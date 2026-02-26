बहुत शर्म की बात है; टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर छलका श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका का दर्द

श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका का टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बाद दर्द छलका है। उनका कहना है कि होम क्राउड को निराश करना बहुत शर्म की बात है। श्रीलंका 2014 के बाद अभी तक सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया है।

श्रीलंका के एक और निराशाजनक आईसीसी इवेंट से कप्तान दासुन शनाका का दर्द छलका है। 2014 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद श्रीलंकाई टीम आज तक किसी आईसीसी इवेंट के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी न्यूजीलैंड के हाथों मिली हार के साथ श्रीलंका सुपर-8 से ही बाहर हो गया है। श्रीलंका इस टूर्नामेंट में सह-आयोजक था। कप्तान दासुन शनाका का कहना है कि होम क्राउड को निराश करना बहुत शर्म की बात है। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका के सामने 169 का टारगेट रखा था, इस स्कोर के सामने श्रीलंका 107 रन ही बना पाई।

न्यूजीलैंड से मिली 61 रनों से हार के बाद दासुन शनाका ने कहा, "हां, होम क्राउड को निराश करना बहुत शर्म की बात है। आप जानते हैं, वे बहुत सपोर्टिव रहे हैं। हां, आप जानते हैं, हमने सच में बहुत अच्छी शुरुआत की, लेकिन सच कहूं तो, मिचेल सेंटनर... और वह पार्टनरशिप, यह एक अच्छी पार्टनरशिप थी, जिसने गेम हमसे छीन लिया।

हां, और बैटिंग करने का फैसला भी, तो यह सबका फैसला था, लेकिन, आप जानते हैं, हमने उम्मीद नहीं की थी कि विकेट इतना टर्न करेगा क्योंकि यह एक नई पिच थी।

(बॉल के साथ आखिरी चार ओवर) देखिए, हम उन्हें 130 के आसपास रोकना चाहते थे, लेकिन, आप जानते हैं, उस समय हमारे बेस्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे थे, सच कहूँ तो, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, इसलिए हमें मिच सेंटनर और कॉलिन [कोल] को क्रेडिट देना चाहिए।

(कुसल मेंडिस पर) हां, वह एक [एक] इश्यू के साथ गेम में आया था। वह हमारे लिए एक की प्लेयर है, लेकिन आप जानते हैं, यह उस तरह का दिन है जब हमारे लिए किसी को वैसी शुरुआत नहीं मिली। (पिच पर) हाँ, मुझे लगा कि विकेट थोड़ा सेटल हो सकता है क्योंकि यह एक नई पिच है। पिच, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, जिन एरिया में हमने बॉलिंग नहीं की, मेरा मतलब है श्रीलंकाई बॉलर्स, हाँ, हमने कभी-कभी बॉलिंग की, लेकिन हर बार नहीं जब हम उस लेंथ पर बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन हमें न्यूज़ीलैंड के बॉलर्स को क्रेडिट देना चाहिए, जिसे उन्होंने, आप जानते हैं, आज रात बहुत अच्छे से किया।

(पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी मैच पर) बिल्कुल, एक और गेम, हमें इसे हाई पर खत्म करने की ज़रूरत है, हाँ, उम्मीद है कि हम उस गेम में अपना बेस्ट गेम खेलेंगे।

(आपको क्या बेहतर करने की जरूरत है?) बेशक, बैट्समैन को टॉप पर थोड़ी ज़िम्मेदारी लेने की जरूरत है और आप जानते हैं कि हम एक गेम में एक या दो बैट्समैन पर डिपेंड नहीं रह सकते, इसलिए सभी बैट्समैन को पॉज़िटिव ऑप्शन लेने की ज़रूरत है।