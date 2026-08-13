Ind vs SL Test की पिच देखकर लौटे ही थे गौतम गंभीर और सितांशु कोटक, उधर श्रीलंका ने कर दिया 'खेला'
श्रीलंका ने टीम इंडिया के साथ पहले टेस्ट मैच से पहले तगड़ा माइंडगेम खेला है। गौतम गंभीर और सितांशु कोटक पिच को देखने के लिए गॉल स्टेडियम पहुंचे थे, जहां लौटे तो पिच पर घास काटने वाली मशीन पहुंच गई।
इंडिया और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से गॉल में दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना है। इससे पहले श्रीलंका ने एक माइंडगेम टीम इंडिया के साथ खेला है। पहले तो श्रीलंका ने बंद दरवाजों के पीछे प्रैक्टिस की, जिसमें फैंस और मीडिया के लिए थोड़ी लिमिटेशन थी। हालांकि, श्रीलंका को उस समय हैरानी हुई, जब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोट बुधवार 12 अगस्त को पिच को देखने के लिए पहुंच गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ, वह बहुत ज्यादा हैरान करने वाला था। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिच को लेकर बात हो सकती है।
दरअसल, गौतम गंभीर और सितांशु कोटक के लौटने के बाद श्रीलंका ने पिच के साथ एक खेला कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, गंभीर और कोटक के जाने के करीब दो घंटे से भी कम सयम के बाद पिच से मेन कवर हटाया गया और घास काटने की मशीन पिच पर आ गई। कड़ी निगरानी में, ग्राउंडस्टाफ ने सॉफ्ट रोलर चलाने से पहले 22 यार्ड की पट्टी पर कई चक्कर लगाए। कवर फिर से लगाने से पहले इसे थोड़ी देर धूप में रखा गया। ऐसे में अब आगे पिच पर काफी ध्यान जाएगा, क्योंकि यह भारत के प्लेइंग XI कॉम्बिनेशन पर काफी असर डालेगी।
क्या हो सकता है भारत का कॉम्बिनेशन?
गॉल में खेले जाने वाले पहले टेस्ट से तीन दिन पहले ऐसा कुछ हुआ है, जिसकी वजह से अब शायद भारत तीन पेसर और तीन स्पिनर वाले कॉम्बिनेशन के साथ जा सकता है। हालांकि, मैनेजमेंट पहले ही इस बात को कबूल कर चुका है कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन को फाइनल करने से पहले उन्हें मैच डे से पहले तय करना है। ऐसे में अगर लगता है कि पिच से ज्यादा मदद नहीं मिलेगी तो फिर मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के अलावा गुरनूर बराड़ को उतारा जा सकता है।
बुधवार को प्लेइंग स्क्वायर में बने प्रैक्टिस नेट में श्रीलंका की टीम ने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी, जबकि ग्राउंडस्टाफ ने मैदान और पिच को फिनिशिंग टच दिया। भारतीय टीम आज यानी गुरुवार 13 अगस्त को ट्रेनिंग करती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि उन्होंने कोलंबो से गॉल का सफर किया था, जहां उन्होंने लगातार प्रैक्टिस की। अभ्यास मैच के बाद भी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की थी। भारतीय टीम के लिए लगभग हर एक चीज सेट है, लेकिन सिर्फ एक सवाल है। क्या तीसरे पेसर के साथ जाया जाए या फिर चौथा स्पिनर खिलाया जाए।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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