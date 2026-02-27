T20 World Cup से बाहर हुई टीम, अब जाने वाली है कप्तान और चयनकर्ताओं की कुर्सी; आखिरी मैच का इंतजार
T20 World Cup 2026 से श्रीलंका की टीम बाहर हो चुकी है। ऐसे में अब कप्तान और चयनकर्ताओं की कुर्सी जाने वाली है। इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है। बस आखिरी मैच का इंतजार है, जो 28 फरवरी को खेला जाएगा।
श्रीलंका की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 की खिताबी दावेदार नजर आ रही थी, लेकिन अब सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। सुपर 8 के पहले मैच में इंग्लैंड और दूसरे मैच में न्यूजीलैंड से हारने के साथ ही यह तय हो गया कि श्रीलंका की टीम टूर्नामेंट में आगे नहीं जा पाएगी। लगातार तीसरी हार इस टूर्नामेंट में श्रीलंका की है, जिसे आखिरी लीग फेज के मैच में जिम्बाब्वे से हार मिली थी। श्रीलंका की टीम ने अपनी सरजमीं पर सारे मैच खेले हैं, लेकिन टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। ऐसे में कप्तान समेत सिलेक्टर्स के विकेट गिरने की खबर है।
श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड कप्तान दसुन शनाका और नेशनल सिलेक्टर्स को बर्खास्त करने वाला है। AFP के मुताबिक, कप्तान दसुन शनाका और सिलेक्टर्स आने वाले दिनों में या तो पद छोड़ देंगे या उन्हें निकाल दिया जाएगा। माना जा रहा है कि आखिरी मैच के बाद ये फैसला हो जाएगा। 28 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका को अपने सुपर 8 का आखिरी मैच खेलना है। हेड कोच सनथ जयसूर्या ने जनवरी में ही कन्फर्म कर दिया था कि वह टूर्नामेंट खत्म होने के बाद पद छोड़ देंगे, जिससे श्रीलंका के लिए यह एक और पूरी तरह से रीसेट हो जाएगा।
न्यूज एजेंसी ने श्रीलंका क्रिकेट (SLC) के एक सोर्स के हवाले से कहा, "अभी हमारे पास एक और गेम है और उस गेम के बाद हम वर्ल्ड कप के दौरान जो गलत हुआ, उसे देखेंगे और जरूरी कदम उठाएंगे।" कप्तान शनाका ने कहा, “कई बार हम जो देखते और सुनते हैं, वह नेगेटिव बातें होती हैं। हम क्रिकेटर कितने भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, बाहर नेगेटिविटी होती ही है। यह श्रीलंकाई क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। यह हमारे पास अकेला खेल है और मुझे नहीं पता कि हम इसे बचा पाएंगे या नहीं। अगर आप स्टेडियम के बाहर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग माइक लेकर बाहर खड़े हैं और लोग बिना मैच देखे ही कुछ भी बोलेंगे।”
उन्होंने न्यूजीलैंड से हारने के बाद कहा था, "हां, हम वर्ल्ड कप हार गए हैं और हमें वजह पता है। हर किसी को चिंता है। इस बारे में बात करने और इसे ठीक करने से ज़्यादा, नेगेटिविटी सामने आ गई है। हम खेलेंगे और जाएंगे, लेकिन अगर भविष्य में आने वाले खिलाड़ियों के लिए, अगर सरकार इसे (नेगेटिविटी) रोक भी सकती है तो यह उनके मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर होगा।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें