बांग्लादेश की जीत सुपर-4 में कैसे बनेगी बाकी टीमों के लिए नासूर? बिगाड़ सकती है IND-PAK व SL का समीकरण

बांग्लादेश ने श्रीलंका को सुपर-4 के पहले मैच में हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया है। उनकी यह जीत भारत, पाकिस्तान और खुद श्रीलंका को आगे परेशान कर सकती है। एशिया कप का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाना है।

लिटन दास की अगुवाई में बांग्लादेश की टीम ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 के पहले मुकाबले में श्रीलंका को पटखनी देकर बड़ा उलटफेर कर दिया है। श्रीलंका एशिया कप 2025 में उन दो टीमों में थी जिन्हें ग्रुप स्टेज में कोई हरा नहीं पाया था। बांग्लादेश ने यहां ना सिर्फ श्रीलंका से ग्रुप स्टेज की हार का बदला लिया है, बल्कि आगामी मैचों से पहले बाकी टीमों के लिए भी परेशानी खड़ी कर दी है। उनकी यह जीत भारत, पाकिस्तान और खुद श्रीलंका के लिए नासूर बन सकती है। बता दें, श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश को 169 का टारगेट दिया था, जिसे टीम ने 4 विकेट रहते चेज कर लिया।

श्रीलंका की वजह से ही सुपर-4 में पहुंचा था बांग्लादेश बांग्लादेश ने ग्रुप स्टेज में दो मैच अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ जीते थे। वो तो श्रीलंका की टीम थी जिन्होंने अपने आखिरी मैच में अफगानिस्तान को शिकस्त दी, अगर उस मैच में अफगानिस्तान जीत दर्ज करने में कामयाब रहती तो बांग्लादेश सुपर-4 तक नहीं पहुंच पाती। दरअसल, इस स्थिति में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ग्रुप स्टेज में बराबर 4-4 अंक हो जाते, बेहतर नेट रन रेट के चलते अफगानिस्तान को सुपर-4 का टिकट मिल जाता।