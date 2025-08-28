State Cricket leagues are not competitive they nurture talent says Rohan Jaitley स्टेट लीग एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं, ये प्रतिभाओं को निखारती हैं: रोहन जेटली, Cricket Hindi News - Hindustan
State Cricket leagues are not competitive they nurture talent says Rohan Jaitley

डीडीसीए के प्रमुख रोहन जेटली ने राज्यों की क्रिकेट लीग की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ये एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं हैं बल्कि नई प्रतिभाओं को खोजने, उन्हें तराशने और निखारने के मंच हैं। उन्होंने कहा कि इससे खेल में समग्र विकास में मदद मिल रही है।

Chandra Prakash Pandey नई दिल्लीThu, 28 Aug 2025 02:14 PM
दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के अध्यक्ष रोहन जेटली ने गुरुवार को देश भर में टी-20 लीगों के उभार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ये टूर्नामेंट एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं है, यह ऐसे मंच हैं जो कि नई प्रतिभाओं को खोजने और निखारने में मदद करते हैं।

डीडीसीए के अध्यक्ष जेटली ने कहा कि उनका मानना है कि इस तरह की पहल भारत के क्रिकेट पारिस्थितिकी तंत्र में गहराई लाती है और खेल के समग्र विकास में योगदान देती है।

उन्होंने कहा, “राज्य लीग एक-दूसरे की प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, वे अपने-अपने पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करती हैं। प्रत्येक राज्य का अपना प्रतिभा भंडार और संरचना होती है। ज्यादा लीग का मतलब खिलाड़ियों के लिए अधिक अवसर हैं, और यह कुल मिलाकर भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा है।”

दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) के दूसरे संस्करण के बारे में बात करते हुए डीडीसीए अध्यक्ष ने इस बात पर बल दिया कि अपने पहले सीजन की तुलना में प्रतियोगिता का आकार, संगठन और गुणवत्ता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि लीग ने न केवल मैदान पर प्रदर्शन के मामले में मानक ऊंचा किया है, बल्कि राजधानी में पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों के लिए एक मजबूत माहौल बनाने में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है।

उन्होंने कहा, “एक प्रशासक के तौर पर, आप हमेशा पिछले सीजन से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं बेहतर संगठन, बेहतर तैयारी, बेहतर क्रियान्वयन। मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि इस साल लीग अधिक व्यवस्थित और पेशेवर है। टीमें बेहतर तैयारी कर रही हैं, टीम प्रबंधन अधिक चुस्त है तथा समग्र माहौल और भी मजबूत हुआ है। खिलाड़ी अधिक फिट, ज्यादा प्रतिबद्ध और बेहतर तैयारी कर रहे हैं। वे हफ्तो से खेल की लय में हैं, और फिटनेस शिविर और मैच उन्हें घरेलू सीजन से पहले अपने चरम पर बनाए हुए हैं।”

उन्होंने इस सीरीजन में दो नई टीमों के मालिकों की पेशेवर रवैये की सराहना करते हुए कहा, “नए टीम मालिक इस माहौल में बहुत अच्छी तरह घुल-मिल गए हैं। उनका रवैया पेशेवर रहा है और मौजूदा टीमें भी सहयोगी रही हैं। यह देखकर बहुत खुशी होती है कि अधिक खिलाड़ियों को मौके मिल रहे हैं, जिससे लीग और मजबूत होती है।”

डीपीएल के लाइव प्रसारण के बारे में उन्होंने कहा, “लीग का स्टार स्पोर्ट्स पर होना एक बड़ा अंतर पैदा करता है। जहां कई टूर्नामेंट डिजिटल प्लेटफार्म तक ही सीमित रहते हैं, वहीं टेलीविजन हमें बेजोड़ पहुंच और दृश्यता प्रदान करता है, जिससे खिलाड़ियों और प्रशंसकों, दोनों के लिए फायदा होता है।”

