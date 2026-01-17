192 रनों की ऐतिहासिक पारी, श्रीलंका के विरन चामुदिथा ने बनाया U19 विश्व कप का सबसे बड़ा स्कोर
श्रीलंका के विरन चामुदिथा अंडर-19 विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर (192) करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने शनिवार को जापान के खिलाफ मुकाबले में ये उपलब्धि हासिल की।
आईसीसी पुरुष अंडर-19 विश्वकप में शनिवार को श्रीलंका के विरन चामुदिथा ने 192 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर टूर्नामेंट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गये है। चामुदिथा अंडर-19 विश्वकप 2026 के अपने पहले मैच में जापान के खिलाफ 192 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने हमवतन हसिथ बोयागोडा के 2018 टूर्नामेंट में केन्या के खिलाफ 191 रन के रिकॉर्ड को तोड़ा, इससे पहले उन्हें टिमोथी मूर ने आउट किया था। उन्होंने अपनी पारी में 26 चौके और एक छक्का लगाया।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अनुसार चामुदिथा ने एक और ऐतिहासिक कारनामा किया है। उन्होंने दीमंथा महाविथान के साथ 328 रन की ओपनिंग साझेदारी की जो कि टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। इस बड़ी ओपनिंग साझेदारी की मदद से श्रीलंका ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में जापान की अंडर-19 को जीत के लिए 388 रनों का लक्ष्य दिया।
जापान की अंडर-19 टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका के लिए दिमंथा महाविथान और वीरन चामुदिथा की सलामी जोड़ी ने रिकार्ड 328 रनों की साझेदारी कर विशाल लक्ष्य की नींव रखी। दिमंथा महाविथान ने 125 गेंदों में 11 चौके लगाते हुए 115 रन बनाये। वहीं वीरन चामुदिथा ने 146 गेंदों में 26 चौके और एक छक्का उड़ाते हुए 192 रनों की पारी खेली।
श्रीलंका के ये दोनों विकेट 44वें और 45वें ओवर में गिरे। 47वें ओवर में दुलनिथ सिगेरा (पांच) तीसरे विकेट के रूप में आउट हुये। कविजा गमागे चार रन बनाकर आउट हुये। श्रीलंका ने निर्धारित 50 ओवरों में चार विकेट पर 387 रन बनाये। कप्तान विमथ दिनसारा ने 24 गेंदों में एक चौका और दो छक्के उड़ाते हुए नाबाद 44 रनों की पारी खेली। जापान के लिए टिमोथी मूर ने तीन विकेट लिये।