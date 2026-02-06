IND vs PAK मामले में कूदा श्रीलंका, पाकिस्तान को याद दिलाया 2009 आतंकी हमला; लेटर लिख कही ये बात

संक्षेप: SLC ने अपने दो पेज के इस लेट्र में PCB को मुश्किल समय में पाकिस्तान को श्रीलंका के पिछले सपोर्ट की याद दिलाई है और बोर्ड से अपने रुख पर फिर से सोचने का आग्रह किया है।

टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया है। 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मुकाबला श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है। बांग्लादेश को अपना सपोर्ट दिखाते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला लिया है। दरअसल, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेश ने भारत में अपने मैच खेलने से इनकार कर दिया था। आईसीसी के समझाने पर भी जब बांग्लादेश नहीं माना तो उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। आईसीसी के इस फैसले से नाराज पाकिस्तान यह नौटंकी कर रहा है। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ ना खेलने के फैसले से श्रीलंका को भी तगड़ा नुकसान होगा, ऐसे में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ना पाकिस्तान को लेटर लिखा है। इस दौरान उन्होंने 2009 आतंकी हमले की भी याद दिलाई है।

लेटर में लिखा गया है, “हम यह रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं कि श्रीलंका ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, खासकर श्रीलंका को सौंपे गए मैचों के लिए होस्ट वेन्यू के तौर पर। इन मैचों से जुड़े सभी कमर्शियल, ऑपरेशनल, लॉजिस्टिकल और सुरक्षा से जुड़े इंतजाम पहले ही पूरे कर लिए गए हैं। इसमें, अन्य बातों के अलावा, हॉस्पिटैलिटी प्लानिंग और मैच टिकटों की बिक्री शामिल है।

यह ध्यान देने वाली बात है कि श्रीलंका में होने वाले मैचों, खासकर भारत बनाम पाकिस्तान मैच के लिए टिकटों की बिक्री पहले ही फाइनल हो चुकी है और इनकी जबरदस्त डिमांड देखी गई है, टिकट तेजी से बिक रहे हैं, जो श्रीलंका क्रिकेट के लिए लोगों की जबरदस्त दिलचस्पी और महत्वपूर्ण कमर्शियल उम्मीदों को दिखाता है।

इस तरह के शेड्यूल किए गए बड़े मैच में हिस्सा न लेने के दूरगामी नतीजे होंगे, जिसमें SLC के लिए बड़ा फाइनेंशियल नुकसान और टूर्नामेंट में बढ़ी हुई इंटरनेशनल दिलचस्पी से होने वाले टूरिज्म से होने वाली कमाई और बड़े आर्थिक फायदों का संभावित नुकसान शामिल है।”

श्रीलंका सरकार बॉयकॉट के संभावित असर पर ध्यान दे रही है, क्योंकि इन मैचों की मेजबानी से काफी आर्थिक फायदे की उम्मीद है। इसलिए, तय शेड्यूल में कोई भी बदलाव न सिर्फ श्रीलंका क्रिकेट को, बल्कि टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक कराने में शामिल सभी स्टेकहोल्डर्स को भी प्रभावित करेगा।

इस संदर्भ में, हम सम्मानपूर्वक याद दिलाना चाहते हैं कि श्रीलंका क्रिकेट और श्रीलंका नेशनल टीम ने कई मौकों पर पाकिस्तान का दौरा किया है और बेहद मुश्किल और संवेदनशील हालात, जिनमें गंभीर सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं भी शामिल हैं, के बावजूद इंटरनेशनल मैचों में हिस्सा लिया है। इनमें, नेशनल टीम के काफिले पर हमला भी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ श्रीलंकाई खिलाड़ियों और अधिकारियों को चोटें आईं, जिनमें से कुछ आज भी उन चोटों के शारीरिक असर झेल रहे हैं, जबकि कुछ को गहरा और लंबे समय तक रहने वाला मनोवैज्ञानिक सदमा लगा। हाल के मामलों में, क्षेत्र में बम धमाकों सहित और भी सुरक्षा घटनाओं ने टीम के सदस्यों पर अतिरिक्त भावनात्मक और पेशेवर दबाव डाला, जिससे कुछ लोग चल रहे कार्यक्रमों से हटने पर मजबूर हो गए।

इन गंभीर परिस्थितियों के बावजूद, श्रीलंका क्रिकेट ने श्रीलंका सरकार के साथ मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लगातार साथ दिया, और खेल और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता के बड़े हित में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना जारी रखा, ऐसे समय में जब कई दूसरे क्रिकेट खेलने वाले देश पाकिस्तान का दौरा करने में हिचकिचा रहे थे या तैयार नहीं थे।

इस लंबे समय से चले आ रहे समर्थन और सहयोग को देखते हुए, SLC सम्मानपूर्वक उम्मीद करता है कि आपसी सहयोग और सम्मान की यही भावना बनी रहेगी, खासकर जब ये मैच श्रीलंका में खेले जाने हैं, जो एक ऐसा देश है जिसने सुरक्षा, निष्पक्षता और प्रोफेशनलिज्म के संबंध में हर तरह का आश्वासन दिया है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, और अगर 15 फरवरी, 2026 को होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच में भाग न लेने या बहिष्कार करने का कोई फैसला लिया गया है, तो हम सम्मानपूर्वक और गंभीरता से PCB से अनुरोध करते हैं कि वे ऐसे फैसले पर फिर से विचार करें।

हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप असाधारण परिस्थितियों, हमारे दोनों बोर्डों के बीच स्थायी संबंधों और क्रिकेट खेल के व्यापक हितों को ध्यान में रखें। हम विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट, इसके स्टेकहोल्डर्स और दुनिया भर के लाखों क्रिकेट फैंस के फायदे के लिए, खेल भावना की सच्ची भावना से और बिना किसी भेदभाव के, श्रीलंका में होने वाले सभी निर्धारित मैचों में भाग ले, जिसमें उपरोक्त मैच भी शामिल है।