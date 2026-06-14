श्रीलंका ने किया वेस्टइंडीज से हिसाब बराबर, अब आखिरी T20 मैच होगा सीरीज डिसाइडर
श्रीलंका की टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला जीतकर हिसाब बराबर कर लिया है। पहला मैच मेजबानों ने जीता था। ऐसे में अब आखिरी मैच सीरीज डिसाइडर होगा।
वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार 13 जून को खेला गया। इस मुकाबले में मेजबान वेस्टइंडीज को श्रीलंका ने बुरी तरह हराया और हिसाब बराबर कर दिया, क्योंकि यह सीरीज का दूसरा मैच था। पहला मुकाबला कैरेबियाई टीम ने जीता था। ऐसे में अब सीरीज का अंतिम मुकाबला सीरीज डिसाइडर होगा। उस मुकाबले को जो टीम जीतेगी, वही टीम इस सीरीज की विजेता कहलाएगी। 37 रन से श्रीलंका ने इस मैच में जीत दर्ज की। दसुन शनाका तूफानी अर्धशतक जड़ने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।
मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज की टीम के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 194 रन बना दिए। शुरुआत श्रीलंका की अच्छी रही थी, लेकिन फिर 40 पर पहला विकेट गिरा, 42 पर दूसरा और 43 रन पर तीसरा विकेट गिरा। इसके बाद 88 रन पर चौथा विकेट गिरा। ऐसे में लग रहा था कि श्रीलंका की टीम जल्दी सिमट जाएगी। हालांकि, इसके बाद एक बड़ी साझेदारी हुई और उसने मैच में जान फूंकने का काम किया।
श्रीलंका के लिए कामिल मिसारा ने 40 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 61 रन बनाए, जबकि दसुन शनाका ने 24 गेंदों में 58 रन जड़कर मैच का रुख ही पलट दिया। 5 चौके और 4 छक्के अपनी इस पारी में शनाका ने लगाए। 31 रन कप्तान कुसल मेंडिस ने बनाए और 24 रन कमिंडु मेंडिस ने बनाए। वेस्टइंडीज के लिए 3 विकेट समर जोसेफ ने चटकाए और दो विकेट मैथ्यू फोर्डे को मिले। एक सफलता समर स्प्रिंगर को मिली। वेस्टइंडीज के बाकी गेंदबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके।
वेस्टइंडीज की नहीं मिली थी अच्छी शुरुआत
वेस्टइंडीज की टीम जब 195 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआत अच्छी नहीं रही। 9 रन पर दो विकेट कैरेबियाई टीम ने खो दिए थे। इसके बाद टीम संभली जरूर और रन रेट भी अच्छा रहा, लेकिन इसके बाद फिर से लगातार विकेट वेस्टइंडीज ने खोए और टीम 18.1 ओवर में 157 रन पर ढेर हो गई। श्रीलंका के खिलाफ वेस्टइंडीज के लिए टॉप स्कोरर रॉवमैन पॉवेल थे, जिन्होंने 43 रन बनाए, जबकि 36 रन शिमरोन हेटमायर ने बनाए। श्रीलंका के लिए दुश्मांता चमीरा और वानिंदु हसरंगा को 3-3 विकेट मिले, जबकि दुनिथ वेलालगे ने दो विकेट निकाले। सीरीज का अंतिम मुकाबला आज खेला जाएगा, लेकिन भारत में आप सुबह 6 बजे से इस मैच को देख पाएंगे। दोनों देशों की टाइमिंग में काफी अंतर है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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