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SRH vs RR Pitch Report: राजीव गांधी स्टेडियम की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज, गेंदबाज से ज्यादा बल्लेबाज मचाएंगे धमाल

Apr 13, 2026 11:30 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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SRH vs RR Pitch Report: सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज का आईपीएल मैच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। यह मैदान बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है।

SRH vs RR Pitch Report: राजीव गांधी स्टेडियम की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज, गेंदबाज से ज्यादा बल्लेबाज मचाएंगे धमाल

SRH vs RR Pitch Report: सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज का आईपीएल मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। एसआरएच वर्सेस आरआर मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -ईशान किशन और रियान पराग- आधा घंटा पहले यानी 7 बजे मैदान पर उतरेंगे। शानदार लय में चल रही राजस्थान की टीम आज जीत का पंजा खोलना चाहेगी, अभी तक उन्हें टूर्नामेंट में हार का सामना नहीं करना पड़ा है। वहीं हैदराबाद की टीम जीत की लय तलाश रही है। उन्होंने 4 में से सिर्फ एक ही मैच जीता है। आईए एक नजर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

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SRH vs RR पिच रिपोर्ट

हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम IPL में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली जगहों में से एक है, और इसलिए SRH की उम्मीदों को इससे कोई फायदा नहीं होगा कि उनके बॉलर अभी ठीक से लय में नहीं आए हैं और उन्हें सूर्यवंशी और बाकी खिलाड़ियों का सामना करना पड़ रहा है। मैच पिच नंबर 3 पर खेला जाएगा। स्पिन 10 रन प्रति ओवर से ज्यादा की रफ़्तार से चल रही है, और पेस उससे थोड़ी कम है। हैदराबाद में अभी काफी गर्मी है और इसलिए उम्मीद है कि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहेगा। हालांकि, ज्यादा ह्यूमिडिटी के कारण यह उससे कहीं ज्यादा महसूस होगा।

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राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम IPL रिकॉर्ड

खेले गए मैच- 84

पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 35 (41.67%)

टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 48 (57.14%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 32 (38.10%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 51 (60.71%)

बिना रिज़ल्ट वाले मैच- 1 (1.19%)

हाईएस्ट स्कोर- 286/6

लोएस्ट स्कोर- 80

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 160/3

एवरेज रन पर विकेट- 27.33

एवरेज रन पर ओवर- 8.33

एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए- 162.87

SRH vs RR हेड टू हेड

सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की आईपीएल इतिहास में भिड़ंत 21 बार हुई है, जिसमें 12 मैच जीतकर हैदराबाद ने बढ़त बनाई हुई है। वहीं राजस्थान को इस दौरान 9 जीत मिली है।

SRH vs RR टीम इस प्रकार हैं:

सनराइजर्स हैदराबाद: इशान किशन (कप्तान और विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, अमित कुमार, सलिल अरोड़ा, ब्राइडन कार्स, पैट कमिंस, हर्ष दुबे, क्रेन्स फुलेट्रा, ट्रेविस हेड, प्रफुल हिंगे, हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, इशान मलिंगा, कामिंदु मेंडिस, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, डेविड पेन, साकिब हुसैन, शिवम मावी, शिवांग कुमार, रविचंद्रन स्मरण, ओंकार तरमाले, जयदेव उनादकट, अनिकेत वर्मा और जीशान अंसारी।

राजस्थान रॉयल्स: रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, अमन पेराला, शिमरोन हेटमायर, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, सैम कुरेन, एडम मिल्ने, बृजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर, कुलदीप सेन, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई और संदीप शर्मा।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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