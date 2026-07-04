Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दोहरे शतक के करीब पहुंचकर टूटा श्रीलंकाई प्लेयर लाहिरू उदारा का दिल, वेस्टइंडीज के उड़ाए परखच्चे

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में श्रीलंकाई बल्लेबाज लाहिरू उदारा अपने पहले दोहरे शतक से मात्र 12 रन से चूक गए। उन्होंने 188 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 21 चौके और 5 छक्के लगाए।

दोहरे शतक के करीब पहुंचकर टूटा श्रीलंकाई प्लेयर लाहिरू उदारा का दिल, वेस्टइंडीज के उड़ाए परखच्चे

श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला एंटीगा के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में जारी है। सीरीज के पहले मुकाबले में पारी और 217 रनों की बड़ी हार झेलने के बाद श्रीलंका ने दूसरे मैच में जबरदस्त वापसी की है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी मेहमान टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट के नुकसान पर 338 रन बोर्ड पर लगाए। श्रीलंका को इस स्कोर तक पहुंचाने में लाहिरू उदारा ने अहम रोल अदा दिया। अपना तीसरा ही टेस्ट खेल रहे इस बल्लेबाज ने पहला शतक जड़ते हुए 188 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि दिन का खेल खत्म होते-होते लाहिरू का दिल टूट गया क्योंकि वह 12 रनों से अपने दोहरे शतक से चूक गए।

ये भी पढ़ें:वैभव सूर्यवंशी आज करने जा रहे हैं डेब्यू? इंस्टा स्टोरी के जरिए खुद दिया हिंट

लाहिरू उदारा ने अपनी इस पारी में कुल 248 गेंदों का सामना किया, जो लगभग 41-42 ओवर बैठता है, जिसमें उन्होंने 21 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए।

कामिंदु मेंडिस के साथ लाहिरू उदारा की जबरदस्त साझेदारी

श्रीलंका की दूसरे टेस्ट में शुरुआत बेहद निराशाजनक रही थी। ओपनर निशान मधुशंका 6 तो अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चंदिमल 1 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंका का स्कोर एक समय पर 25/2 था। तब लाहिरू उदारा का साथ देने का कामिंदु मेंडिस क्रीज पर आए। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 200 से अधिक रनों की साझेदारी हुई, जिसने श्रीलंका को ना सिर्फ मुश्किल से निकाला बल्कि बड़े स्कोर की भी राह दिखाई।

लाहिरू की तरह कामिंदु का भी दिल टूटा क्योंकि वह अपने शतक से 16 रनों से चूक गए। 84 के निजी स्कोर पर जस्टिन ग्रीव्स की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वह स्टंप आउट हो गए।

दिन का खेल खत्म होते-होते श्रीलंका ने लाहिरू उदारा और कप्तान धनंजय डी सिल्वा (33) के रूप में दो और विकेट गंवाए।

लहिरु से एक बड़ी गलती हो गई; उन्होंने पूरे दिन बहुत अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन डीप में कैच दे बैठे। गेंद शॉर्ट थी और सीधे उनके शरीर की तरफ आ रही थी; उदारा का हुक शॉट पर कंट्रोल नहीं था, फिर भी उन्होंने शॉट खेला। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से (टॉप एज) से लगकर हवा में फाइन लेग की तरफ गई, जहां शमार ने बहुत अच्छे अंदाज में कैच लपका। गेंद हवा में घूम रही थी, लेकिन उन्होंने उसे आसानी से पकड़ लिया और सबसे बड़ी मछली फंसाई।

वेस्टइंडीज़ के गेंदबाज़ों ने विकेट लेने के लिए पूरे दिन कड़ी मेहनत की। तीसरे विकेट के लिए हुई 215 रनों की बड़ी साझेदारी ने उन्हें और मुश्किल में डाल दिया। लंच के बाद के सेशन में मेजबान टीम को कोई विकेट नहीं मिला और इस दौरान श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाए। हालांकि, दिन के आखिर में वेस्टइंडीज ने दूसरी नई गेंद से वापसी की, लेकिन यह कहना सही होगा कि श्रीलंका की टीम मजबूत स्थिति में है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
Sri Lanka Cricket Team West Indies Cricket Team
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।