Sri Lanka vs Hong Kong live score: हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ श्रीलंका ने जीता टॉस, देखिए प्लेइंग इलेवन
LIVE Updatesरिफ्रेश

Sri Lanka vs Hong Kong live Asia Cup score: श्रीलंका और हॉन्ग कॉन्ग के बीच सोमवार को एशिया कप 2025 का आठवां मुकाबला खेला जा रहा है। श्रीलंका के कप्तान चरिथ असलांका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

श्रीलंका बनाम हॉन्ग कॉन्ग

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Mon, 15 Sep 2025 07:42 PM
Sri Lanka vs Hong Kong live score: श्रीलंका क्रिकेट टीम और हॉन्ग कॉन्ग के बीच एशिया कप 2025 का आठवां मुकाबला सोमवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। श्रीलंका के कप्तान चरिथ असलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। हॉन्ग कॉन्ग की टीम अपने शुरुआती दोनों मुकाबले गंवाई है। हॉन्ग कॉन्ग को पहले मुकाबले में अफगानिस्तान ने 94 रनों से, जबकि दूसरे मैच में बांग्लादेश ने सात विकेट से मात दी। वहीं श्रीलंका ने अपने मुकाबले में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया।

15 Sept 2025, 07:42:37 PM IST

Sri Lanka vs Hong Kong: हॉन्ग कॉन्ग की प्लेइंग इलेवन

Sri Lanka vs Hong Kong: जीशान अली (विकेटकीपर), अंशुमन रथ, बाबर हयात, निजाकत खान, शाहिद वासिफ, किंचित शाह, यासिम मुर्तजा (कप्तान), ऐजाज खान, आयुष शुक्ला, एहसान खान, अतीक इकबाल

15 Sept 2025, 07:42:04 PM IST

Sri Lanka vs Hong Kong: श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन

Sri Lanka vs Hong Kong: श्रीलंका (प्लेइंग इलेवन): पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरिथ असलंका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, महीश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा

15 Sept 2025, 07:36:38 PM IST

Sri Lanka vs Hong Kong: श्रीलंका ने जीता टॉस

Sri Lanka vs Hong Kong: श्रीलंका ने एशिया कप 2025 के आठवें मुकाबले में हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है।

15 Sept 2025, 07:26:12 PM IST

Sri Lanka vs Hong Kong: श्रीलंका क्रिकेट टीम

Sri Lanka vs Hong Kong: श्रीलंका टीम: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, दासुन शनाका, चैरिथ असलांका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, दुशमंथा चमीरा, मथीशा पथिराना, नुवान तुषारा, नुवानिदु फर्नांडो, जेनिथ लियानगे, डुनिथ वेलालेज, महीश थीक्षाना, चमिका करुणारत्ने, बिनुरा फर्नांडो

15 Sept 2025, 07:05:41 PM IST

Sri Lanka vs Hong Kong: हॉन्ग कॉन्ग क्रिकेट टीम

Sri Lanka vs Hong Kong: जीशान अली (विकेटकीपर), अंशुमान रथ, बाबर हयात, निजाकत खान, यासिम मुर्तजा (कप्तान), ऐजाज खान, किंचित शाह, कल्हान चल्लू, एहसान खान, आयुष शुक्ला, अतीक इकबाल, शाहिद वासिफ, नसरुल्ला राणा, मोहम्मद गजनफर, मोहम्मद वहीद, मार्टिन कोएत्जी, अली हसन

15 Sept 2025, 06:26:58 PM IST

Sri Lanka vs Hong Kong : श्रीलंका बनाम हॉन्ग कॉन्ग छठा मैच

Sri Lanka vs Hong Kong live score: श्रीलंका क्रिकेट टीम और हॉन्ग कॉन्ग के बीच एशिया कप 2025 का आठवां मुकाबला सोमवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। हॉन्ग कॉन्ग टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर है, जबकि श्रीलंका ने शुरुआती मैच जीता है।

Asia Cup 2025 Sri Lanka Cricket Team

