स्टेट लीग एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं, ये प्रतिभाओं को निखारती हैं: रोहन जेटली

डीडीसीए के प्रमुख रोहन जेटली ने राज्यों की क्रिकेट लीग की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ये एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं हैं बल्कि नई प्रतिभाओं को खोजने, उन्हें तराशने और निखारने के मंच हैं। उन्होंने कहा कि इससे खेल में समग्र विकास में मदद मिल रही है।

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के अध्यक्ष रोहन जेटली ने गुरुवार को देश भर में टी-20 लीगों के उभार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ये टूर्नामेंट एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं है, यह ऐसे मंच हैं जो कि नई प्रतिभाओं को खोजने और निखारने में मदद करते हैं।

डीडीसीए के अध्यक्ष जेटली ने कहा कि उनका मानना है कि इस तरह की पहल भारत के क्रिकेट पारिस्थितिकी तंत्र में गहराई लाती है और खेल के समग्र विकास में योगदान देती है।

उन्होंने कहा, “राज्य लीग एक-दूसरे की प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, वे अपने-अपने पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करती हैं। प्रत्येक राज्य का अपना प्रतिभा भंडार और संरचना होती है। ज्यादा लीग का मतलब खिलाड़ियों के लिए अधिक अवसर हैं, और यह कुल मिलाकर भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा है।”

दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) के दूसरे संस्करण के बारे में बात करते हुए डीडीसीए अध्यक्ष ने इस बात पर बल दिया कि अपने पहले सीजन की तुलना में प्रतियोगिता का आकार, संगठन और गुणवत्ता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि लीग ने न केवल मैदान पर प्रदर्शन के मामले में मानक ऊंचा किया है, बल्कि राजधानी में पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों के लिए एक मजबूत माहौल बनाने में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है।

उन्होंने कहा, “एक प्रशासक के तौर पर, आप हमेशा पिछले सीजन से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं बेहतर संगठन, बेहतर तैयारी, बेहतर क्रियान्वयन। मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि इस साल लीग अधिक व्यवस्थित और पेशेवर है। टीमें बेहतर तैयारी कर रही हैं, टीम प्रबंधन अधिक चुस्त है तथा समग्र माहौल और भी मजबूत हुआ है। खिलाड़ी अधिक फिट, ज्यादा प्रतिबद्ध और बेहतर तैयारी कर रहे हैं। वे हफ्तो से खेल की लय में हैं, और फिटनेस शिविर और मैच उन्हें घरेलू सीजन से पहले अपने चरम पर बनाए हुए हैं।”

उन्होंने इस सीरीजन में दो नई टीमों के मालिकों की पेशेवर रवैये की सराहना करते हुए कहा, “नए टीम मालिक इस माहौल में बहुत अच्छी तरह घुल-मिल गए हैं। उनका रवैया पेशेवर रहा है और मौजूदा टीमें भी सहयोगी रही हैं। यह देखकर बहुत खुशी होती है कि अधिक खिलाड़ियों को मौके मिल रहे हैं, जिससे लीग और मजबूत होती है।”