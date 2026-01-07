बांग्लादेश के भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने पर सस्पेंस, जानें ICC और BCB की मीटिंग में क्या हुआ?
बांग्लादेश के भारत में T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन ICC और BCB की मीटिंग में जो हुआ है, उससे लग रहा है कि बांग्लादेश को भारत में टी20 विश्व कप खेलने पर मजबूर होना पड़ सकता है।
भारत में बांग्लादेश की टीम के T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने को लेकर स्थिति अभी के लिए जस की तस है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी के बीच एक मीटिंग जरूर हुई है, लेकिन उसका परिणाम पूरी तरह से नहीं निकल सकता है। बांग्लादेश टीम ने भारत में सुरक्षा संबंधी चिंताओं का सहारा लेकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की थी, लेकिन आईसीसी ने अभी के लिए बांग्लादेश के पक्ष में जाती नजर नहीं आ रही है।
क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो मंगलवार 6 जनवरी को ICC अधिकारियों और BCB अधिकारियों के बीच एक ऑनलाइन मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बांग्लादेश टीम की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर चर्चा हुई और BCB के प्रतिनिधियों को ICC ने बताया है कि उनके पास ऐसा कोई असेसमेंट नहीं है, जिससे भारत में उनके खिलाड़ियों को कोई खतरा दिखे। बांग्लादेश ने हाल ही में पत्र लिखकर आईसीसी से अनुरोध किया था कि उसके मैच भारत से बाहर शिफ्ट किए जाएं, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा चिंताओं की वजह से उनके देश के प्रमुख तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर कर दिया है, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था।
4 जनवरी को एक इमरजेंसी मीटिंग के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर ICC से बांग्लादेश के सभी मैच भारत के बाहर किसी अन्य जगह पर आयोजित करने पर विचार करने के लिए कहा था। बोर्ड ने कहा था, "बांग्लादेशी खिलाड़ियों, टीम ऑफिशियल्स, बोर्ड मेंबर्स और दूसरे स्टेकहोल्डर्स की सेफ्टी और वेल-बीइंग को सेफ रखा जा सके और यह पक्का किया जा सके कि टीम एक सिक्योर और सही माहौल में टूर्नामेंट में हिस्सा ले सके। ऐसे वेन्यू हमें दिए जाएं।"
जानकारी के मुताबिक, ICC का नजरिया अभी BCB के नजरिए से मेल नहीं खाता है। मंगलवार की मीटिंग में BCB की रिक्वेस्ट पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया, लेकिन ICC के अपने रुख में बदलाव के तुरंत कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। ICC का अंतिम फैसला आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। 10 जनवरी तक इस पर सहमति बन सकती है। संभावना है कि आईसीसी बांग्लादेश को मना सकती है, क्योंकि आईसीसी को बड़ा नुकसान बांग्लादेश के मैचों को शेड्यूल करने से होगा।
बांग्लादेश को कोलकाता के ईडन गार्डेंस में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने ग्रुप C के तीन मैच खेलने हैं। इनमें 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ, 9 फरवरी को इटली के खिलाफ और 14 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ मैच शामिल है। इसके बाद बांग्लादेश की टीम को 17 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल से भिड़ना है। आईसीसी के लिए मैचों को शेड्यूल करना इसलिए भी आसान नहीं है, क्योंकि मैचों के टिकट ऑनलाइन बिक रहे हैं। साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स भी एक समस्या है, जिसमें सिर्फ टीमें नहीं, बल्कि मैच ऑफिशियल्स, ब्रॉडकास्टर्स और मीडिया शामिल है।