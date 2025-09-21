Sri Lanka vs Bangladesh Turning Point Of The Match whom did Charith Asalanka blame Litton Das BAN vs SL Asia Cup 2025 बांग्लादेश ने इन 2 ओवर ने पलट दी बाजी! श्रीलंकाई कप्तान चारिथ असलंका ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा?, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sri Lanka vs Bangladesh Turning Point Of The Match whom did Charith Asalanka blame Litton Das BAN vs SL Asia Cup 2025

एक समय पर ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका 190 के स्कोर तक पहुंच सकता है, मगर मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद के 19वें औवर 20वें ओवर ने मैच का रुख ही पलट दिया। यह दो ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुए। बांग्लादेश ने इस स्कोर को 4 विकेट रहते हासिल कर लिया।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 21 Sep 2025 09:34 AM
श्रीलंका को बांग्लादेश के हाथों एशिया कप 2025 सुपर-4 के पहले ही मैच में उलटफेर का सामना करना पड़ा। ग्रुप स्टेज में जिस श्रीलंकाई टीम की वजह से बांग्लादेश ने सुपर-4 का टिकट हासिल किया, उसी ने पहले मैच में उन्हें पटखनी दे दी। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश के सामने 169 रनों का टारगेट रखा था। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका 190 के स्कोर तक पहुंच सकता है, मगर मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद के 19वें औवर 20वें ओवर ने मैच का रुख ही पलट दिया। यह दो ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुए। बांग्लादेश ने इस स्कोर को 4 विकेट रहते हासिल कर लिया।

श्रीलंकाई कप्तान चारिथ असलंका और बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने भी इन दो ओवरों को मैच का टर्निंग पॉइंट बताया। मुस्तफिजुर रहमान ने 19वें ओवर से 5 तो तस्की ने 20वें ओवर से 10 रन खर्च किए थे।

मैच के बाद प्रजेंटेशन में चारिथ असलंका ने कहा, “यह एक शानदार मैच था। हमने अंत तक संयम बनाए रखा, लेकिन यह काफी नहीं था। अपनी बल्लेबाजी से थोड़ा खुश हूं, हम आखिरी 2 ओवरों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। हम 10-15 रन कम बना पाए। दासुन शनाका ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, हमने उन्हें पाँच रन पर आउट किया और उन्होंने वाकई अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने एक लंबा छक्का लगाया और ड्रेसिंग रूम खुश था क्योंकि स्कोर लगभग 170 था, यही वह आंकड़ा था जो हम चाहते थे।”

वहीं लिटन दास बोले, “एशिया कप से पहले, हमने कुछ सीरीज खेलीं और हमने वाकई अच्छी बल्लेबाजी की और आसानी से लक्ष्य का पीछा किया। हम सभी जानते हैं कि मुस्तफिजुर कितना खतरनाक है। यह बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छा विकेट लग रहा था। मुस्तफिजुर के 19वें और तस्किन के 20वें ओवर ने खेल का रुख बदल दिया। ऐसा लग रहा था कि स्कोर 190 रन होगा, लेकिन उन्होंने इसे कम रखा।"

उन्होंने आगे कहा, "तस्किन ने (आखिरी) ओवर बहुत अच्छा फेंका। मुझे पता है कि सैफ बांग्लादेश के लिए मैच जीत सकता है। हम सभी जानते थे कि वह यूएई में एक अच्छा खिलाड़ी बनेगा। मैं उसके चरित्र को जानता हूं और मुझे पता है कि वह कैसे रन बनाता है। जब भी आप इस तरह लक्ष्य का पीछा करते हैं, तो आप अगले मैच के लिए उत्साहित होते हैं, लेकिन हमें फिर से आना होगा - नया दिन, नई टीम और हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।”

बांग्लादेश का अगला मैच भारत से 24 सितंबर को है, वहीं श्रीलंका 23 तारीख को पाकिस्तान से भिड़ेगा।

Sri Lanka Cricket Team Bangladesh Cricket Team Litton Das अन्य..
