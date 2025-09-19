Sri Lankan player Dunith Wellalage suffered a tragic loss after his father passed away during SL vs AFG match Asia Cup श्रीलंकाई प्लेयर दुनिथ वेल्लालागे पर टूटा दुखों का पहाड़, SL vs AFG मैच के दौरान हुआ पिता का निधन, Cricket Hindi News - Hindustan
Sri Lankan player Dunith Wellalage suffered a tragic loss after his father passed away during SL vs AFG match Asia Cup

श्रीलंकाई प्लेयर दुनिथ वेल्लालागे पर टूटा दुखों का पहाड़, SL vs AFG मैच के दौरान हुआ पिता का निधन

दुनिथ वेल्लालागे के पिता सुरंगा वेलालगे का निधन कोलंबो में SL vs AFG मैच के दौरान ही हो गया था, मगर उन तक यह खबर मैच पूरा होने के बाद ही पहुंचाई गई। इस मैच में उन्होंने 4 ओवर में 49 रन खर्च किए।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 19 Sep 2025 06:11 AM
श्रीलंकाई प्लेयर दुनिथ वेल्लालागे पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उन्हें SL vs AFG मैच के बात पता चला कि उनके पिता का निधन हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिथ वेल्लालागे के पिता सुरंगा वेलालगे का निधन कोलंबो में SL vs AFG मैच के दौरान ही हो गया था, मगर उन तक यह खबर मैच पूरा होने के बाद ही पहुंचाई गई। खबरों के अनुसार, मैच के बाद की औपचारिकताएं पूरी होने के कुछ ही क्षण बाद श्रीलंकाई टीम के मैनेजर ने उन्हें यह दुखद समाचार दिया। वेलालगे तुरंत टीम छोड़कर अपने परिवार के साथ घर लौट गए हैं।

एक तरफ श्रीलंकाई खिलाड़ियों में खुशी की लहर थी कि उनकी टीम एशिया कप 2025 के सुपर-4 में पहुंच गई है। वहीं साथी खिलाड़ी वेल्लालागे के पिता के निधन की खबर ने टीम में उसे मातम के माहौल में बदल दिया।

वेल्लालागे के पिता के निधन के बाद उनके टूर्नामेंट में आगे खेलने पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं, क्योंकि श्रीलंका का 20 सितंबर को बांग्लादेश, 23 सितंबर को पाकिस्तान और 26 सितंबर को भारत से मुकाबला होना है।

वेल्लालागे के आखिरी ओवर में नबी ने लगाए 5 छक्के

दुनिथ वेल्लालागे को अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे मुश्किल 20वां ओवर डालने का मौका मिला था। हालांकि इस मौके पर वह बुरी तरह फेल हुए। 22 वर्षीय इस गेंदबाज के खिलाफ अफगानिस्तान के सबसे अनुभवी बल्लेबाज मोहम्मद नबी ने एक के बाद एक 5 छक्के लगाए, हालांकि वह आखिरी गेंद पर ऐसा करने से चूक गए। 4 ओवर के कोट में दुनिथ वेल्लालागे को 49 रन पड़े जिसमें से 32 रन तो उन्होंने आखिरी ओवर में खर्च किए।

मोहम्मद नबी के तूफानी अर्धशतक के दम पर अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 169 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब रही। इस स्कोर को श्रीलंका ने 8 गेंदें और 6 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया। श्रीलंका की रनचेज के हीरो कुसल मेंडिस रहे जिन्होंने 74 रनों की शानदार पारी खेली।

