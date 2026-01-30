Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sri Lanka Responds to T20 World Cup Controversy Emphasizes Friendly Ties with India Pakistan Bangladesh
श्रीलंका ने टी20 WC विवाद पर तोड़ा मौन, कहा- भारत-पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी मित्र राष्ट्र

श्रीलंका ने टी20 WC विवाद पर तोड़ा मौन, कहा- भारत-पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी मित्र राष्ट्र

संक्षेप:

टी20 वर्ल्ड कप को लेकर चल रहे विवादों के बीच श्रीलंका क्रिकेट ने अपना रुख साफ कर दिया है। श्रीलंका ने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जारी क्षेत्रीय और क्रिकेट विवादों में न्यूट्रल रहने का फैसला किया है।

Jan 30, 2026 03:28 pm IST
भारत और श्रीलंका में होने वाले आगामी टी20 विश्व कप को शुरू होने में अब सिर्फ कुछ दिन बचे हैं लेकिन पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी या नहीं, इसको लेकर संशय बरकरार है। बांग्लादेश ने भारत में सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया था। जिसके बाद आईसीसी ने स्कॉटलैंड को उसकी जगह विश्व कप में शामिल किया है। आईसीसी के इस फैसले से पाकिस्तान ने कड़ा ऐतराज जताया और टूर्नामेंट से बाहर होने की धमकी दी। हालांकि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच चल रही खींचतान के बीच श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है।

श्रीलंका क्रिकेट के सचिव बंदुला दिसानायके ने कोलंबो में एएफपी को बताया कि श्रीलंका क्षेत्रीय विवादों में फंसने से बचना चाहता है। टी20 विश्व कप 2026 को लेकर चल रहे विवाद के बीच श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों देश श्रीलंका के मित्र राष्ट्र हैं और इनके साथ संबंध हमेशा सौहार्दपूर्ण रहे हैं। उन्होंने कहा, "भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाले इन विवादों में हम न्यूट्रल बने हुए हैं; ये सभी हमारे मित्र देश हैं। हम सभी टीमों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं।'' उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि भविष्य में कभी भी उनसे पूछा गया, तो श्रीलंका इनमें से किसी भी देश के लिए टूर्नामेंटों की मेजबानी करने के लिए तैयार रहेगा।

बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से भारत जाने से इनकार करते हुए वैकल्पिक वेन्यू की मांग की थी। आईसीसी ने इस मांग को खारिज करते हुए उनकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आईसीसी पर भारत के पक्ष में दोहरा मापदंड अपनाने का कड़ा आरोप लगाया। टूर्नामेंट में पाकिस्तान का पहला मैच ही ओपनिंग गेम है, जो 7 फरवरी को कोलंबो में नीदरलैंड्स के खिलाफ खेला जाना है।

आईसीसी के मूल्यांकन के अनुसार बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भारत में सुरक्षा का कोई खतरा नहीं था, लेकिन देश के क्रिकेट बोर्ड ने फिर भी वहां की यात्रा नहीं करने का फैसला किया। इसके बाद आईसीसी ने सात फरवरी से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के लिए बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया।

