Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sri Lanka quick Eshan Malinga has been ruled out of the ICC Men T20 World Cup 2026 owing to a shoulder injury
टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले श्रीलंका को लगा तगड़ा झटका, चोट के चलते मलिंगा बाहर

टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले श्रीलंका के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। उनके तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा कंधे की चोट के कारण ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गए हैं।

Feb 07, 2026 07:56 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज आज यानी शनिवार, 7 फरवरी से होने जा रहा है। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले श्रीलंका के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। उनके तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा कंधे की चोट के कारण ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गए हैं। 25 साल के इस खिलाड़ी को हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खत्म हुई T20I सीरीज के दौरान चोट लगी थी। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने मलिंगा के रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है, जिसे आईसीसी ने भी मंजूरी दे दी है। मलिंगा की जगह श्रीलंका ने टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम में प्रमोद मदुशन को शामिल किया है।

मदुशन ने श्रीलंका के लिए आखिरी बार 2023 में खेला था। लंबे समय बाद उनकी टीम में वापसी हो रही है। अगर उनके टी20 आंकड़ों पर नजर डालें तो, मदुशन ने 8 ही टी20 मुकाबले खेले हैं जिसमें 12 विकेट चटकाए हैं।

दासुन शनाका की कप्तानी में, सह-मेजबान टीम के पास शानदार खिलाड़ियों का ग्रुप है, जो 2014 के कारनामे को दोहराने की कोशिश करेंगे, जब उन्होंने ट्रॉफी जीती थी।

श्रीलंका ग्रुप B में ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान और जिम्बाब्वे के साथ है। उनका पहला मैच 8 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयरलैंड के खिलाफ होगा।

श्रीलंका टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड: दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस, कामिन्दु मेंडिस, कुसल जेनिथ परेरा, चैरिथ असलांका, जेनिथ लियानागे, पवन रथनायके, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, महीश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, मथीशा पथिराना, प्रमोद मदुशन

Sri Lanka Cricket Team T20 World Cup 2026
