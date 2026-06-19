SL A vs AFG A Live Score: श्रीलंका या अफगानिस्तान, भारत से कौन खेलेगा फाइनल? आज होगा फैसला
SL A vs AFG A Live Score: श्रीलंका ए वर्सेस अफगानिस्तान ए आज का मैच दांबुला में खेला जाना है। इस मैच से साफ होगा का फाइनल में भारत से कौन सी टीम भिड़ने वाली है। श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान लाइव स्कोर के लिए बने रहें।
SL A vs AFG A Live Score: श्रीलंका ए वर्सेस अफगानिस्तान ए ट्राई नेशन ए सीरीज का 6ठा मुकाबला आज दांबुला में खेला जाना है। श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान लाइव स्कोर आप नीचे देख सकते हैं। फाइनल में पहुंचने के लिए दोनों ही टीमों के लिए यह मैच अहम रहने वाला है। तिलक वर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया पहले ही फाइनल का टिकट कटा चुकी है। आज के मैच से साफ होगा कि भारत को खिताबी मुकाबले में किससे भिड़ना है। श्रीलंका के लिए फाइनल का समीकरण एकदम आसान है। उन्हें सिर्फ अफगानिस्तान पर जीत दर्ज करनी है, श्रीलंका के खाते में पहले से ही 4 अंक है। मगर अफगानिस्तान के लिए मामला थोड़ा पेचीदा है। उन्हें फाइनल का टिकट हासिल करना है तो सिर्फ श्रीलंका पर जीत ही काफी नहीं होगी, उन्हें बड़े अंतर से मेजबानों को हराना होगा, तभी वह भारत के खिलाफ फाइनल खेल पाएंगे।
Sri Lanka A vs Afghanistan A Live Cricket Score in Hindi
श्रीलंका और अफगानिस्तान के लिए फाइनल का समीकरण-
- श्रीलंका को अगर ट्राई नेशन ए सीरीज के फाइनल में पहुंचना है तो उन्हें सिर्फ अफगानिस्तान पर जीत दर्ज करनी होगी, चाहे वह जीत एक रन की या एक विकेट की क्यों ना हो। श्रीलंका के खाते में 4 अंक है। अगर मेजबान टीम जीत दर्ज करने में कामयाब रहती है तो वह पॉइंट्स टेबल में भारत के ऊपर 6 अंक के साथ पहले पायदान पर पहुंच जाएगी। ऐसे में भारत ए और श्रीलंका ए के बीच फाइनल मैच होगा। श्रीलंका को नेट रन रेट की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है।
- अफगानिस्तान को अगर इंडिया ए के साथ ट्राई नेशन ए सीरीज का फाइनल खेलना है तो उन्हें सिर्फ श्रीलंका पर जीत नहीं, बल्कि बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। अफगानिस्तान के लिए प्लेयर ऑफ का समीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण है।
- अगर अफगानिस्तान को ट्राई नेशन ए सीरीज के फाइनल में भारत के खिलाफ खेलना है तो उन्हें 19 जून को श्रीलंका से होने वाले मुकाबले में 121 या उससे अधिक रनों से जीत दर्ज करनी होगी। वहीं अगर उन्हें 250 का टारगेट चेज करना होगा तो ये काम उन्हें 29 ओवर में ही करना होगा। तभी अफगानिस्तान की टीम 2 अंकों के साथ नेट रन रेट में श्रीलंका को पछाड़ पाएगी।
- अफगानिस्तान के खाते में फिलहाल 2 अंक है और उनका नेट रन रेट -1.983 का है। श्रीलंका को हराने के साथ-साथछ अफगानिस्तान को नेट रन रेट के मामले में लंबी छलांग लगानी होगी।
-ट्राई नेशन ए सीरीज का फाइनल रविवार, 21 जून को दांबुला में खेला जाना है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें