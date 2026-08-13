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Ind vs SL Test की पिच देखकर लौटे ही थे गौतम गंभीर और सितांशु कोटक, उधर श्रीलंका ने कर दिया 'खेला'

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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श्रीलंका ने टीम इंडिया के साथ पहले टेस्ट मैच से पहले तगड़ा माइंडगेम खेला है। गौतम गंभीर और सितांशु कोटक पिच को देखने के लिए गॉल स्टेडियम पहुंचे थे, जहां लौटे तो पिच पर घास काटने वाली मशीन पहुंच गई।

Gautam Gambhir Gill Kotak
Gautam Gambhir Gill Kotak AP

इंडिया और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से गॉल में दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना है। इससे पहले श्रीलंका ने एक माइंडगेम टीम इंडिया के साथ खेला है। पहले तो श्रीलंका ने बंद दरवाजों के पीछे प्रैक्टिस की, जिसमें फैंस और मीडिया के लिए थोड़ी लिमिटेशन थी। हालांकि, श्रीलंका को उस समय हैरानी हुई, जब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोट बुधवार 12 अगस्त को पिच को देखने के लिए पहुंच गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ, वह बहुत ज्यादा हैरान करने वाला था। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिच को लेकर बात हो सकती है।

दरअसल, गौतम गंभीर और सितांशु कोटक के लौटने के बाद श्रीलंका ने पिच के साथ एक खेला कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, गंभीर और कोटक के जाने के करीब दो घंटे से भी कम सयम के बाद पिच से मेन कवर हटाया गया और घास काटने की मशीन पिच पर आ गई। कड़ी निगरानी में, ग्राउंडस्टाफ ने सॉफ्ट रोलर चलाने से पहले 22 यार्ड की पट्टी पर कई चक्कर लगाए। कवर फिर से लगाने से पहले इसे थोड़ी देर धूप में रखा गया। ऐसे में अब आगे पिच पर काफी ध्यान जाएगा, क्योंकि यह भारत के प्लेइंग XI कॉम्बिनेशन पर काफी असर डालेगी।

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क्या हो सकता है भारत का कॉम्बिनेशन?

गॉल में खेले जाने वाले पहले टेस्ट से तीन दिन पहले ऐसा कुछ हुआ है, जिसकी वजह से अब शायद भारत तीन पेसर और तीन स्पिनर वाले कॉम्बिनेशन के साथ जा सकता है। हालांकि, मैनेजमेंट पहले ही इस बात को कबूल कर चुका है कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन को फाइनल करने से पहले उन्हें मैच डे से पहले तय करना है। ऐसे में अगर लगता है कि पिच से ज्यादा मदद नहीं मिलेगी तो फिर मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के अलावा गुरनूर बराड़ को उतारा जा सकता है।

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बुधवार को प्लेइंग स्क्वायर में बने प्रैक्टिस नेट में श्रीलंका की टीम ने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी, जबकि ग्राउंडस्टाफ ने मैदान और पिच को फिनिशिंग टच दिया। भारतीय टीम आज यानी गुरुवार 13 अगस्त को ट्रेनिंग करती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि उन्होंने कोलंबो से गॉल का सफर किया था, जहां उन्होंने लगातार प्रैक्टिस की। अभ्यास मैच के बाद भी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की थी। भारतीय टीम के लिए लगभग हर एक चीज सेट है, लेकिन सिर्फ एक सवाल है। क्या तीसरे पेसर के साथ जाया जाए या फिर चौथा स्पिनर खिलाया जाए।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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