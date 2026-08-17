स्टेट T20 लीग्स अब BCCI के रडार में, सट्टेबाज कर रहे खिलाड़ियों और मालिकों से संपर्क
तमिलनाडु प्रीमियर लीग यानी TNPL की ‘कुछ टीमों’ के पिछले सीजन से ‘भ्रष्टाचार से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों के लिए ACSU की निगरानी में आने के बाद’ बोर्ड ने हर लीग में एंटी करप्शन यूनिट को एक्टिव किया है।
देश के अलग-अलग राज्यों में T20 लीग खेली जा रही हैं और यह लीग्स लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई भी सतर्क है, क्योंकि लोकल स्तर की टी20 लीग में मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग के कुछ-कुछ मामले सामने आए और बड़े मामले भी आगे आ सकते हैं। यही कारण है कि राज्य स्तर की टी20 लीग अब बीसीसीआई की एंटी-करप्शन यूनिट की रडार में आ गई हैं। हर एक मैच पर कड़ी नजर बीसीसीआई की है।
बोर्ड के इस ऐक्शन की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि BCCI की एंटी-करप्शन विंग, कुछ टीम मालिकों, आयोजकों और खिलाड़ियों की संदिग्ध करप्शन से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए, राज्य एसोसिएशन द्वारा चलाई जा रही सभी T20 लीग को जांच के दायरे में ला रही है। खासकर तमिलनाडु प्रीमियर लीग यानी टीएनपीएल पर ज्यादा सवालिया निशान हैं। इस लीग का 10वां एडिशन डिंडीगुल और चेन्नई में खेला जा रहा है, जो 23 अगस्त तक चलेगा।
सूत्रों ने बताया, “ACSU (एंटी-करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट) को पता चला है कि बुकी और संदिग्ध लोग खिलाड़ियों, टीम मालिकों, मैनेजरों से संपर्क कर रहे हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट और खेल को चलाने वाले नियमों के खिलाफ है। यह पहली बार है जब ACSU स्टेट लीग के सभी मैचों को कवर कर रहा है, जबकि पहले एंटी करप्शन यूनिट द्वारा सिर्फ टेस्ट मैच, IPL और दूसरे मुख्य मैचों को ही अच्छी तरह से कवर किया जाता था।”
होटल में भी रखी जा रही निगरानी
उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन यूनिट के अधिकारी यह भी ट्रैक कर रहे हैं कि इन T20 मैचों के दौरान खिलाड़ी और टीम अधिकारी अपने होटलों में किन लोगों से मिलते हैं। सूत्रों ने बताया कि यह ऐक्शन तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) की 'कुछ टीमों' के पिछले सीजन से 'भ्रष्टाचार से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों के लिए ACSU की निगरानी में आने के बाद' की गई है। उन्होंने कहा कि एंटी-करप्शन यूनिट को यकीन है कि संदिग्ध बुकी-प्लेयर-ओनर का गठजोड़ सिर्फ TNPL तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई अन्य टी20 लीग्स में भी ऐसा हो सकता है।
भारत में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा टी20 फॉर्मेट में आईपीएल और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली जाती है, लेकिन अब करीब एक दर्जन राज्य ऐसे हैं, जिनकी अपनी टी20 लीग है। सबसे पहले तमिलनाडु से ही इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद कर्नाटक, सौराष्ट्र, बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब मध्य प्रद्रेश, असम और झारखंड जैसे प्रदेश भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं।
सूत्रों की मानें तो इस निचले स्तर की टी20 लीग्स में बुकी टीम मालिकों और खिलाड़ियों को लुभाने के लिए खूब पैसा देते हैं। इस तरह की टी20 लीग्स में ज्यादातर क्लब लेवल के क्रिकेटर होते हैं, जिनके लिए पैसा बहुत मायने रखता है। इस बारे में इसी रिपोर्ट में सूत्रों ने कहा, “जिस लेवल पर वे काम करते हैं, उसकी वजह से कुछ मालिक, आयोजक और खिलाड़ी कमजोर पड़ जाते हैं और बुकी के ऑफर के झांसे में आ सकते हैं। उनमें से कई नियमों के उल्लंघन के लिए ACSU की निगरानी में हैं। उनकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।”
ऑलराउंडर पर बैन लगाया गया
शुक्रवार 14 अगस्त को यह भी पता चला कि तमिलनाडु के एक ऑलराउंडर, जिसने पिछले सीजन में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था, उसे एंटी-करप्शन प्रोटोकॉल तोड़ने की वजह से मौजूदा TNPL सीजन के बाकी मैचों से बैन कर दिया है। ACSU को एक खिलाड़ी के पास से एक मोबाइल फोन भी मिला था, जब वह प्लेयर और मैच ऑफिशियल्स एरिया (PMOA) में था। सूत्रों ने कहा कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, क्योंकि ACSU ने अलग-अलग स्टेट लीग में कम से कम आधा दर्जन खिलाड़ियों को इन इलाकों में मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए पकड़ा है।
तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का भी बयान सामने आ गया है। टी जे श्रीनिवासराज ने कहा कि वे TNPL के लिए ACSU के सभी जरूरी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, ताकि खेल और टूर्नामेंट की ईमानदारी से कोई समझौता न हो। यह हमेशा से टीएनसीए की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। मोबाइल फोन मिलने वाले मुद्दे पर बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "यह एक छोटी सी घटना थी जिस पर BCCI के ACSU ने तुरंत ध्यान दिया और इसमें शामिल खिलाड़ी को सज़ा दी। हमारी एंटी-करप्शन यूनिट बहुत एक्टिव और अलर्ट है, और जब खेल की ईमानदारी की बात आती है तो वे छोटी-छोटी बातों को भी नज़रअंदाज़ नहीं होने देना चाहते।"
2018 में, BCCI ने स्टेट लीग के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की थीं, जिसमें हर टूर्नामेंट के लिए दो ACSU अधिकारियों की मौजूदगी जरूरी करना, एंटी-करप्शन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना और PMOA के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर CCTV कैमरे लगाना शामिल था। 2019 में, ACSU ने TNPL में खिलाड़ियों और कोचों के संपर्क में संदिग्ध सट्टेबाजों की जांच की थी। हालांकि, उस जांच के नतीजे पब्लिक नहीं किए गए थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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