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स्टीफन फ्लेमिंग कोच बनते ही हैरी ब्रूक के भविष्य पर बोले, बताया अपना आगे का प्लान

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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स्टीफन फ्लेमिंग को इंग्लैंड ने टेस्ट टीम का नया कोच नियुक्त किया है। वह ब्रेंडन मैकुलम की जगह लेंगे। उन्होंने कोच बनते ही जो रूट और हैरी ब्रूक को लेकर अपना आगे का प्लान बताया है।

Harry Brook
इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक

अनुभवी बल्लेबाज जो रूट को इंग्लैंड की टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है। रूट पहले भी टीम की कमान संभाल चुके हैं, उनके हटने के बाद बेन स्टोक्स ने टीम की कमान संभाली थी। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। जिसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो रूट को नया कप्तान और पूर्व न्यूजीलैंड क्रिकेटर स्टीफन फ्लेमिंग को टीम का नया कोच बनाया है। ब्रेंडन मैकुलम को बतौर टेस्ट कोच अपना पद छोड़ना पड़ा था।

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जो रूट को सपोर्ट करने के लिए तैयार

न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी स्टीफन फ्लेमिंग ने हाल में आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स से नाता तोड़ा था। वह फ्रेंचाइजी से 2009 से जुड़े थे और बतौर कोच टीम के साथ रहे। कोच ने कहा कि वह रूट के साथ काम करने की संभावना से बहुत उत्साहित है। फ्लेमिंग ने कहा, ''मैं खास तौर पर जो रूट के साथ कप्तान के रूप में काम करने का इंतजार कर रहा हूं, एक ऐसी असाधारण प्रतिभा, जिन्होंने पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया है। उनसे अभी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है और मैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए उत्साहित हूं। वह इस रोल में निखर सके और सफल हो सके।

हैरी ब्रूक को लेकर बताया प्लान

उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि ब्रूक के लीडरशिप को विकसित करना इंग्लैंड टीम के साथ उनकी योजनाओं का एक मुख्य हिस्सा होगा। कोच ने कहा, ''मैं हैरी ब्रूक के साथ काम करने के लिए भी उत्सुक हूं। बेस्ट खिलाड़ी हमेशा कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं और हैरी को उनकी असाधारण प्रतिभा और उनके नेतृत्व को विकसित करने में मदद करना इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।''

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फ्लेमिंग ने अपने पूर्व साथी खिलाड़ी ब्रेंडन मैकुलम की जगह ली, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज 4-1 से हारने और पिछले महीने न्यूजीलैंड से घरेलू सीरीज 2-1 से हारने के बाद हटा दिया गया था। इस तरह से अब इंग्लैंड के तीनों प्रारूप में मुख्य कोच न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी हैं क्योंकि मैकुलम वनडे और टी20 टीमों के कोच बने रहेंगे। फ्लेमिंग पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला के बाद अपना कार्यभार संभालेंगे, जो 19 अगस्त को लीड्स में शुरू होगी। इस श्रृंखला के लिए मार्कस ट्रेस्कोथिक इंग्लैंड के अंतरिम कोच होंगे।

रूट इससे पहले 2017-22 तक इंग्लैंड के स्थायी टेस्ट कप्तान रह चुके हैं। उन्होंने 65 टेस्ट मैच में कप्तानी की है जो इंग्लैंड की तरफ से रिकॉर्ड है। इनमें से उन्होंने रिकॉर्ड 27 मैच जीते हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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