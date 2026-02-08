टी-20 विश्व कप: घर में खेलते हुए भी मुश्किल में फंसी श्रीलंका, काफी संघर्ष के बाद आयरलैंड को 20 रनों से हराया
कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के छठे मुकाबले में मेजबान श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रनों से हरा दिया। इस जीत के लिए श्रीलंका को काफी मेहनत करनी पड़ी। मैच लो स्कोरिंग रहा। अंत में जैसे तैसे श्रीलंका के बल्लेबाजों ने स्कोर को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया।
कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के छठे मुकाबले में मेजबान श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रनों से हरा दिया। आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए बेहतरीन खेल दिखाया। विकेटकीपर-बल्लेबाज कुसल मेंडिस ने एक छोर संभाले रखा और 43 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से नाबाद 56 रनों की सधी हुई पारी खेली। हालांकि, पारी का असली रोमांच कामिंडु मेंडिस ने पैदा किया, जिन्होंने मात्र 19 गेंदों पर 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 44 रनों की तूफानी पारी खेलकर स्कोर को गति दी। इन दोनों के बीच हुई 67 रनों की तेज साझेदारी की बदौलत श्रीलंका ने 20 ओवर में 163/6 का स्कोर खड़ा किया।
आयरलैंड के गेंदबाजों ने मैच के पहले हाफ में काफी अनुशासन दिखाया और श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। जॉर्ज डॉकरेल आयरलैंड के सबसे सफल और किफायती गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने अपने 4 ओवरों में मात्र 17 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके। उनके अलावा बैरी मैकार्थी ने भी 2 विकेट लिए, लेकिन वे थोड़े महंगे रहे और उन्होंने 40 रन लुटाए। मार्क अडायर और गैरेथ डेलानी ने 1-1 विकेट लेकर उनका साथ दिया। एक समय श्रीलंका ने 13.5 ओवर में अपने 4 विकेट मात्र 86 रन पर खो दिए थे, लेकिन अंतिम ओवरों में हुई आक्रामक बल्लेबाजी ने आयरलैंड की मेहनत पर पानी फेर दिया।
164 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कप्तान पॉल स्टर्लिंग मात्र 6 रन बनाकर महीश तीक्षणा की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद रॉस अडायर (34 रन) और हैरी टेक्टर (40 रन) ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड की उम्मीदों को जिंदा रखा। टेक्टर ने लोर्कन टकर (21 रन) के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 49 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिससे आयरलैंड एक समय 14.2 ओवर में 105/2 के स्कोर के साथ काफी मजबूत स्थिति में दिख रहा था। मैच का रोमांच अपने चरम पर था और आयरलैंड को जीत के लिए अंतिम 5 ओवरों में कड़े संघर्ष की जरूरत थी, लेकिन तभी श्रीलंकाई स्पिनरों ने अपना जाल बिछाना शुरू किया।
मैच का पासा तब पलटा जब श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर वानिंदु हसरंगा और महीश तीक्षणा ने एक के बाद एक विकेट लेकर आयरलैंड के मध्यक्रम को ध्वस्त कर दिया। हसरंगा और तीक्षणा दोनों ने 3-3 विकेट लेकर आयरलैंड की रन गति पर लगाम लगा दी और उन्हें पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। आयरलैंड की टीम ने अपने आखिरी 8 विकेट मात्र 38 रनों के भीतर गंवा दिए और पूरी टीम 19.5 ओवर में 143 रनों पर ऑलआउट हो गई। अंत में मथीशा पथिराना ने भी 2 विकेट लेकर जीत सुनिश्चित कर ली। इस तरह श्रीलंका ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर हारा हुआ मैच अपनी मुट्ठी में कर लिया और टूर्नामेंट में महत्वपूर्ण अंक हासिल किए।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।