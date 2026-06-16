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महिला टी-20 विश्व कप में श्रीलंका ने तोड़ा न्यूजीलैंड का घमंड, रोमांचक मैच में 5 विकेट से हराया

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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आईसीसी महिला टी 20 विश्व कप 2026 के सातवें मुकाबले में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को पांच विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए। श्रीलंका ने 151 रनों के लक्ष्य को 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

महिला टी-20 विश्व कप में श्रीलंका ने तोड़ा न्यूजीलैंड का घमंड, रोमांचक मैच में 5 विकेट से हराया

आईसीसी महिला टी 20 विश्व कप 2026 के सातवें मुकाबले में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को पांच विकेट से हरा दिया है। साउथ हैंपटन में खेले गए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड वूमेंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए और श्रीलंका की टीम को 151 रनों का लक्ष्य दिया। श्रीलंका ने इस लक्ष्य को 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

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न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 151 रनों का लक्ष्य दिया

मंगलवार, 16 जून को खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि, न्यूजीलैंड शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही और चार रनों पर ही पहला विकेट गिर गया। उसके बाद दूसरे विकेट के लिए 49 रनों की साझेदारी अमेलिया केर और जार्जिया पिलिमर के बीच हुई। तीसरे विकेट के लिए भी केर और सोफी डिवाइन ने 43 रन जोड़े। हालांकि, इसके बाद न्यूजीलैंड बल्लेबाजी पूरी तरह से लुढ़कती हुई नजर आई। ब्रोक हॉलीडे के 13 और मैडी ग्रीन के 18 गेंद में 30 रनों की बदौलत अंत तक न्यूजीलैंड की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 150 रनों का स्कोर खड़ा कर सकी।

श्रीलंका के गेंदबाजों ने सधी हुई गेंदबाजी की। कविशा दिलहारी ने 2 विकेट लिए। बाकी के गेंदबाजों को 1-1 विकेट मिला। काव्या कविंदी को कोई विकेट नहीं मिला।

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श्रीलंका ने दो गेंद शेष रहते 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया

151 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम ने अच्छी शुरुआत की और उसका पहला विकेट 45 रनों के स्कोर पर गिरा। हालांकि, इसके बाद दूसरा विकेट तुरंत ही 47 रनों पर गिर गया। तीसरा विकेट भी जल्दी 53 रनों के स्कोर पर गिर गया। इतना ही नहीं चौथा विकेट भी 55 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौटा। हालांकि, इसके बाद पांचवें विकेट के लिए कविशा दिलहारी और नीलक्षिका सिल्वा ने 49 रनों की साझेदारी की और टीम के स्कोर को 105 रनों तक पहुंचाया। 105 रनों का जैसे ही टीम का स्कोर था कविशा दिलहारी आउट हो गईं। इसके बाद कौसानी नृत्यांगना और नीलाक्षिका सिल्वा ने 48 रनों की साझेदारी करके टीम को दो गेंद शेष रहते जीत दिलाने में सफलता हासिल की।

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न्यूजीलैंड की ओर से नैन्सी पटेल ने दो और ब्री इलिंग ने एक विकेट लिया। दो बल्लेबाज रन आउट हुए।

नीलाक्षिका सिल्वा को मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड

नीलाक्षिका सिल्वा को 37 गेंदों में 54 रन पांच चौके और एक छक्के की मदद से बनाने और मैच को अपनी तरफ खींच लेने के कारण प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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