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हर्षित राणा BCCI इवेंट में बैशाखी के सहारे पहुंचे, घुटने की चोट के कारण कोलकाता के लिए नहीं खेल पाएंगे

Mar 16, 2026 08:10 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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तेज गेंदबाज हर्षित राणा बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 समारोह में बैसाखियों के सहारे चलते नजर आए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वह अगले सीजन से बाहर हो गए हैं। हालांकि कोलकाता की तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार है।

हर्षित राणा BCCI इवेंट में बैशाखी के सहारे पहुंचे, घुटने की चोट के कारण कोलकाता के लिए नहीं खेल पाएंगे

आईपीएल के अगले सीजन का आगाज अगले सप्ताह से होने वाला है। जिसके लिए ज्यादातर फ्रेंचाइजी ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि कुछ टीमों को खिलाड़ियों की उपलब्धता को लेकर संशय बरकरार है। जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज हर्षित राणा का भी नाम शामिल है, जोकि चोट से जूझ रहे हैं। आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मुश्किलें बढ़ने वाले हैं क्योंकि तेज गेंदबाज हर्षित राणा बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 समारोह में बैसाखी के सहारे चलते हुए नजर आए। जिसके बाद तेज गेंदबाज की उपलब्धता को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

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क्रिकबज ने सोमवार को बताया है कि तेज गेंदबाज हर्षित राणा चोट के कारण आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं। तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने 15 मार्च को समारोह में हिस्सा लिया, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय डेब्यू (पुरुष) का पुरस्कार लेने के लिए मंच पर चलकर नहीं जा सके। आईपीएल चेयरमैन अरुण धुमाल खुद मंच से नीचे उतरकर राणा के पास गए और उन्होंने उन्हें यह सम्मान सौंपा। इवेंट में हर्षित राणा के बैसाखियों के साथ पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। हर्षित ने 2024 में कोलकाता नाइट राडर्स को खिताब जिताने में 19 विकेट लेकर अहम भूमिका निभाई थी और 2025 में भी 15 विकेट चटकाए थे।

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भारत के सबसे होनहार तेज गेंदबाज़ों में से एक माने जाने वाले हर्षित पिछले दो सालों से नेशनल सेटअप में रेगुलर रहे हैं और उन्हें भविष्य का स्टार माना जाता है। हालांकि टी20 विश्व कप 2026 के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले उनके घुटने में चोट लग गई, जिससे वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। राणा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभ्यास मैच में केवल एक ओवर डाला, जिसमें उन्होंने 16 रन दिए और उसके बाद घुटने की चोट के कारण मैदान से बाहर चले गए।

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मुस्तफिजुर रहमान पहले ही टीम का हिस्सा नहीं हैं और श्रीलंका के मथीशा पथिराना भी अपनी फिटनेस से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद कोलकाता नाइट राइडर्स हर्षित राणा और मथीशा पथिराना के लिए रिप्लेसमेंट नहीं तलाशेगी। नाइट राइडर्स प्रबंधन का मानना है कि उनके पास तेज गेंदबाजी के पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं। टीम में पहले से ही चार भारतीय तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, कार्तिक त्यागी और आकाश दीप शामिल हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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