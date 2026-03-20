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श्रीलंका ने 3 खिलाड़ियों को आईपीएल 2026 में खेलने के लिए दी NOC, नुवान-हसरंगा, पथिराना को करना होगा इंतजार

Mar 20, 2026 09:16 pm ISTHimanshu Singh भाषा, नई दिल्ली
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श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने चमीरा, निसंका और कामिंदु मेंडिस को आईपीएल 2026 में भाग लेने के लिए एनओसी जारी कर दिया है। हालांकि कुछ खिलाड़ियों को मंजूरी मिलने का इंतजार करना होगा।

श्रीलंका ने 3 खिलाड़ियों को आईपीएल 2026 में खेलने के लिए दी NOC, नुवान-हसरंगा, पथिराना को करना होगा इंतजार

श्रीलंका क्रिकेट ने शुक्रवार को दुशमंथा चमीरा, पथुम निसंका और कामिंदु मेंडिस को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग में भाग लेने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दी क्योंकि यह तीनों खिलाड़ी फिटनेस परीक्षण में सफल रहे थे। तेज गेंदबाज चमीरा और सलामी बल्लेबाज निसंका दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं, जबकि ऑलराउंडर कामिंदु मेंडिस को सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी टीम में बनाए रखा है।

आईपीएल शुरू होने में अब बस एक हफ्ते से भी कम समय बचा है लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक बयान जारी किया है कि IPL में भाग लेने वाले श्रीलंकाई खिलाड़ियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र तभी मिलेगा, जब वे बोर्ड की अनिवार्य 'फिजिकल परफॉर्मेंस टेस्ट पास कर लें। कई खिलाड़ी अभी भी इस क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं।

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नुवान तुषारा (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु),वानिंदु हसरंगा (लखनऊ सुपर जाइंट्स), ईशान मलिंगा (सनराइजर्स हैदराबाद) और मथीशा पथिराना (कोलकाता नाइट राइडर्स) को अपनी एनओसी के लिए इंतजार करना होगा। इन सभी खिलाड़ियों को फिटनेस परीक्षण में सफल रहने के बाद ही एनओसी जारी की जाएगी।

श्रीलंका क्रिकेट ने विज्ञप्ति में कहा, ''वानिंदु हसरंगा, ईशान मलिंगा और मथीशा पथिराना ने आईपीएल 2026 में भाग लेने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने का आग्रह किया है लेकिन अभी तक उनका फिटनेस परीक्षण नहीं हुआ है। वह रिहैबिलिटेशन के दौर से गुजर रहे हैं और इसके बाद ही उनका फिटनेस परीक्षण किया जाएगा।''

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हालांकि हाल ही में ऐसी खबरें आई थीं कि पथिराना आईपीएल के लिए फिट हो जाएंगे, लेकिन अब कोलकाता के ईडन गार्डन्स पहुंचने से पहले उन्हें श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के सामने अपनी फिटनेस साबित करनी होगी। पथिराना को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 करोड़ रुपये में खरीदा था।

केकेआर को तेज गेंदबाजी विभाग में झटके लगे हैं क्योंकि हर्षित राणा चोट के कारण बाहर हो गए हैं, जबकि पथिराना की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। लेकिन गेंदबाजी कोच ड्वेन ब्रावो ने सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती के नेतृत्व वाले स्पिन आक्रमण पर भरोसा जताया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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