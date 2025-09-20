20 Sept 2025, 05:58:13 PM IST
Sri Lanka vs Bangladesh live score: एशिया कप के सुपर-4 चरण का आगाज शुक्रवार से होने वाला है। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 सुपर फोर में पहला मैच शनिवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। चरित असालंका की टीम ने जारी टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और अपने शुरुआती तीनों मैच जीते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिटन दास के नेतृत्व में बांग्लादेश ने दो मुकाबले जीते हैं। हालांकि टीम को श्रीलंका के खिलाफ लीग मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था।
Sri Lanka vs Bangladesh live score: श्रीलंका टीम
Sri Lanka vs Bangladesh live score: श्रीलंका टीम: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरिथ असलांका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुशमंथा चमीरा, नुवान तुषारा, नुवानिदु फर्नांडो, बिनुरा फर्नांडो, चमिका करुणारत्ने, जेनिथ लियानागे, मथीशा पथिराना, महेश थीक्षाना
20 Sept 2025, 05:34:53 PM IST
Sri Lanka vs Bangladesh live score: बांग्लादेश टीम
Sri Lanka vs Bangladesh live score: बांग्लादेश टीम: सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, लिट्टन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, नुरुल हसन, नसुम अहमद, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, तंजीम हसन साकिब, शोरफुल इस्लाम, परवेज हुसैन इमोन, मोहम्मद सैफुद्दीन, महेदी हसन
20 Sept 2025, 05:05:54 PM IST
Sri Lanka vs Bangladesh live score: श्रीलंका बनाम बांग्लादेश सुपर-4 मुकाबला
Sri Lanka vs Bangladesh live score: श्रीलंका क्रिकेट टीम और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 चरण का पहला मुकाबला शनिवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रीलंका ने शुरुआती तीन मुकाबले जीते हैं, जबकि बांग्लादेश ने दो में बाजी मारी है।
