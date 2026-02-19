जिम्बाब्वे से हारने के बावजूद शनाका के तेवर ढीले नहीं पड़े, श्रीलंकाई कप्तान ने कहा- हमने जो स्कोर बनाया…

श्रीलंका को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे के हाथों छह विकेट से हार झेलनी पड़ी है। श्रीलंका ने 179 का टारगेट दिया था। हालांकि, हार के बावजूद कप्तान दासुन शनाका के तेवर ढीले नहीं पड़े।

दासुन शनाका की अगुवाई वाली श्रीलंका टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप बी मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ छह विकेट से उलटफेर का शिकार होना पड़ा। सह-मेजबान श्रीलंका ने टॉस जीतने के बाद कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में 178/7 का स्कोर बनाया। जवाब में जिम्बाब्वे ने 19.3 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 182 रन बनाकर जीत दर्ज की। ओपनर ब्रायन बेनेट (48 गेंदों में नाबाद 63) ने अर्धशतक जमाया जबकि कप्तान सिकंदर रजा (26 गेंदों में 45) फिफ्टी से चूक गए। दोनों टीमें पहले ही सुपर-8 का टिकट चुकी हैं। जिम्बाब्वे ने मौजूदा टूर्नामेंट में दूसरी बार उलटफेर किया है। सिंकदर ब्रिगेड ने श्रीलंका से पहले ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से धूल चटाई। हालांकि, जिम्बाब्वे के हातों हार के बावजूद श्रीलंकाई कप्तान शनाका के तेवर ढीले नहीं पड़े। उन्हें अपनी टीम द्वारा बना गए स्कोर में कोई कमी नजर नहीं आई।

'ईमानदारी से कहूं तो हमने जो स्कोर...' शनाका ने मैच गंवाने के बाद कहा, ''हमारी शुरुआत काफी अच्छी रही। ईमानदारी से कहूं तो हमने जो स्कोर खड़ा किया, वो डिफेंड करने के लिए अच्छा था। मैच में कुछ चीजें थीं, जिन्हें हम थोड़ा और बेहतर कर सकते थे। मैं पथुम निसांका और पवन रत्नायक के खेलने के तरीके से बहुत खुश हूं। मुझे लगता है कि इस पिच पर यह एक अच्छा टोटल था।'' कप्तान ने बॉलिंग को लेकर कहा, ''प्लान हमेशा की तरह सिंपल था। शुरुआत में विकेट लेना चाहते थे लेकिन बदकिस्मती से हम बॉल से वैसी शुरुआत नहीं कर पाए। नए खिलाड़ियों के आने से थोड़ी मुश्किल होती है। उन्हें भी सेट होने के लिए कुछ समय चाहिए। हालांकि, कोई बहाना नहीं बना रहे। हम थोड़ा और बेहतर कर सकते थे।''

'तीनों डिपार्टमेंट में ठीक-ठाक प्रदर्शन' उन्होंने आगे कहा, ''मेरे कुछ फैसले थोड़े जुआ जैसे भी थे। यह उन दिनों में से एक था जहां हम बॉल से बेहतर कर सकते थे। क्वालिफाई करना हमेशा अच्छा होता है लेकिन हम जो भी मैच खेलते हैं देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं। हमने आज दुष्मंथा चमीरा को आराम दिया लेकिन जैसा मैंने कहा कि कोई बहाना नहीं है। हमने तीनों डिपार्टमेंट में ठीक-ठाक प्रदर्शन किया मगर मुझे अब भी लगता है कि हम और बेहतर कर सकते थे। मुझे लगता है कि हमें मैदान पर और ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। आज टीम में इसी की कमी थी। उम्मीद है कि अगली बार जब हम मैदान पर उतरेंगे तो बेहतर एटीट्यूड के साथ वापसी करेंगे।''