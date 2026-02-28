शिवम दुबे की गेंदबाजी पर बरसे श्रीकांत, वेस्टइंडीज से मैच को लेकर भारत को किया आगाह
जिम्बाब्वे के खिलाफ शिवम दुबे की लाइन, लेंथ इतनी खराब रही कि 2 ओवर में ही 4 वाइड और 2 नो बॉल फेंके। कुल 46 रन लुटाए। टीम इंडिया के मुख्य राष्ट्रीय चयनकर्ता रह चुके पूर्व कप्तान श्रीकांत ने दुबे की गेंदबाजी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वह जैसे छठे स्टंप पर गेंद डाल रहे थे।
टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को बड़े अंतर से हराया था, लेकिन उस मैच में टीम के लिहाज से सब कुछ सही नहीं था। ऑलराउंडर शिवम दुबे की गेंदबाजी बहुत ही लचर रही। उन्हें छठे गेंदबाज की तौर पर इस्तेमाल किया गया लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 ओवर में ही 46 रन लुटा दिए। कप्तान सूर्यकुमार यादव जब भी शिवम दुबे को गेंद थमाते आए हैं, वह कारगर साबित होते रहे हैं लेकिन पिछले मैच में दुबे बहुत ही महंगे साबित हुए। लाइन, लेंथ इतनी खराब रही कि 2 ओवर में ही 4 वाइड और 2 नो बॉल फेंके। टीम इंडिया के मुख्य राष्ट्रीय चयनकर्ता रह चुके पूर्व कप्तान श्रीकांत ने दुबे की गेंदबाजी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वह जैसे छठे स्टंप पर गेंद डाल रहे थे।
'मैंने ऐसी गेंदबाजी नहीं देखी'
श्रीकांत ने अपने शो 'चिकी चीका' पर माना कि चेन्नई की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार थी लेकिन उन्होंने दुबे की गेंदबाजी पर सवाल उठाए। पूर्व कप्तान ने कहा, ‘मैं नहीं मानता कि गेंदबाजी को लेकर कोई चिंता है। यह एक अच्छा बैटिंग ट्रैक था। मेरी चिंता सिर्फ छठे गेंदबाज को लेकर है। क्या आपने देखा कि दुबे कहां गेंदबाजी कर रहे थे? वह छठे स्टंप पर गेंद डाल रहे थे। मैंने ऐसी गेंदबाजी नहीं देखी है।’
श्रीकांत ने कहा कि भारत ने एक बड़ा टोटल खड़ा किया था इसलिए टीम को दुबे जैसे गेंदबाजों को प्रैक्टिस के लिए कुछ अतिरिक्त ओवर देने का मौका था। चूंकि तब नेट रन रेट कोई फैक्टर नहीं रह गया था, इसलिए फोकस सिर्फ जीत हासिल करने पर था।
उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि उन्हें रनों की वजह से ये छूट मिली, इसलिए वे कुछ बोलिंग प्रैक्टिस देना चाहते थे। नेट रनरेट का सवाल खत्म हो चुका था। सिर्फ मैच जीतना काफी था।’
वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में छठे गेंदबाज के इस्तेमाल पर किया आगाह
श्रीकांत ने भारतीय टीम पर पूरा भरोसा जताया लेकिन साथ में आगाह भी किया कि वेस्टइंडीज के खिलाफ अहम मुकाबले में छठे गेंदबाज के इस्तेमाल से परहेज होना चाहिए। उन्होंने कहा, 'मैंने तो दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद भी कहा था कि भारत चेन्नई में जीतेगा और कप जीतने की तरफ बढ़ेगा। यह एक गन टीम है। अर्शदीप और बुमराह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। वरुण और हार्दिक भी अच्छे हैं। आपको वेस्टइंडीज के खिलाफ छठे गेंदबाज को ट्राई करने की जरूरत नहीं होगी। अगर जरूरत हुई भी तो हम सेमीफाइनल में देख सकते हैं।'
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।