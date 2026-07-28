श्रीलंकाई टीम ने रचा इतिहास, पाकिस्तान को 24 साल बाद ODI सीरीज में चटाई धूल
श्रीलंका महिला टीम ने पाकिस्तान को अपने घर पर तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से पटखनी दी है। मेजबान टीम ने 24 साल बाद पाकिस्तान को वनडे द्विपक्षीय सीरीज में हराने का कारनामा किया और इतिहास रच दिया है।
श्रीलंका महिला टीम ने पाकिस्तान महिला टीम के खिलाफ 24 साल में अपनी पहली द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीत हासिल की। उन्होंने तीसरा मैच शानदार ढंग से जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की।
मंगलवार (28 जुलाई) को सीरीज के निर्णायक मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को दूसरे ओवर में ही तीन बड़े झटके लगे। अपना सिर्फ़ पांचवां वनडे खेल रही चेतना विमुक्ति ने टॉप ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया। दो ओवर के बाद, पाकिस्तान का स्कोर 10/3 हो गया। इसके बाद, पहले मैच में 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहीं गुल फिरोजा ने मुनीबा अली के साथ मिलकर धीमे लेकिन भरोसेमंद तरीके से पारी को संभाला। दोनों ने मिलकर 68 रन जोड़े, जिसके बाद चामरी अथापट्टू ने इस साझेदारी को तोड़ा और फिरोजा को आउट करके अपने तीन विकेटों में से पहला विकेट हासिल किया। इसके बाद नजीहा अल्वी ने मुनीबा के साथ मिलकर थोड़ी देर संघर्ष किया, लेकिन मुनीबा के आउट होते ही टीम का दूसरा पतन शुरू हो गया। 110/4 के स्कोर से टीम लड़खड़ाकर 146/7 पर आ गई। अगर कप्तान फातिमा सना ने 41 रन न बनाए होते, तो टीम का स्कोर और भी कम हो सकता था। साथ में किसी का खास सहयोग न मिलने के बावजूद, उन्होंने टीम को 200 के करीब पहुंचाया, लेकिन अथापट्टू और कविशा दिलहारी ने 40वें ओवर तक बाकी बल्लेबाजों को आउट कर दिया। मेजबान टीम को सीरीज जीतने के लिए 188 रनों का लक्ष्य मिला।
पिछले मैच में शतक लगाने वाली विश्मी गुणरत्ने सातवें ओवर में आउट हो गईं। उन्होंने अथापट्टू के साथ मिलकर एक ठोस ओपनिंग साझेदारी की थी, जिसमें अथापट्टू ने खुलकर बल्लेबाजी की। श्रीलंका की कप्तान ने पिछले ओवर में तस्मिया रुबाब के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए तीन चौके और एक छक्का लगाया था। गुणरत्ने के आउट होने के बाद रन बनाने की रफ़्तार धीमी हो गई, लेकिन पाकिस्तान को 16वें ओवर तक कोई और विकेट नहीं मिला। तब तक, अथापट्टू ने वनडे में अपना 30वां 50 स्कोर पूरा कर लिया था और ज़रूरी रनों में से आधे रन बन चुके थे। इसके बाद, दूसरे वनडे में शतक लगाने वाली हर्षिता समरविक्रमा ने हसिनी परेरा के साथ मिलकर नॉट-आउट साझेदारी की। परेरा का बल्ला इस साल ज़बरदस्त चल रहा है। अपने वनडे करियर के शुरुआती नौ सालों में एक भी अर्धशतक न लगाने वाली परेरा ने पिछले साल अपना पहला अर्धशतक जड़ा था और इस साल अब तक तीन अर्धशतक लगा चुकी हैं। श्रीलंका ने 76 गेंदें बाकी रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया।
श्रीलंका ने 24 साल बाद जीती बायलेटरल सीरीज
इस जीत के साथ श्रीलंका ने 2002 के बाद से इस प्रतिद्वंद्वी के ख़िलाफ़ अपनी पहली द्विपक्षीय सीरीज़ जीती और पाकिस्तान की लगातार चार सीरीज़ जीत का सिलसिला भी तोड़ दिया। शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए अथापट्टू को 'प्लेयर ऑफ़ द मैच' चुना गया, जबकि समरविक्रमा को 'प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़' का अवॉर्ड मिला। उन्होंने तीन मैचों में सिर्फ़ एक बार आउट होकर कुल 173 रन बनाए।
टी 20I सीरीज़ की शुरुआत 31 जुलाई को दाम्बुला में होगी।
संक्षिप्त स्कोर:
पाकिस्तान महिला टीम 40 ओवर में 187/10 (फ़ातिमा सना 41, गुल फ़िरोज़ा 40; कविशा दिलहारी 3-27, चामरी अथापट्टू 3-27)
श्रीलंका महिला टीम से 37.2 ओवर में 191/2 (हर्षिता समरविक्रमा 71*, चामरी अथापट्टू 52; फ़ातिमा सना 1-34, उम्म-ए-हानी 1-43) से आठ विकेट से हार गई।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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