दोहरे शतक के करीब पहुंचकर टूटा श्रीलंकाई प्लेयर लाहिरू उदारा का दिल, वेस्टइंडीज के उड़ाए परखच्चे

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में श्रीलंकाई बल्लेबाज लाहिरू उदारा अपने पहले दोहरे शतक से मात्र 12 रन से चूक गए। उन्होंने 188 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 21 चौके और 5 छक्के लगाए।

श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला एंटीगा के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में जारी है। सीरीज के पहले मुकाबले में पारी और 217 रनों की बड़ी हार झेलने के बाद श्रीलंका ने दूसरे मैच में जबरदस्त वापसी की है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी मेहमान टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट के नुकसान पर 338 रन बोर्ड पर लगाए। श्रीलंका को इस स्कोर तक पहुंचाने में लाहिरू उदारा ने अहम रोल अदा दिया। अपना तीसरा ही टेस्ट खेल रहे इस बल्लेबाज ने पहला शतक जड़ते हुए 188 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि दिन का खेल खत्म होते-होते लाहिरू का दिल टूट गया क्योंकि वह 12 रनों से अपने दोहरे शतक से चूक गए।

लाहिरू उदारा ने अपनी इस पारी में कुल 248 गेंदों का सामना किया, जो लगभग 41-42 ओवर बैठता है, जिसमें उन्होंने 21 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए।

कामिंदु मेंडिस के साथ लाहिरू उदारा की जबरदस्त साझेदारी श्रीलंका की दूसरे टेस्ट में शुरुआत बेहद निराशाजनक रही थी। ओपनर निशान मधुशंका 6 तो अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चंदिमल 1 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंका का स्कोर एक समय पर 25/2 था। तब लाहिरू उदारा का साथ देने का कामिंदु मेंडिस क्रीज पर आए। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 200 से अधिक रनों की साझेदारी हुई, जिसने श्रीलंका को ना सिर्फ मुश्किल से निकाला बल्कि बड़े स्कोर की भी राह दिखाई।

लाहिरू की तरह कामिंदु का भी दिल टूटा क्योंकि वह अपने शतक से 16 रनों से चूक गए। 84 के निजी स्कोर पर जस्टिन ग्रीव्स की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वह स्टंप आउट हो गए।

दिन का खेल खत्म होते-होते श्रीलंका ने लाहिरू उदारा और कप्तान धनंजय डी सिल्वा (33) के रूप में दो और विकेट गंवाए।

लहिरु से एक बड़ी गलती हो गई; उन्होंने पूरे दिन बहुत अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन डीप में कैच दे बैठे। गेंद शॉर्ट थी और सीधे उनके शरीर की तरफ आ रही थी; उदारा का हुक शॉट पर कंट्रोल नहीं था, फिर भी उन्होंने शॉट खेला। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से (टॉप एज) से लगकर हवा में फाइन लेग की तरफ गई, जहां शमार ने बहुत अच्छे अंदाज में कैच लपका। गेंद हवा में घूम रही थी, लेकिन उन्होंने उसे आसानी से पकड़ लिया और सबसे बड़ी मछली फंसाई।