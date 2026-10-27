श्रीलंका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंदा, इंग्लैंड ODI ट्राई सीरीज के फाइनल की रेस से बाहर
श्रीलंका-पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच पाकिस्तान की सरजमीं पर ODI ट्राई सीरीज खेली जा रही है। इसके दोनों फाइनलिस्ट पक्के हो गए हैं। शनिवार को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच फाइनल होगा। मंगलवार को खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया जिसके बाद यह सिनारियो बना।
श्रीलंका ने मंगलवार को पाकिस्तान को आठ विकेट से करारी शिकस्त देकर इंग्लैंड की त्रिकोणीय एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय शृंखला के फाइनल में जगह बनाने की उम्मीदों को खत्म कर दिया।
तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 34 रन देकर पांच विकेट झटके जिससे टॉस गंवाने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम सिर्फ 110 रन पर सिमट गई। श्रीलंका ने इसके बाद 18.1 ओवर में दो विकेट पर 114 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। यह मुकाबला दिन-रात का था और गद्दाफी स्टेडियम की फ्लडलाइट के पूरी तरह जलने से पहले ही श्रीलंकाई टीम जीत दर्ज कर चुकी थी।
पाकिस्तान की ओर से बाबर आजम ने 33 गेंदों में 5 चौकौं की मदद से 19 रन बनाए। हसन नवाज ने 31 गेंदों में 17 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड के खिलाफ पिछले मैच के हीरो रहे शादाब खान पांच गेंदों में सिर्फ दो रन ही बना सके। अराफात मिन्हास ने 18 गेंदों में 10 रन बनाए। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने 13 गेंदों में 15 रनों की पारी खेली। इन चार बल्लेबाजों के अलावा पाकिस्तान का कोई बैटर दहाई के आंकड़े को नहीं पार कर सका। फखर जमान 5, माज सदाकत 8, विकेटकीपर बल्लेबाज साद बेग 5, सलमान अली आगा 9, हारिस रऊफ 1 और नसीब शाह 2 रन बनाकर आउट हुए। शादाब खान ने भी 2 रन बनाए। पूरी टीम 110 पर ऑलआउट हो गई।
111 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की ओर से कामिंदु मेंडिस ने 60 गेंद में नाबाद 62 रन बनाए। उन्हें खाता खोलने से पहले ही विकेटकीपर ने जीवनदान दे दिया था। इसके अलावा 44 रन के निजी स्कोर पर उन्होंने रिव्यू लेकर मैदानी अंपायर के पगबाधा के फैसले को पलटवा दिया। बायें हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी पारी में आठ चौके और दो छक्के लगाए। अविष्का फर्नांडो ने 16 और पवन रत्नायके ने 23 रनों की पारी खेली। कप्तान और विकेटकीपर कुसल मेंडिस ने 8 रन बनाए।
श्रीलंका ने इससे पहले रावलपिंडी में इंग्लैंड के खिलाफ 430 रन के लक्ष्य का पीछा करके एकदिवसीय इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया था।
शनिवार को पाकिस्तान बनाम श्रीलंका का फाइनल
पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दो बार हराकर पहले ही फाइनल में जगह बना ली थी। इनमें रविवार को एक विकेट से मिली रोमांचक जीत भी शामिल है। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले में श्रीलंका को 37 रन से हराया था। पाकिस्तान ने चार मैच में तीन जीत के साथ छह अंक लेकर लीग चरण का समापन किया। दो जीत के साथ चार अंक हासिल कर चुकी श्रीलंकाई टीम शनिवार को होने वाले फाइनल से पहले बृहस्पतिवार को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।