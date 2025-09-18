Sri Lanka vs Afghanistan Mohammad Nabi smashes 5 sixes in an over vs Dunith Wellalage in asia cup 2025 मोहम्मद नबी ने एक ओवर में जड़े 5 छक्के, युवराज के रिकॉर्ड की बराबरी करने से चूके, Cricket Hindi News - Hindustan
Sri Lanka vs Afghanistan Mohammad Nabi smashes 5 sixes in an over vs Dunith Wellalage in asia cup 2025

मोहम्मद नबी ने एक ओवर में जड़े 5 छक्के, युवराज के रिकॉर्ड की बराबरी करने से चूके

स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने गुरुवार को एशिया कप 2025 में श्रीलंका के खिलाफ एक ओवर में 5 छक्के जड़े। स्पिनर दुनिथ वेल्लालागे ने एक ओवर में 32 रन लुटाए।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 09:56 PM
अफगानिस्तान के स्टार बल्लेबाज मोहम्मद नबी ने गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ लीग स्टेज के मुकाबले में एक ओवर में 5 छक्के लगाए। नबी ने अफगानिस्तान की पारी के अंतिम ओवर में श्रीलंका के स्पिनर डुनिथ वेल्लालागे के खिलाफ ओवर की शुरुआती पांच गेंदों पर पांच छक्के लगाए। हालांकि वह अंतिम गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने से चूक गए। इस ओवर में कुल 32 रन बने। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 169 रन बनाए हैं।

मोहम्मद नबी के पास युवराज सिंह और कीरोन पोलार्ड का एक ओवर में 6 छक्के लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका था। नबी ने लगातार 5 गेंदों पर पांच छक्के जड़े। अंतिम गेंद पर नबी एक रन ही बना सके और रन आउट हो गए। श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद नबी ने 22 गेंद में धमाकेदार 60 रन की पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने तीन चौके और 6 छक्के लगाए। दुनिथ वेल्लालगे ने अफगानिस्तान के खिलाफ 4 ओवर में 49 रन देकर एक विकेट लिया। इस ओवर से पहले दुनिथ ने तीन ओवर में सिर्फ 17 रन दिए थे।

अफगानिस्तान ने 19 ओवर में सात विकेट खोकर 137 रन बनाए। श्रीलंका के कप्तान चरिथ असलंका से बड़ी गलती हुई। गेंदबाजों को बीच के ओवरों में गलत रोटेशन की वजह से अंतिम ओवर में उन्हें मजबूरी में डुनिथ वेल्लालागे को गेंद थमानी पड़ी और ये गलती उन पर भारी पड़ी। मोहम्मद नबी ने अंतिम ओवर में 32 रन बटोरे, जिससे अफगानिस्तान की टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 170 रनों का लक्ष्य रखा, जोकि श्रीलंका के लिए मुश्किल रहने वाला है।

अफगानिस्तान की तरफ से मोहम्मद नबी ने सर्वाधिक नाबाद 60 रन बनाए जबकि कप्तान राशिद खान और इब्राहिम जादरान ने 24-24 रन की पारी खेली। श्रीलंका के लिए नुवान तुषारा ने चार ओवर में 18 रन देकर चार विकेट लिये। दुश्मांता चमीरा, दुनिथ वेल्लालगे और दसून शानका ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

