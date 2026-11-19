श्रीलंका ने दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन दूसर पारी में 82 रन की बढ़त हासिल कर ली है। हालांकि उसकी आखिरी जोड़ी मैदान पर है। पाकिस्तान को जीत की महक आने लगी है।

पाकिस्तान के तेज गेंदबाजी आक्रमण ने गुरुवार को दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन श्रीलंका को दूसरी पारी में नौ विकेट पर 309 रन ही बनाने दिए लेकिन इसके बावजूद मेहमान टीम ने 82 रन की बढ़त हासिल कर ली। सोनल दिनुषा (54), कप्तान कुसल मेंडिस (53) और मिलन रत्नायके (नाबाद 60) के अर्धशतकों ने पाकिस्तान की तीन दिन के अंदर मैच खत्म करने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हालांकि पाकिस्तान को अब मैच में जीत की सुगंध आने लगी है।

साकिब खान हुए चोटिल पाकिस्तान ने सुबह पुष्टि की कि तेज गेंदबाज साकिब खान चोट के कारण टेस्ट के बाकी बचे मैच में नहीं खेल पाएंगे। उन्हें दूसरे दिन के अंतिम सत्र में सलामी बल्लेबाज लाहिरू उदारा का विकेट लेने के तुरंत बाद बाएं पैर की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। इसके बाद वह केवल 1.2 ओवर ही गेंदबाजी कर सके। सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले साकिब की गैरमौजूदगी में उनके साथी तेज गेंदबाजों ने जिम्मेदारी संभाली। मोहम्मद अब्बास ने 54 रन देकर दो विकेट जबकि आमेर जमाल ने 67 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। वहीं रजाउल्लाह ने 110 रन देकर दो विकेट झटके।

पहली पारी में 98 रन पर सिमटने वाली श्रीलंका ने सुबह के सत्र में रात के बल्लेबाज पासिंदु सूरियाबंडारा (38) और धनंजय डी सिल्वा (37) विकेट खो दिए। दिनुषा ने चाय के बाद अपना अर्धशतक पूरा किया। रत्नायके ने 82 गेंद का सामना करते हुए 11 चौके की मदद से अर्धशतक जड़ दिया। खराब रोशनी के कारण दिन का खेल समय से पहले रोकना पड़ा। रत्नायके के साथ दूसरे छोर पर असिथा फर्नांडो (नाबाद 02 रन) मौजूद हैं।

मिलन रत्नायके खेल रहे दमदार पारी श्रीलंका के 82 रन से आगे होने के साथ स्टंप्स की घोषणा हो चुकी है। मेहमान टीम ने अच्छा खेला, लेकिन यह अभी भी पाकिस्तान को जीत से दूर रखने के लिए काफी नहीं है। उन्होंने पहले सेशन में धनंजय डीसिल्वा और पसिंदू सोरियाबंदारा को खो दिया और ऐसा लग रहा था कि वे बुरी तरह हार जाएंगे, लेकिन कुसल मेंडिस, सोनल दिनुशा और मिलन रत्नायके सभी ने कड़ी टक्कर दी, सभी ने फिफ्टी बनाईं, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सके।