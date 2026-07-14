स्टीफन फ्लेमिंग के बाद गिरेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के कई और विकेट, जानिए किस-किसकी नौकरी पर है खतरा?
स्टीफन फ्लेमिंग ने चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, खबर यह भी है कि कई और विकेट सीएसके से गिरने वाले हैं। इनमें गेंदबाजी कोच से लेकर बल्लेबाजी कोच तक का नाम शामिल है।
सोमवार 13 जुलाई को चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच का पद स्टीफन फ्लेमिंग ने छोड़ दिया। डेढ़ दशक से ज्यादा समय तक वह इस पद पर रहे। 2008 में सीएसके के लिए खेलने के बाद से ही वह चेन्नई सुपर किंग्स टीम के हेड कोच थे, लेकिन अब 2026 के सीजन के बाद उन्होंने अपनी राहें टीम से अलग कर लीं। हालांकि, अब खबर है कि सिर्फ फ्लेमिंग ही नहीं, बल्कि कुछ और विकेट भी सीएसके से गिरने वाले हैं, जिनमें बल्लेबाजी कोच से लेकर गेंदबाजी कोच का नाम भी शामिल है।
क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो फ्लेमिंग के बाद बॉलिंग कोच एरिक सिमंस और बल्लेबाजी कोच माइक हसी का नंबर अगला हो सकता है। सीएसके मैनेजमेंट ने फ्लेमिंग को लेकर कहा कि आपसी सहमति से उन्होंने कोच का पद छोड़ने का फैसला किया है। अगले सीजन से पहले कुछ बड़े बदलाव सीएसके में देखे जाने की पूरी संभावना थी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो सीएसके के सीईओ ने करीब एक महीने पहले कहा था कि स्टीफन फ्लेमिंग अगले साल भी टीम के हेड कोच बने रहेंगे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि फ्लेमिंग को इस्तीफा देना पड़ गया? ये जान लीजिए।
सिर्फ CSK के कोच नहीं थे फ्लेमिंग
आपको बता दें, स्टीफन फ्लेमिंग सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच नहीं है, बल्कि वे सीएसके की सिस्टर फ्रेंचाइजी टेक्सास सुपर किंग्स और जोबर्ग सुपर किंग्स के भी मुख्य कर्ता-धर्ता हैं। साल की शुरुआत में जोबर्ग सुपर किंग्स एसए20 लीग में चौथे स्थान पर रही थी, जबकि मेजर लीग क्रिकेट में टीम 10 में से 7 मैच हार गई है। आईपीएल 2026 में टीम का हाल आप जानते ही होंगे कि कैसा रहा था। बावजूद इसके उनके पास अपनी कुर्सी बचाने का मौका था, लेकिन यूएस में जो हुआ, उसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया।
फैसला आपको अचानक लिया गया लगता होगा, लेकिन ये काफी समय से पनप रहा था। सीएसके का लीडरशिप ग्रुप काफी हद तक फ्लेमिंग के नेतृत्व से खुश नहीं था। वे काफी लंबे समय से फ्रेंचाइजी के साथ थे तो कम से कम ये बदलाव होना लाजमी लग रहा था। इसके अलावा पिछले तीन सीजन में टीम का प्रदर्शन भी बहुत घटिया रहा था। 2024 में टीम पांचवें, 2025 में 10वें और 2026 में 8वें स्थान पर टीम रही। पूर्व कप्तान एमएस धोनी का सपोर्ट उन्हें लंबे समय तक मिला, लेकिन अब वे खुद भी पूरी तरह एक्टिव नहीं हैं। विश्वनाथन ने US से क्रिकबज़ को बताया, "हमने ईमानदारी से बात की और तय किया कि हमें अलग हो जाना चाहिए।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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