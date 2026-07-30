स्टीफन फ्लेमिंग बनने जा रहे हैं इंग्लैंड टेस्ट टीम के कोच, मगर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं आएंगे नजर
एमएस धोनी के चहेते स्टीफन फ्लेमिंग इंग्लैंड टेस्ट टीम के कोच बनने जा रहे हैं। ब्रेंडन मैकुलम को बर्खास्त करने के बाद वह टीम की बागडोर संभालेंगे। हालांकि वह पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में नजर नहीं आएंगे।
ब्रेंडन मैकुलम को बर्खास्त किए जाने के बाद इंग्लैंड टेस्ट टीम को नया कोच मिलने वाला है। यह कोच भी उन्हें न्यूजीलैंड से स्टीफन फ्लेमिंग के रूप में मिलेगा। न्यूजीलैंड के इस पूर्व सलामी बल्लेबाज को कोचिंग को अच्छा खासा अनुभव है। वह आईपीएल में 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को काफी लंबे समय से कोचिंग देते आ रहे हैं। हालांकि एमएस धोनी की टीम के साथ उन्होंने अब नाता तोड़ दिया है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व बाएं हाथ के बैटर, जिन्होंने हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच के पद से इस्तीफा दिया था, ब्रेंडन मैकुलम की जगह लेंगे।
दिसंबर से संभालेंगे फ्लेमिंग हेड कोच का पद
डेली मेल के मुताबिक फ्लेमिंग ने हेड कोच के जॉब के सिलेक्शन प्रोसेस में रिचर्ड डॉसन और जोनाथन ट्रॉट को पीछे छोड़ा है। फ्लेमिंग के दिसंबर 2026 से इंग्लैंड की टेस्ट टीम की कमान संभालने की उम्मीद है, जब वे तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए रेनबो नेशन यानी साउथ अफ्रीका का दौरा करेंगे।
मार्कस ट्रेस्कोथिक अंतरिम हेड कोच
मैकुलम के टेस्ट हेड कोच के पद से हटने के बाद, इंग्लैंड अगस्त-सितंबर 2026 में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान का सामना करेगा। पूर्व ओपनिंग बैट्समैन मार्कस ट्रेस्कोथिक उस असाइनमेंट के लिए इंग्लैंड के अंतरिम हेड कोच के तौर पर काम करने वाले हैं।
फ्लेमिंग बनेंगे 5वें नॉन इंग्लिश कोच
स्टीफन फ्लेमिंग, डंकन फ्लेचर (1997-2000), एंडी फ्लावर (2009-2014), ट्रेवर बेलिस (2015-2019) और ब्रेंडन मैकुलम (2022-2026) के बाद इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कोच बनने वाले पांचवें नॉन इंग्लिश कोच बनेंगे।
फ्लेमिंग का कोचिंग करियर
न्यूजीलैंड के सबसे सफल टेस्ट कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने हालांकि कभी किसी नेशनल टीम को कोचिंग नहीं दी है, लेकिन उन्हें IPL में चेन्नई सुपर किंग्स को कोचिंग देने का बहुत अनुभव है। वह 2008 के पहले IPL सीजन में चेन्नई की इस टीम के लिए खेले और 2009 से 2026 तक इसके हेड कोच रहे।
उन्होंने दो सीजन (2016 और 2017) में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के हेड कोच के तौर पर भी काम किया, जब CSK को IPL से सस्पेंड कर दिया गया था। CSK के अलावा, फ्लेमिंग ने फ्रैंचाइजी की सिस्टर टीमों — SA20 में जोबर्ग सुपर किंग्स और मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में टेक्सास सुपर किंग्स के हेड कोच के तौर पर भी काम किया है।
न्यूजीलैंड के इस खिलाड़ी को इंग्लिश गेम में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने पहले नॉटिंघमशायर को काउंटी चैंपियनशिप का टाइटल दिलाया है और अपने खेलने के दिनों में यॉर्कशायर को भी रिप्रेजेंट किया है। एक कोच के तौर पर, वह सदर्न ब्रेव को मेन्स हंड्रेड कॉम्पिटिशन के 2023 और 2024 एडिशन के नॉकआउट स्टेज तक भी ले गए।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें