Feb 22, 2026 09:54 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Sri Lanka vs England T20 World Cup 2026 Pallekele weather update today: इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 मुकाबला आज पल्लेकेले में खेला जाना है। इस मैच पर भी बारिश का तगड़ा साया है।

ENG vs SL, Pallekele Weather Update Today: इंग्लैंड-श्रीलंका मैच पर भी बारिश का साया, मैच धुला तो क्या होगा?

Sri Lanka vs England T20 World Cup 2026 Pallekele weather update today: इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 का दूसरा और टूर्नामेंट का 42वां मुकाबला आज पल्लेकेले में खेला जाना है। इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें सुपर-8 में ग्रुप-2 का हिस्सा है, जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच सुपर-8 का पहला मुकाबला कोलंबो में खेला जाना था। इस मैच में टॉस तो हुआ, मगर भारी बारिश के कारण बिना एक गेंद डले मैच को रद्द करना पड़ा। अब श्रीलंका और इंग्लैंड के मैच पर भी बारिश का साया मंडरा रहा है। अगर श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड मुकाबला भी रद्द होता है तो दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक बांट दिया जाएगा।

ENG vs SL पल्लेकेले मौसम का हाल

Accuweather.com के अनुसार, दोपहर तक घने बादल छाए रहने की उम्मीद है, और शाम को पल्लेकेले में एक या दो बार आंधी-तूफ़ान आने की संभावना है। मैच के पहले हाफ़ में बारिश होने की संभावना है, और दोपहर 3 बजे के आसपास बारिश की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होना है। रिपोर्ट के अनुसार 2 से 5 बजे के बीच बारिश होने के 60-70 प्रतिशत चांसेस है, ऐसे में फैंस के हाथ एक बार फिर निराशा लग सकती है।

टाइमबारिश की संभावना
11:00 AM7%
12:00 PM10%
1:00 PM49%
2:00 PM67%
3:00 PM74%
4:00 PM65%
5:00 PM65%
6:00 PM49%
7:00 PM45%

श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड मैच भी बारिश की वजह से धुलता है तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें राहत की सांस लेगी। दरअसल, इन दोनों को भी बारिश के कारण मैच रद्द होने की वजह से अंक शेयर करने पड़े थे। SL vs ENG मैच रद्द होने से चारों टीमों के बीच मुकाबला बराबरी का होगा।

श्रीलंका टीम: पथुम निसांका, कुसल परेरा, कुसल मेंडिस (विकेट कीपर), पवन रथनायके, कामिंडू मेंडिस, दसुन शनाका (कप्तान), दुनिथ वेल्लालगे, दुशान हेमंथा, महेश थीकशाना, दिलशान मदुशंका, प्रमोद मदुशन, दुष्मंथा चमीरा, चरिथ असलांका, जनिथ लियानागे, कामिल मिशारा

इंग्लैंड टीम: फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेट कीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, बेन डकेट, ल्यूक वुड, जोश टंग, रेहान अहमद

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

