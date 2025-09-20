SL vs BAN Pitch Report: दुबई की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज? बल्लेबाज या गेंदबाज किसे मिलेगा फायदा; जानें

Sri Lanka vs Bangladesh Pitch Report- श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश मैच के जरिए एशिया कप 2025 सुपर-4 राउंड का आगाज होने जा रहा है। इस राउंड के जरिए एशिया कप की दो फाइनलिस्ट टीमें मिलेगी।

Sri Lanka vs Bangladesh Pitch Report- श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर-4 का पहला मैच आज यानी शनिवार, 20 सितंबर को खेला जाना है। SL vs BAN मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेंगे। श्रीलंका की टीम अभी तक टूर्नामेंट में अजेय रही है। उन्होंने ग्रुप स्टेज के अपनी तीनों मुकाबले जीतकर हैट्रिक लगाई है। इस दौरान वह बांग्लादेश को एक बार शिकस्त दे चुकी है। ऐसे में श्रीलंका की नजरें जीत के साथ सुपर-4 का भी खाता खोलने पर होगी। वहीं बांग्लादेश ग्रुप स्टेज में मिली हार का बदला लेना चाहेगा। आईए एक नजर श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश पिच रिपोर्ट दुबई की पिचें एशिया कप 2025 में उम्मीद के मुताबिक धीमी और स्पिनरों के लिए मददगार रही हैं। इसका टीमों ने जमकर फायदा उठाया है, इसका सबूत यह है कि इस टूर्नामेंट में 53.6% ओवर स्पिनरों ने डाले हैं, जो यूएई में किसी भी मल्टी-टीम टी20 टूर्नामेंट में डाले गए दूसरे सबसे ज्यादा ओवर हैं। आज के मुकाबले में भी श्रीलंका और बांग्लादेश की नजरें धीमी पिच का फायदा उठाने पर रहेगी।

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम T20I रिकॉर्ड और आंकड़े मैच- 98

पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैच- 48 (48.98%)

टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 50 (51.02%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 56 (57.14%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 42 (42.86%)

हाईएस्ट स्कोर- 212/2

लोएस्ट स्कोर- 55

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 184/8

प्रति विकेट औसत रन- 20.92

प्रति ओवर औसत रन- 7.29

पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर- 144