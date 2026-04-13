SRH vs RR Pitch Report: राजीव गांधी स्टेडियम की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज, गेंदबाज से ज्यादा बल्लेबाज मचाएंगे धमाल

SRH vs RR Pitch Report: सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज का आईपीएल मैच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। यह मैदान बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है।

SRH vs RR Pitch Report: सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज का आईपीएल मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। एसआरएच वर्सेस आरआर मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -ईशान किशन और रियान पराग- आधा घंटा पहले यानी 7 बजे मैदान पर उतरेंगे। शानदार लय में चल रही राजस्थान की टीम आज जीत का पंजा खोलना चाहेगी, अभी तक उन्हें टूर्नामेंट में हार का सामना नहीं करना पड़ा है। वहीं हैदराबाद की टीम जीत की लय तलाश रही है। उन्होंने 4 में से सिर्फ एक ही मैच जीता है। आईए एक नजर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

SRH vs RR पिच रिपोर्ट हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम IPL में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली जगहों में से एक है, और इसलिए SRH की उम्मीदों को इससे कोई फायदा नहीं होगा कि उनके बॉलर अभी ठीक से लय में नहीं आए हैं और उन्हें सूर्यवंशी और बाकी खिलाड़ियों का सामना करना पड़ रहा है। मैच पिच नंबर 3 पर खेला जाएगा। स्पिन 10 रन प्रति ओवर से ज्यादा की रफ़्तार से चल रही है, और पेस उससे थोड़ी कम है। हैदराबाद में अभी काफी गर्मी है और इसलिए उम्मीद है कि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहेगा। हालांकि, ज्यादा ह्यूमिडिटी के कारण यह उससे कहीं ज्यादा महसूस होगा।

राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम IPL रिकॉर्ड खेले गए मैच- 84

पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 35 (41.67%)

टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 48 (57.14%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 32 (38.10%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 51 (60.71%)

बिना रिज़ल्ट वाले मैच- 1 (1.19%)

हाईएस्ट स्कोर- 286/6

लोएस्ट स्कोर- 80

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 160/3

एवरेज रन पर विकेट- 27.33

एवरेज रन पर ओवर- 8.33

एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए- 162.87

SRH vs RR हेड टू हेड सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की आईपीएल इतिहास में भिड़ंत 21 बार हुई है, जिसमें 12 मैच जीतकर हैदराबाद ने बढ़त बनाई हुई है। वहीं राजस्थान को इस दौरान 9 जीत मिली है।

SRH vs RR टीम इस प्रकार हैं: सनराइजर्स हैदराबाद: इशान किशन (कप्तान और विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, अमित कुमार, सलिल अरोड़ा, ब्राइडन कार्स, पैट कमिंस, हर्ष दुबे, क्रेन्स फुलेट्रा, ट्रेविस हेड, प्रफुल हिंगे, हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, इशान मलिंगा, कामिंदु मेंडिस, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, डेविड पेन, साकिब हुसैन, शिवम मावी, शिवांग कुमार, रविचंद्रन स्मरण, ओंकार तरमाले, जयदेव उनादकट, अनिकेत वर्मा और जीशान अंसारी।