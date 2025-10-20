श्रीलंका ने वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के जबड़े से छीनी जीत, अटापट्टू ने पलटी बाजी; 4 गेंद पर गिरे 4 विकेट

संक्षेप: श्रीलंका ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ रोमांचक जीत हासिल की। बांग्लादेश के सामने 203 रनों का लक्ष्य था। बांग्लादेश को आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे लेकिन कप्तान चामरी अटापट्टू ने बाजी पलट दी।

कप्तान चामरी अटापट्टू ने आखिरी ओवर में तीन विकेट चटकाकर श्रीलंका को सोमवार को बांग्लादेश पर सात रन से रोमांचक जीत दिलाई और महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के नॉकआउट में प्रवेश की उम्मीदें भी कायम रखी। श्रीलंकाई टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.5 ओवर में 202 रन पर आउट हो गई थी। इसके बाद बांग्लादेश को उसने आखिरी ओवर में हराया जबकि बांग्लादेशी कप्तान निगार सुल्ताना (77) और शरमीन अख्तर (64 रिटायर्ड हर्ट) की पारियां बेकार गई।

इसके साथ ही बांग्लादेश की सेमीफाइनल में प्रवेश की उम्मीदें भी लगभग ध्वस्त हो गईं। बांग्लादेश अब सातवें और श्रीलंका चार अंक के साथ छठे स्थान पर है। भारत चौथे और न्यूजीलैंड पांचवें स्थान पर है जिनके चार ही अंक हैं लेकिन नेट रनरेट के कारण वे ऊपर हैं। बांग्लादेश को आखिरी ओवर में जीत के लिए नौ रन की जरूरत थी और कप्तान सुल्ताना क्रीज पर थीं। श्रीलंका की कप्तान अटापट्टू ने बेहतरीन ओवर डालते हुए सिर्फ एक रन दिया। उन्होंने पहली गेंद पर राबिया खान को एलबीडब्ल्यू आउट किया जबकि दूसरी गेंद पर नाहिदा अख्तर रन आउट हो गईं।

तीसरी गेंद पर सुल्ताना का शॉट लांग आफ पर निलाक्षिका सिल्वा के पास गया जबकि चौथी गेंद पर अटापट्टू ने मारूफा अख्तर को एलबीडब्ल्यू किया। एक समय तीन विकेट पर 176 रन से बांग्लादेश ने 50 ओवर में नौ विकेट पर 195 रन ही बनाए। इससे पहले बांग्लादेश के लिए शोरना अख्तर ने 27 रन देकर तीन विकेट लिए जिसकी मदद से उनकी टीम ने श्रीलंका को 202 रन पर आउट कर दिया। श्रीलंका के लिये हसिनी परेरा ने 99 गेंद में 13 चौकों और एक छक्के की मदद से 85 रन बनाये। उन्होंने अटापट्टू (46) और सिल्वा (37) के साथ दो अहम साझेदारियां की लेकिन बाकी बल्लेबाज नहीं चल सके।

शोरना ने दस ओवर में 27 रन देकर तीन विकेट चटकाए। अपना सर्वश्रेष्ठ वनडे स्कोर बनाने वाली परेरा को पारी में दो जीवनदान मिले जब वह 55 और 63 के स्कोर पर थीं। वह गैर जिम्मेदाराना शॉट पर आउट होकर शतक बनाने से चूक गईं। एक समय श्रीलंका बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा था लेकिन शोरना ने सिल्वा को आउट करके परेरा के साथ उनकी पांचवें विकेट की 74 रन की साझेदारी तोड़ी। सिल्वा शॉर्ट थर्डमैन पर कैच देकर लौटी। इसके बाद अनुष्का संजीवनी आसान रिटर्न कैच दे बैठी।