वनडे वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंकाई स्क्वॉड का हुआ ऐलान, चामरी को एक बार फिर थमाई गई कमान

Sri Lanka Women's ODI World Cup Squad: श्रीलंका ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए अपना स्क्वॉड घोषित कर दिया है। 15 सदस्यीय टीम की कमान अनुभवी ऑलराउंडर चामरी अटापट्टू को सौंपी गई है।

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (एसएलसी) ने बुधवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए अपने 15 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान किया है। अनुभवी ऑलराउंडर चामरी अटापट्टू एक बार फिर वर्ल्ड कप में टीम की कमान संभालेंगी। आगामी टूर्नामेंट श्रीलंका और भारत की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होने जा रहा, जिसकी शुरुआत 30 सितंबर को दोनों टीमों के मुकाबले से होगी। श्रीलंकाई टीम पिछले 12 संस्करण में टूर्नामेंट के फाइनल में जगह नहीं बना सकी।

श्रीलंकाई टीम में अनुभवी खिलाड़ी हर्षिता समरविक्रमा, नीलाक्षी डिसिल्वा और अनुष्का संजीवनी शामिल हैं। इस तिकड़ी से टीम में गहराई आएगी। इस साल श्रीलंका की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रही हर्षिता ने आठ मैच में 48 के औसत से 336 रन बनाए हैं, जिसमें चार अर्धशतक हैं। विशमी गुणरत्ने, कविशा दिलहारी, मल्की मदारा, इमेशा दुलानी और देवमी विहंगा जैसी युवा खिलाड़ी पहली बार वर्ल्ड कप में खेलेंगी। गुणारत्ने ने 2023 महिला टी20 वर्ल्ड कप के बाद राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई और तब से 25 मैचों में 567 रन बनाए हैं।

श्रीलंका ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप की तालिका में पांचवें स्थान पर रहकर टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया था। इस साल श्रीलंका ने आठ वनडे मैच खेले हैं, जिनमें से पांच हारे और दो जीते जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा। श्रीलंका को न्यूजीलैंड के हाथों 0-2 से सीरीज में हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं, श्रीलंकाई टीम को मई में आयोजित वनडे ट्राई सीरीज के फाइनल में भारत के खिलाफ हार मिली थी, जिसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल था।