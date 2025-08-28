एशिया कप 2025 के लिए श्रीलंका की टीम का ऐलान, चोटिल खिलाड़ी को भी मिली है टीम में जगह

T20 Asia Cup 2025 के लिए श्रीलंका की टीम का ऐलान हो गया है। बोर्ड ने 16 सदस्यीय टीम चुनी है, जिसमें इंजर्ड ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा भी शामिल हैं। इस टीम के कप्तान चरित असलंका हैं। 13 सितंबर को टीम पहला मैच खेलेगी।

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने टी20 एशिया कप 2025 के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। 16 सदस्यीय टीम श्रीलंका क्रिकेट सिलेक्शन पैनल ने चुनी है। इस टीम के कप्तान चरित असलंका हैं। हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे वानिंदु हसरंगा भी टीम में शामिल किए गए हैं, लेकिन फिटनेस के आधार पर उनके आगे खेलने पर बात होगी। श्रीलंका की टीम ही आखिरी बार टी20 फॉर्मेट में हुए एशिया कप की विजेता थी। ऐसे में श्रीलंका की टीम को इस टूर्नामेंट की चैंपियन टीम के तौर पर देखा जाना चाहिए।

दमदार ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा भी की एशिया कप में भागीदारी उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगी। जुलाई में बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान हसरंगा को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी। इस चोट से अभी तक वे पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। अनुभवी बल्लेबाजों में कुसल मेंडिस, पथुम निसांका और कुसल परेरा हैं, जो कप्तान का काम आसान करने के बारे में सोचेंगे। श्रीलंका की टीम में दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, दुनिथ वेलालगे और खुद कप्तान चरित असलांका जैसे प्रभावशाली ऑलराउंडर भी शामिल हैं।

गेंदबाजी में चामिका करुणारत्ने, कामिल मिशारा और नुवानिदु फर्नांडो से एशिया कप में श्रीलंका के लिए अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है। इनके अलावा दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा और मथीशा पथिराना जैसे तेज गेंदबाज श्रीलंका की टीम की पेस यूनिट का अहम हिस्सा हैं। श्रीलंका की टीम एशिया कप 2025 में ग्रुप बी में बांग्लादेश, हॉन्गकॉन्ग और अफगानिस्तान के साथ है। पहला मैच श्रीलंका को बांग्लादेश से खिलना है, जो 13 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद 15 को हॉन्गकॉन्ग और 18 को अफगानिस्तान से मैच है।