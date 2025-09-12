Star all-rounder Washington Sundar joins Hampshire amid asia cup as he is part of india s reserve squad एशिया कप के बीच भारत के रिजर्व स्क्वाड में शामिल स्टार ऑलराउंडर चले काउंटी खेलने, हैम्पशर से जुड़े, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Star all-rounder Washington Sundar joins Hampshire amid asia cup as he is part of india s reserve squad

एशिया कप के बीच भारत के रिजर्व स्क्वाड में शामिल स्टार ऑलराउंडर चले काउंटी खेलने, हैम्पशर से जुड़े

एशिया कप के बीच में ही इंडिया के रिजर्व स्क्वाड में शामिल स्टार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ने काउंटी क्रिकेट की राह पकड़ ली है। वह हैम्पशर की तरफ से आखिरी दो काउंटीचैंप मैच खेलेंगे। इससे पहले वॉशिंगटन सुंदर 2022 में लंकाशर की तरफ से खेल चुके हैं।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाFri, 12 Sep 2025 10:23 AM
share Share
Follow Us on
एशिया कप के बीच भारत के रिजर्व स्क्वाड में शामिल स्टार ऑलराउंडर चले काउंटी खेलने, हैम्पशर से जुड़े

भारतीय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर इंग्लैंड की काउंटी चैंपियनशिप 2025 अभियान के आखिरी दो मैचों के लिए हैम्पशर से जुड़ गए हैं। इंग्लिश काउंटी टीम ने बृहस्पतिवार को यह घोषणा की।

हैम्पशर ने समरसेट और सरे के खिलाफ अपने मुकाबलों के लिए इस 25 वर्षीय ऑलराउंडर से अनुबंध किया है।

हैम्पशर ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘आपका स्वागत है, वॉशिंगटन। भारतीय ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर हमारे आखिरी दो काउंटीचैंप मैच के लिए हमारी टीम से जुड़ेंगे।’’

हैम्पशर के क्रिकेट निदेशक जाइल्स वाइट ने उनके अनुबंध पर खुशी व्यक्त की। वॉशिंगटन ने भारत और इंग्लैंड के बीच हुई पांच मैचों की टेस्ट श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन किया था।

वाइट ने कहा, ‘‘काउंटी चैंपियनशिप के लिए वॉशिंगटन को क्लब में शामिल कर हमें खुशी हो रही है। इस गर्मी में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की श्रृंखला उनके लिए शानदार रही। समरसेट और सरे के खिलाफ आने वाले दो मैचों में वह अहम भूमिका निभाएंगे।’’

ये भी पढ़ें:हैंडशेक कॉन्ट्रोवर्सी पर वॉशिंगटन सुंदर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- जब बहुत कुछ…
ये भी पढ़ें:सिराज को तो सलाम है ही, वॉशिंगटन सुंदर और आकाश दीप का कमाल मत भूलिए

इस पांच मैचों की श्रृंखला में वॉशिंगटन ने 47 के औसत से 284 रन बनाए जिसमें ओल्ड ट्रैफर्ड में बनाया गया उनका पहला शतक भी शामिल है। उन्होंने सात विकेट भी लिए।

वॉशिंगटन काउंटी क्रिकेट में दूसरी बार खेलेंगे। इससे पहले उन्होंने 2022 में लंकाशर के लिए चैंपियनशिप और वनडे कप खेला था।

हैम्पशर ने वॉशिंगटन के तौर पर इस साल दूसरे भारतीय खिलाड़ी से अनुबंध किया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने इस सत्र में चैंपियनशिप में टीम के पहले चार मैच में खेले थे।

Washington Sundar Asia Cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |