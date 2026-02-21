श्रीलंका को हराने के लिए क्या होगा इंग्लैंड की टीम का सबसे बड़ा मोटिवेशन? आप भी जानिए
अब तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाने वाली इंग्लैंड की टीम श्रीलंका के खिलाफ रविवार को पल्लेकेले में होने वाले टी20 विश्व कप के सुपर 8 मैच में इस प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ उतरेगी। दोनों टीमें एक-एक मैच हारी हैं।
T20 World Cup 2026 के सुपर 8 में भले ही इंग्लैंड की टीम पहुंच गई है, लेकिन अब तक इंग्लैंड ने इस टूर्नामेंट में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया है। रविवार को पल्लेकेले में होने वाले टी20 विश्व कप के सुपर 8 के मैच में श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड की दमदार प्रदर्शन करना चाहेगी। इस आईसीसी टूर्नामेंट से पहले खेली गई 3 मैचों की टी20 सीरीज में इंग्लैंड ने मेजबान श्रीलंका का क्लीन स्वीप किया था। उस प्रदर्शन से इंग्लैंड की टीम प्रेरणा लेने की कोशिश करेगी।
इंग्लैंड ने इसी महीने की शुरुआत में श्रीलंका को टी20 श्रृंखला में 3-0 से हराया था और वह सुपर आठ के मैच में अपने इस प्रदर्शन को जारी रखने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड का टी20 विश्व कप में प्रदर्शन अभी तक प्रभावशाली नहीं रहा है। उसे एसोसिएट देशों के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था, जबकि पूर्व चैंपियन वेस्टइंडीज से उसे हार मिली थी।
सह-मेजबान श्रीलंका ने आयरलैंड और ओमान पर जीत के साथ शुरुआत की। उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके उसे आठ विकेट से हराया। लेकिन गुरुवार को कोलंबो में अपने आखिरी ग्रुप मैच में जिम्बाब्वे से हारने के बाद श्रीलंकाई टीम की लय बिगड़ गई।
दोनों टीमों के लिए यह एक नई शुरुआत होगी, जिसमें श्रीलंका घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ इंग्लैंड उस स्थान पर अपनी लय वापस हासिल करने की कोशिश करेगा जहां उसने कुछ दिन पहले अच्छा प्रदर्शन किया था। इंग्लैंड ने लीग चरण के अपने सभी मैच भारत में खेले हैं और श्रीलंका लौटकर खुश होगा।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद शतक जड़ने वाले श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखना चाहेंगे। वह इस टी20 विश्व कप में शतक लगाने वाले तीन खिलाड़ियों में से एक हैं और अब तक सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं।
कुसल मेंडिस भी अच्छी फॉर्म में हैं। उन्होंने चार मैचों में तीन अर्धशतक लगाए हैं। इंग्लैंड के गेंदबाज श्रीलंका के जिन प्रमुख बल्लेबाजों को निशाना बनाना चाहेंगे, उनमें वह भी शामिल होंगे। जहां तक इंग्लैंड की बात है तो उसके बल्लेबाज अभी तक रन बनाने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। उसकी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जैकब बेथेल ने किया है जिन्होंने अभी तक 143 रन बनाए हैं। कप्तान हैरी ब्रूक और सीनियर बल्लेबाज जोस बटलर की फॉर्म इंग्लैंड के लिए महत्वपूर्ण होगी।
अगर गेंदबाजी की बात करें तो श्रीलंका के ऑफ स्पिनर महीश तीक्षाना चार मैचों में छह विकेट लेकर उसके सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ गुरुवार को मिली हार से ठीक पहले तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना के टूर्नामेंट से बाहर हो जाने से श्रीलंका को करारा झटका लगा। पथिराना की जगह टीम में शामिल किए गए दिलशान मदुशंका ने हालांकि अच्छा प्रदर्शन किया और जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने तीन ओवरों में केवल 20 रन दिए। तेज गेंदबाज दुशमंथा चमीरा अंतिम ग्रुप मैच में आराम करने के बाद वापसी करने के लिए तैयार हैं।
इंग्लैंड की गेंदबाजी में निगाहें आदिल राशिद और लियाम डॉसन की स्पिन जोड़ी के साथ-साथ तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर पर टिकी होंगी। वर्तमान में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लेग-स्पिनरों में से एक राशिद ने चार मैचों में छह विकेट लिए हैं। वह रविवार को एक बार फिर इंग्लैंड के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। डॉसन अब तक काफी किफायती रहे हैं। राशिद ने वेस्टइंडीज के खिलाफ चार ओवर में 16 रन देकर दो विकेट लिए, लेकिन अन्य मैचों में वह महंगे साबित हुए। उन्होंने एसोसिएट देशों के खिलाफ 11 ओवर में कुल मिलाकर 121 रन देकर चार विकेट लिए।
इंग्लैंड के कामचलाऊ गेंदबाज विल जैक्स और जैकब बेथेल के लिए भी परिस्थितयां अनुकूल होनी चाहिए। इन दोनों ने इसी महीने की शुरुआत में इंग्लैंड की 3-0 से जीत में गेंदबाज़ी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने रविवार को यहां बारिश की भविष्यवाणी की है। मैच दोपहर तीन बजे शुरू होगा।
टीम इस प्रकार हैं:
इंग्लैंड: हैरी ब्रुक (कप्तान), टॉम बैंटन, जोस बटलर, बेन डकेट, फिल साल्ट, जैकब बेथेल, सैम करेन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टोंग, ल्यूक वुड।
श्रीलंका: कुसल मेंडिस, कामिल मिशारा, पथुम निसांका, कुसल परेरा, पवन रत्नायके, दासुन शनाका (कप्तान), चैरिथ असालंका, दुशान हेमंथा, जेनिथ लियानगे, कामिंदु मेंडिस, दुशमंथा चमीरा, दिलशान मदुशंका, प्रमोद मदुशन, महीश तीक्षाना, डुनिथ वेललागे।
