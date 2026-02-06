Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sri Lanka reminded Pakistan of the 2009 terrorist attack wrote a letter regarding boycotting India T20 World Cup match
IND vs PAK मामले में कूदा श्रीलंका, पाकिस्तान को याद दिलाया 2009 आतंकी हमला; लेटर लिख कही ये बात

IND vs PAK मामले में कूदा श्रीलंका, पाकिस्तान को याद दिलाया 2009 आतंकी हमला; लेटर लिख कही ये बात

संक्षेप:

SLC ने अपने दो पेज के इस लेट्र में PCB को मुश्किल समय में पाकिस्तान को श्रीलंका के पिछले सपोर्ट की याद दिलाई है और बोर्ड से अपने रुख पर फिर से सोचने का आग्रह किया है।

Feb 06, 2026 07:28 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया है। 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मुकाबला श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है। बांग्लादेश को अपना सपोर्ट दिखाते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला लिया है। दरअसल, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेश ने भारत में अपने मैच खेलने से इनकार कर दिया था। आईसीसी के समझाने पर भी जब बांग्लादेश नहीं माना तो उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। आईसीसी के इस फैसले से नाराज पाकिस्तान यह नौटंकी कर रहा है। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ ना खेलने के फैसले से श्रीलंका को भी तगड़ा नुकसान होगा, ऐसे में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ना पाकिस्तान को लेटर लिखा है। इस दौरान उन्होंने 2009 आतंकी हमले की भी याद दिलाई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:U19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल आज, भारत की भिड़ंत इंग्लैंड से; जानें कैसे देखें लाइव

SLC ने अपने दो पेज के इस लेट्र में PCB को मुश्किल समय में पाकिस्तान को श्रीलंका के पिछले सपोर्ट की याद दिलाई है और बोर्ड से अपने रुख पर फिर से सोचने का आग्रह किया है। लेटर में यह भी बताया गया है कि अगर मैच प्लान के मुताबिक नहीं होता है, तो को-होस्ट देशों को बड़े फाइनेंशियल, लॉजिस्टिकल और रेपुटेशन से जुड़े नुकसान हो सकते हैं।

लेटर में लिखा गया है, “हम यह रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं कि श्रीलंका ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, खासकर श्रीलंका को सौंपे गए मैचों के लिए होस्ट वेन्यू के तौर पर। इन मैचों से जुड़े सभी कमर्शियल, ऑपरेशनल, लॉजिस्टिकल और सुरक्षा से जुड़े इंतजाम पहले ही पूरे कर लिए गए हैं। इसमें, अन्य बातों के अलावा, हॉस्पिटैलिटी प्लानिंग और मैच टिकटों की बिक्री शामिल है।

यह ध्यान देने वाली बात है कि श्रीलंका में होने वाले मैचों, खासकर भारत बनाम पाकिस्तान मैच के लिए टिकटों की बिक्री पहले ही फाइनल हो चुकी है और इनकी जबरदस्त डिमांड देखी गई है, टिकट तेजी से बिक रहे हैं, जो श्रीलंका क्रिकेट के लिए लोगों की जबरदस्त दिलचस्पी और महत्वपूर्ण कमर्शियल उम्मीदों को दिखाता है।

ये भी पढ़ें:जेमिमा रोड्रिग्स का टूटा दिल, लगातार चौथा फाइनल हारी दिल्ली; बोलीं- इससे ज्यादा…

इस तरह के शेड्यूल किए गए बड़े मैच में हिस्सा न लेने के दूरगामी नतीजे होंगे, जिसमें SLC के लिए बड़ा फाइनेंशियल नुकसान और टूर्नामेंट में बढ़ी हुई इंटरनेशनल दिलचस्पी से होने वाले टूरिज्म से होने वाली कमाई और बड़े आर्थिक फायदों का संभावित नुकसान शामिल है।”

श्रीलंका सरकार बॉयकॉट के संभावित असर पर ध्यान दे रही है, क्योंकि इन मैचों की मेजबानी से काफी आर्थिक फायदे की उम्मीद है। इसलिए, तय शेड्यूल में कोई भी बदलाव न सिर्फ श्रीलंका क्रिकेट को, बल्कि टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक कराने में शामिल सभी स्टेकहोल्डर्स को भी प्रभावित करेगा।

इस संदर्भ में, हम सम्मानपूर्वक याद दिलाना चाहते हैं कि श्रीलंका क्रिकेट और श्रीलंका नेशनल टीम ने कई मौकों पर पाकिस्तान का दौरा किया है और बेहद मुश्किल और संवेदनशील हालात, जिनमें गंभीर सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं भी शामिल हैं, के बावजूद इंटरनेशनल मैचों में हिस्सा लिया है। इनमें, नेशनल टीम के काफिले पर हमला भी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ श्रीलंकाई खिलाड़ियों और अधिकारियों को चोटें आईं, जिनमें से कुछ आज भी उन चोटों के शारीरिक असर झेल रहे हैं, जबकि कुछ को गहरा और लंबे समय तक रहने वाला मनोवैज्ञानिक सदमा लगा। हाल के मामलों में, क्षेत्र में बम धमाकों सहित और भी सुरक्षा घटनाओं ने टीम के सदस्यों पर अतिरिक्त भावनात्मक और पेशेवर दबाव डाला, जिससे कुछ लोग चल रहे कार्यक्रमों से हटने पर मजबूर हो गए।

इन गंभीर परिस्थितियों के बावजूद, श्रीलंका क्रिकेट ने श्रीलंका सरकार के साथ मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लगातार साथ दिया, और खेल और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता के बड़े हित में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना जारी रखा, ऐसे समय में जब कई दूसरे क्रिकेट खेलने वाले देश पाकिस्तान का दौरा करने में हिचकिचा रहे थे या तैयार नहीं थे।

इस लंबे समय से चले आ रहे समर्थन और सहयोग को देखते हुए, SLC सम्मानपूर्वक उम्मीद करता है कि आपसी सहयोग और सम्मान की यही भावना बनी रहेगी, खासकर जब ये मैच श्रीलंका में खेले जाने हैं, जो एक ऐसा देश है जिसने सुरक्षा, निष्पक्षता और प्रोफेशनलिज्म के संबंध में हर तरह का आश्वासन दिया है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, और अगर 15 फरवरी, 2026 को होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच में भाग न लेने या बहिष्कार करने का कोई फैसला लिया गया है, तो हम सम्मानपूर्वक और गंभीरता से PCB से अनुरोध करते हैं कि वे ऐसे फैसले पर फिर से विचार करें।

हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप असाधारण परिस्थितियों, हमारे दोनों बोर्डों के बीच स्थायी संबंधों और क्रिकेट खेल के व्यापक हितों को ध्यान में रखें। हम विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट, इसके स्टेकहोल्डर्स और दुनिया भर के लाखों क्रिकेट फैंस के फायदे के लिए, खेल भावना की सच्ची भावना से और बिना किसी भेदभाव के, श्रीलंका में होने वाले सभी निर्धारित मैचों में भाग ले, जिसमें उपरोक्त मैच भी शामिल है।

हम इस मामले पर सर्वोच्च विचार करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सरकार को धन्यवाद देते हैं और सम्मानपूर्वक जल्द से जल्द आपकी सुविधा के अनुसार सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं।”

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
T20 World Cup 2026 India Vs Pakistan
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।