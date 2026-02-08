Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sri Lanka won by 20 runs vs Ireland in t20 world cup 2026
टी-20 विश्व कप: घर में खेलते हुए भी मुश्किल में फंसी श्रीलंका, काफी संघर्ष के बाद आयरलैंड को 20 रनों से हराया

संक्षेप:

कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के छठे मुकाबले में मेजबान श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रनों से हरा दिया। इस जीत के लिए श्रीलंका को काफी मेहनत करनी पड़ी। मैच लो स्कोरिंग रहा। अंत में जैसे तैसे श्रीलंका के बल्लेबाजों ने स्कोर को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया।

Feb 08, 2026 11:08 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के छठे मुकाबले में मेजबान श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रनों से हरा दिया। आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए बेहतरीन खेल दिखाया। विकेटकीपर-बल्लेबाज कुसल मेंडिस ने एक छोर संभाले रखा और 43 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से नाबाद 56 रनों की सधी हुई पारी खेली। हालांकि, पारी का असली रोमांच कामिंडु मेंडिस ने पैदा किया, जिन्होंने मात्र 19 गेंदों पर 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 44 रनों की तूफानी पारी खेलकर स्कोर को गति दी। इन दोनों के बीच हुई 67 रनों की तेज साझेदारी की बदौलत श्रीलंका ने 20 ओवर में 163/6 का स्कोर खड़ा किया।

आयरलैंड के गेंदबाजों ने मैच के पहले हाफ में काफी अनुशासन दिखाया और श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। जॉर्ज डॉकरेल आयरलैंड के सबसे सफल और किफायती गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने अपने 4 ओवरों में मात्र 17 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके। उनके अलावा बैरी मैकार्थी ने भी 2 विकेट लिए, लेकिन वे थोड़े महंगे रहे और उन्होंने 40 रन लुटाए। मार्क अडायर और गैरेथ डेलानी ने 1-1 विकेट लेकर उनका साथ दिया। एक समय श्रीलंका ने 13.5 ओवर में अपने 4 विकेट मात्र 86 रन पर खो दिए थे, लेकिन अंतिम ओवरों में हुई आक्रामक बल्लेबाजी ने आयरलैंड की मेहनत पर पानी फेर दिया।

164 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कप्तान पॉल स्टर्लिंग मात्र 6 रन बनाकर महीश तीक्षणा की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद रॉस अडायर (34 रन) और हैरी टेक्टर (40 रन) ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड की उम्मीदों को जिंदा रखा। टेक्टर ने लोर्कन टकर (21 रन) के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 49 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिससे आयरलैंड एक समय 14.2 ओवर में 105/2 के स्कोर के साथ काफी मजबूत स्थिति में दिख रहा था। मैच का रोमांच अपने चरम पर था और आयरलैंड को जीत के लिए अंतिम 5 ओवरों में कड़े संघर्ष की जरूरत थी, लेकिन तभी श्रीलंकाई स्पिनरों ने अपना जाल बिछाना शुरू किया।

मैच का पासा तब पलटा जब श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर वानिंदु हसरंगा और महीश तीक्षणा ने एक के बाद एक विकेट लेकर आयरलैंड के मध्यक्रम को ध्वस्त कर दिया। हसरंगा और तीक्षणा दोनों ने 3-3 विकेट लेकर आयरलैंड की रन गति पर लगाम लगा दी और उन्हें पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। आयरलैंड की टीम ने अपने आखिरी 8 विकेट मात्र 38 रनों के भीतर गंवा दिए और पूरी टीम 19.5 ओवर में 143 रनों पर ऑलआउट हो गई। अंत में मथीशा पथिराना ने भी 2 विकेट लेकर जीत सुनिश्चित कर ली। इस तरह श्रीलंका ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर हारा हुआ मैच अपनी मुट्ठी में कर लिया और टूर्नामेंट में महत्वपूर्ण अंक हासिल किए।

