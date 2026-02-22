ENG vs SL, Pallekele Weather Update Today: इंग्लैंड-श्रीलंका मैच पर भी बारिश का साया, मैच धुला तो क्या होगा?
Sri Lanka vs England T20 World Cup 2026 Pallekele weather update today: इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 मुकाबला आज पल्लेकेले में खेला जाना है। इस मैच पर भी बारिश का तगड़ा साया है।
Sri Lanka vs England T20 World Cup 2026 Pallekele weather update today: इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 का दूसरा और टूर्नामेंट का 42वां मुकाबला आज पल्लेकेले में खेला जाना है। इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें सुपर-8 में ग्रुप-2 का हिस्सा है, जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच सुपर-8 का पहला मुकाबला कोलंबो में खेला जाना था। इस मैच में टॉस तो हुआ, मगर भारी बारिश के कारण बिना एक गेंद डले मैच को रद्द करना पड़ा। अब श्रीलंका और इंग्लैंड के मैच पर भी बारिश का साया मंडरा रहा है। अगर श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड मुकाबला भी रद्द होता है तो दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक बांट दिया जाएगा।
ENG vs SL पल्लेकेले मौसम का हाल
Accuweather.com के अनुसार, दोपहर तक घने बादल छाए रहने की उम्मीद है, और शाम को पल्लेकेले में एक या दो बार आंधी-तूफ़ान आने की संभावना है। मैच के पहले हाफ़ में बारिश होने की संभावना है, और दोपहर 3 बजे के आसपास बारिश की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होना है। रिपोर्ट के अनुसार 2 से 5 बजे के बीच बारिश होने के 60-70 प्रतिशत चांसेस है, ऐसे में फैंस के हाथ एक बार फिर निराशा लग सकती है।
|टाइम
|बारिश की संभावना
|11:00 AM
|7%
|12:00 PM
|10%
|1:00 PM
|49%
|2:00 PM
|67%
|3:00 PM
|74%
|4:00 PM
|65%
|5:00 PM
|65%
|6:00 PM
|49%
|7:00 PM
|45%
श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड मैच भी बारिश की वजह से धुलता है तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें राहत की सांस लेगी। दरअसल, इन दोनों को भी बारिश के कारण मैच रद्द होने की वजह से अंक शेयर करने पड़े थे। SL vs ENG मैच रद्द होने से चारों टीमों के बीच मुकाबला बराबरी का होगा।
श्रीलंका टीम: पथुम निसांका, कुसल परेरा, कुसल मेंडिस (विकेट कीपर), पवन रथनायके, कामिंडू मेंडिस, दसुन शनाका (कप्तान), दुनिथ वेल्लालगे, दुशान हेमंथा, महेश थीकशाना, दिलशान मदुशंका, प्रमोद मदुशन, दुष्मंथा चमीरा, चरिथ असलांका, जनिथ लियानागे, कामिल मिशारा
इंग्लैंड टीम: फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेट कीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, बेन डकेट, ल्यूक वुड, जोश टंग, रेहान अहमद
