करारी हार के बाद श्रीलंका को लगा बड़ा झटका, बीमारी और चोट के कारण 4 खिलाड़ी दूसरे टेस्ट से हुए बाहर
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले श्रीलंका को बड़ा झटका लगा है। टीम के चार खिलाड़ी चोट और बीमार होने के कारण मैच से बाहर हो गए हैं।
श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच शुक्रवार से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। चोट और बीमारी के कारण श्रीलंका के लाहिरू कुमारा, विश्वा फर्नांडो, रमेश मेंडिस और पथुम निसंका वेस्टइंडीज के साथ होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गये है। श्रीलंका क्रिकेट ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके चार खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ शुक्रवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि चोट और बीमारी के कारण लाहिरू कुमारा, विश्वा फर्नांडो, रमेश मेंडिस और पथुम निसंका एंटीगुआ में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। दो टेस्ट मैचों की इस सीरीज में श्रीलंका अभी 1-0 से पीछे चल रहा है।
निशान सर्जरी के लिए इंग्लैंड गए
निसंका पहले टेस्ट मैच में खेले थे, जिसमें वेस्टइंडीज ने एक पारी और 217 रनों से जीत हासिल की थी। निशान मदुष्का के साथ ओपनिंग करते हुए, उन्होंने 2 और 3 रन बनाए थे। एसएलसी के अनुसार, पहले टेस्ट मैच के बाद निसंका "लगातार कलाई में दर्द" की शिकायत हुई और उन्हें सर्जरी कराने की सलाह दी गई। इसके बाद, सर्जरी के लिए वह मैच खत्म होने के दो दिन बाद ब्रिटेन रवाना हो गए।
वेस्टइंडीज ने केमार रोच और जेडन सील्स की अगुवाई में पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन श्रीलंका की बल्लेबाजी को तहस-नहस करते हुए उन्हें 32 ओवर के अंदर मात्र 101 रन पर समेट कर मुकाबला पारी और 217 रनों के भारी अंतर से जीता था। वेस्टइंडीज ने चौथे दिन लंच के बाद श्रीलंका की पारी को केवल 31 ओवर में समेटकर दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। यह वेस्टइंडीज की टेस्ट क्रिकेट में छठी सबसे बड़ी जीत है। श्रीलंका के केवल दो बल्लेबाज ही दोहरे अंक में पहुंचे। इनमें दिनेश चांदीमल ने 43 रन बनाए जबकि सोनल दिनुशा 12 रन बनाकर नाबाद रहे।
आमिर जंगू-रोस्टन चेज ने बनाया रिकॉर्ड
वेस्टइंडीज ने तीसरे दिन तब जीत की नींव रखी जब आमिर जंगू और कप्तान रोस्टन चेज ने छठे विकेट के लिए 401 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की, जिससे मेजबान टीम ने अपनी पहली पारी नौ विकेट पर 626 रन समाप्त घोषित करके 318 रन की बढ़त हासिल की। श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में 308 रन बनाए थे।
तीसरे दिन पिच काफी सपाट लग रही थी, लेकिन रविवार को रोच, सील्स, शमर और अल्जारी ने गेंद को सीम और स्विंग कराया जिसका श्रीलंका के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। श्रीलंका की पहली पारी में 120 रन बनाने वाले कप्तान धनंजय डिसिल्वा दूसरी पारी में खाता भी नहीं खोल पाए। रोच ने असिथा फर्नांडो को आउट करके अपना 300वां विकेट लिया। वह कर्टनी वॉल्श, कर्टली एम्ब्रोस, मैल्कम मार्शल और लांस गिब्स के बाद 300 विकेट लेने वाले वेस्टइंडीज के पांचवें गेंदबाज बन गए हैं।
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