T20 World Cup से बाहर हुई टीम, अब जाने वाली है कप्तान और चयनकर्ताओं की कुर्सी; आखिरी मैच का इंतजार

Feb 27, 2026 09:39 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
T20 World Cup 2026 से श्रीलंका की टीम बाहर हो चुकी है। ऐसे में अब  कप्तान और चयनकर्ताओं की कुर्सी जाने वाली है। इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है। बस आखिरी मैच का इंतजार है, जो 28 फरवरी को खेला जाएगा। 

श्रीलंका की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 की खिताबी दावेदार नजर आ रही थी, लेकिन अब सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। सुपर 8 के पहले मैच में इंग्लैंड और दूसरे मैच में न्यूजीलैंड से हारने के साथ ही यह तय हो गया कि श्रीलंका की टीम टूर्नामेंट में आगे नहीं जा पाएगी। लगातार तीसरी हार इस टूर्नामेंट में श्रीलंका की है, जिसे आखिरी लीग फेज के मैच में जिम्बाब्वे से हार मिली थी। श्रीलंका की टीम ने अपनी सरजमीं पर सारे मैच खेले हैं, लेकिन टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। ऐसे में कप्तान समेत सिलेक्टर्स के विकेट गिरने की खबर है।

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड कप्तान दसुन शनाका और नेशनल सिलेक्टर्स को बर्खास्त करने वाला है। AFP के मुताबिक, कप्तान दसुन शनाका और सिलेक्टर्स आने वाले दिनों में या तो पद छोड़ देंगे या उन्हें निकाल दिया जाएगा। माना जा रहा है कि आखिरी मैच के बाद ये फैसला हो जाएगा। 28 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका को अपने सुपर 8 का आखिरी मैच खेलना है। हेड कोच सनथ जयसूर्या ने जनवरी में ही कन्फर्म कर दिया था कि वह टूर्नामेंट खत्म होने के बाद पद छोड़ देंगे, जिससे श्रीलंका के लिए यह एक और पूरी तरह से रीसेट हो जाएगा।

न्यूज एजेंसी ने श्रीलंका क्रिकेट (SLC) के एक सोर्स के हवाले से कहा, "अभी हमारे पास एक और गेम है और उस गेम के बाद हम वर्ल्ड कप के दौरान जो गलत हुआ, उसे देखेंगे और जरूरी कदम उठाएंगे।" कप्तान शनाका ने कहा, “कई बार हम जो देखते और सुनते हैं, वह नेगेटिव बातें होती हैं। हम क्रिकेटर कितने भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, बाहर नेगेटिविटी होती ही है। यह श्रीलंकाई क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। यह हमारे पास अकेला खेल है और मुझे नहीं पता कि हम इसे बचा पाएंगे या नहीं। अगर आप स्टेडियम के बाहर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग माइक लेकर बाहर खड़े हैं और लोग बिना मैच देखे ही कुछ भी बोलेंगे।”

उन्होंने न्यूजीलैंड से हारने के बाद कहा था, "हां, हम वर्ल्ड कप हार गए हैं और हमें वजह पता है। हर किसी को चिंता है। इस बारे में बात करने और इसे ठीक करने से ज़्यादा, नेगेटिविटी सामने आ गई है। हम खेलेंगे और जाएंगे, लेकिन अगर भविष्य में आने वाले खिलाड़ियों के लिए, अगर सरकार इसे (नेगेटिविटी) रोक भी सकती है तो यह उनके मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर होगा।"

