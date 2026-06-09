श्रीलंका ने सिर्फ एक वनडे मैच जीता और 3 मैचों की सीरीज कर ली अपने नाम, जानिए कैसे हुआ संभव
श्रीलंका की टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज को जीत लिया है। हालांकि, सिर्फ एक ही मुकाबला इस सीरीज में खेला गया था, जिसमें श्रीलंका को जीत मिली थी। वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैच बारिश में धुल गए थे।
श्रीलंका की टीम इस समय वेस्टइंडीज के दौरे पर है, जहां तीन मैचों की वनडे सीरीज दोनों टीमों के बीच खेली गई। श्रीलंका ने महज एक मुकाबला जीतकर सीरीज को अपने नाम कर लिया। दरअसल, ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि दो मैच इस सीरीज के बारिश में धुल गए। ऐसे में एक मैच जीतकर ही उन्हें सीरीज में जीत मिल गई। कुसल मेंडिस की कप्तानी में यह पहली सीरीज थी, जिसे श्रीलंका ने जीत लिया है। श्रीलंका की टीम ने पहला मुकाबला इस सीरीज का 41 रनों के अंतर से जीता था।
बता दें कि तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला श्रीलंका ने जीता था, जबकि दूसरा मैच टॉस के बाद बारिश में धुल गया था। वहीं, आखिरी मुकाबला बारिश की वजह से शुरू ही नहीं हो सका। इस मैच को तो बिना टॉस के ही रद्द करना पड़ गया। इस तरह पहला मैच जीतने वाली श्रीलंका की टीम को सीरीज में जीत मिला। बारिश इतनी ज्यादा थी कि ट्रॉफी प्रेजेंटेशन सेरेमनी भी इंडोर आयोजित की गई। कुसल मेंडिस ने पहली सीरीज ही बतौर कप्तान जीती और ट्रॉफी उठाई। मैच के बाद उन्होंने कहा कि फैंस और हम सब चाहते थे कि मैच पूरा आयोजित हो, लेकिन बारिश ने ऐसा होने नहीं दिया।
मेंडिस बन गए हैं तीसरे कप्तान
कुसल मेंडिस श्रीलंका की क्रिकेट टीम के लिए इतिहास रचने में सफल हो गए हैं। वह अर्जुन रणतुंगा और मरवन अटापट्टू के साथ कैरेबियन में ODI सीरीज जीतने वाले सिर्फ तीन कप्तानों में से एक बन गए हैं। आगे जमैका में मौसम बेहतर होने की उम्मीद है। अब दोनों टीमों का फोकस तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज पर होगा। टी20 सीरीज की शुरुआत 11 जून से होने वाली है। दूसरा मैच 13 और तीसरा मैच 14 जून को खेला जाएगा। जमैका में ही तीनों मैचों का आयोजन होना है। जमैका में ही वनडे सीरीज का आयोजन होना था, लेकिन पहला मैच होने के बाद दोनों मैच बारिश में धुल गए।
श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच फिर दो मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेली जाएगी, जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी। पहला टेस्ट मैच एंटीगा में 25 जून से आयोजित होगा, जबकि दूसरा मैच 3 जुलाई से उसी मैदान पर आयोजित होना है। फिलहाल के लिए दोनों टीमों का फोकस टी20 सीरीज पर होगा। फैंस भी चाहेंगे कि कम से कम टी20 सीरीज के तीनों मैच पूरे आयोजित हों और इस तरह से बारिश खेल का मजा किरकिरा न करे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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