श्रीलंका ए ने रविवार को पाकिस्तान ए को फाइनल में एक विकेट से हराया। इसके साथ ही श्रीलंका ए ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब तीसरी बार जीता।

श्रीलंका ए ने रविवार को पाकिस्तान ए को एशिया कप राइजिंग स्टार्स क्रिकेट टूर्नामेंट के रोमांचक फाइनल में एक विकेट से हराया। पाकिस्तान ए ने दोहा में खेले गए मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 216 रन बनाए। श्रीलंका की टीम 28 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाकर जीत की तरफ बढ़ रही थी लेकिन इसके बाद लगातार अंतराल पर विकेट गंवाने के कारण पाकिस्तान ने कुछ हद तक वापसी की और मैच को रोमांचक मोड़ पर ले गए। हालांकि लाहिरू और गरुका ने अंतिम विकेट के लिए 19 रन की साझेदारी करके ऐतिहासिक जीत दिलाई। श्रीलंका ने तीसरा बार एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब अपने नाम किया।

217 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम ने अच्छी शुरुआत की। लसित क्रूसपुले और सिनेथ जयवर्धने के बीच पहले विकेट के लिए 38 रन की साझेदारी हुई। सिनेत 13 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हुए।

पाकिस्तान ने फाइनल में बनाए 216 रन पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 216 रन बनाए। श्रीलंका ए के खिलाफ फाइनल में पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही। टीम ने तीसरे ओवर में ही माज सदाकत का विकेट गंवा दिया। वह 5 गेंद में 5 रन ही बना पाए। शमील हुसैन ने 43 गेंद में 40 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और एक छक्का लगाया। हसन नवाज 26 गेंद में 9 रन ही बना सके। कप्तान अब्दुल समद ने 43 गेंद में 33 रन का योगदान दिया। अब्दुल और शाहजैब खान के बीच 72 गेंद में 52 रन की साझेदारी हुई। फरहान युसूफ सात रन ही बना पाए। शाहजैब खान ने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 91 गेंद में 60 रन की दमदार पारी खेली। उन्होंने चार चौके मारे। मोहम्मद इरमान ने दो, अहमद डानियाल ने भी दो रन ही बनाए। रोहेल नजीर ने 43 गेंद में 37 रन बनाए। उनकी पारी में तीन चौके और दो छक्के लगे। श्रीलंका की ओर से रविंन्दु फर्नाडो और गरुका ने 3-3 विकेट लिए।

भारत को सेमीफाइनल में श्रीलंका ने हराया था सलामी बल्लेबाजों लसित क्रूसपुले और सिनेथ जयवर्धने के शतक और दोनों के बीच बड़ी शतकीय साझेदारी से श्रीलंका ए ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत ए के खिलाफ आठ विकेट की आसान जीत के साथ फाइनल में जगह बनाई थी।