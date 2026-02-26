होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बहुत शर्म की बात है; टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर छलका श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका का दर्द

Feb 26, 2026 07:52 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका का टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बाद दर्द छलका है। उनका कहना है कि होम क्राउड को निराश करना बहुत शर्म की बात है। श्रीलंका 2014 के बाद अभी तक सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया है।

बहुत शर्म की बात है; टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर छलका श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका का दर्द

श्रीलंका के एक और निराशाजनक आईसीसी इवेंट से कप्तान दासुन शनाका का दर्द छलका है। 2014 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद श्रीलंकाई टीम आज तक किसी आईसीसी इवेंट के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी न्यूजीलैंड के हाथों मिली हार के साथ श्रीलंका सुपर-8 से ही बाहर हो गया है। श्रीलंका इस टूर्नामेंट में सह-आयोजक था। कप्तान दासुन शनाका का कहना है कि होम क्राउड को निराश करना बहुत शर्म की बात है। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका के सामने 169 का टारगेट रखा था, इस स्कोर के सामने श्रीलंका 107 रन ही बना पाई।

ये भी पढ़ें:IND vs ZIM: सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारत को क्या करना होगा?

न्यूजीलैंड से मिली 61 रनों से हार के बाद दासुन शनाका ने कहा, "हां, होम क्राउड को निराश करना बहुत शर्म की बात है। आप जानते हैं, वे बहुत सपोर्टिव रहे हैं। हां, आप जानते हैं, हमने सच में बहुत अच्छी शुरुआत की, लेकिन सच कहूं तो, मिचेल सेंटनर... और वह पार्टनरशिप, यह एक अच्छी पार्टनरशिप थी, जिसने गेम हमसे छीन लिया।

हां, और बैटिंग करने का फैसला भी, तो यह सबका फैसला था, लेकिन, आप जानते हैं, हमने उम्मीद नहीं की थी कि विकेट इतना टर्न करेगा क्योंकि यह एक नई पिच थी।

ये भी पढ़ें:पाक कैसे T20 WC सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकता है? ये आखिरी उम्मीद बाकी

(बॉल के साथ आखिरी चार ओवर) देखिए, हम उन्हें 130 के आसपास रोकना चाहते थे, लेकिन, आप जानते हैं, उस समय हमारे बेस्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे थे, सच कहूँ तो, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, इसलिए हमें मिच सेंटनर और कॉलिन [कोल] को क्रेडिट देना चाहिए।

(कुसल मेंडिस पर) हां, वह एक [एक] इश्यू के साथ गेम में आया था। वह हमारे लिए एक की प्लेयर है, लेकिन आप जानते हैं, यह उस तरह का दिन है जब हमारे लिए किसी को वैसी शुरुआत नहीं मिली। (पिच पर) हाँ, मुझे लगा कि विकेट थोड़ा सेटल हो सकता है क्योंकि यह एक नई पिच है। पिच, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, जिन एरिया में हमने बॉलिंग नहीं की, मेरा मतलब है श्रीलंकाई बॉलर्स, हाँ, हमने कभी-कभी बॉलिंग की, लेकिन हर बार नहीं जब हम उस लेंथ पर बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन हमें न्यूज़ीलैंड के बॉलर्स को क्रेडिट देना चाहिए, जिसे उन्होंने, आप जानते हैं, आज रात बहुत अच्छे से किया।

ये भी पढ़ें:न्यूजीलैंड की जीत ने बढ़ाई पाकिस्तान की मुश्किलें, सेमीफाइनल की रेस में अब 6 टीम

(पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी मैच पर) बिल्कुल, एक और गेम, हमें इसे हाई पर खत्म करने की ज़रूरत है, हाँ, उम्मीद है कि हम उस गेम में अपना बेस्ट गेम खेलेंगे।

(आपको क्या बेहतर करने की जरूरत है?) बेशक, बैट्समैन को टॉप पर थोड़ी ज़िम्मेदारी लेने की जरूरत है और आप जानते हैं कि हम एक गेम में एक या दो बैट्समैन पर डिपेंड नहीं रह सकते, इसलिए सभी बैट्समैन को पॉज़िटिव ऑप्शन लेने की ज़रूरत है।

हां, अगर आप पॉजिटिव ऑप्शन लेकर आउट होते हैं, तो आप, आप जानते हैं, कम से कम डगआउट में आने के बाद आप रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ यह बात नहीं है, हम रिस्क नहीं लेते और यह T20 क्रिकेट है, आपको थोड़ा और इंटेंट दिखाने की ज़रूरत है।"

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
Sri Lanka Cricket Team T20 World Cup Icc T20 World Cup अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।