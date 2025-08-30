Sreesanth wife slams Lalit Modi Michael Clarke for digging up Slapgate video Said shame on you ललित मोदी शर्म करो…थप्पड़ कांड का वीडियो रिलीज करने पर बुरी तरह भड़की श्रीसंत की पत्नी, Cricket Hindi News - Hindustan
Sreesanth wife slams Lalit Modi Michael Clarke for digging up Slapgate video Said shame on you

ललित मोदी शर्म करो…थप्पड़ कांड का वीडियो रिलीज करने पर बुरी तरह भड़की श्रीसंत की पत्नी

हरभजन सिंह और श्रीसंत के थप्पड़ कांड का वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज करने को लेकर श्रीसंत की पत्नी भुनेश्वरी ने पूर्व आईपीएल अध्यक्ष ललित मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क की कड़ी आलोचना की है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 30 Aug 2025 07:01 AM
हरभजन सिंह और श्रीसंत के थप्पड़ कांड का वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज करने को लेकर श्रीसंत की पत्नी भुनेश्वरी ने पूर्व आईपीएल अध्यक्ष ललित मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क की कड़ी आलोचना की है। यह थप्पड़ कांड आईपीएल की सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी में से एक है, मगर आज तक इसका रियल वीडियो किसी ने नहीं देखा था क्योंकि कैमरामैन का ध्यान उस समय श्रीसंत पर गया जब उनकी आंखों में आंसू थे। अब इस कांड के 17 साल बाद ललित मोदी ने अनदेखा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर सभी का ध्यान खींचा।

श्रीसंत की पत्नी भुनेश्वरी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "ललित मोदी और माइकल क्लार्क शर्म करो। आप लोग इंसान भी नहीं हैं कि सिर्फ अपनी सस्ती लोकप्रियता और विचारों के लिए 2008 की किसी घटना को घसीट रहे हैं। श्रीसंत और हरभजन दोनों बहुत पहले ही आगे बढ़ चुके हैं; वे अब स्कूल जाने वाले बच्चों के पिता हैं, फिर भी आप उन्हें पुराने जख्मों में फिर से घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। बेहद घिनौना, निर्दयी और अमानवीय।"

विवाद तब फिर से शुरू हुआ जब मोदी क्लार्क के बियॉन्ड23 पॉडकास्ट पर आए और खुलासा किया कि उन्होंने 2008 के विवाद का एक अनदेखा फुटेज अपने पास रखा है। कथित तौर पर स्टेडियम के सुरक्षा कैमरों से ली गई यह क्लिप शो के दौरान चलाई गई थी और कुछ ही देर में इस वीडियो ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

वीडियो में देखने को मिल रहा है जब मैच खत्म होने के बाद मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं तभी हरभजन सिंह श्रीसंत को उल्टे हाथ का तमाचा मारते हैं।

घटना के तुरंत बाद, श्रीसंत मैदान पर फूट-फूट कर रोने लगे, यह दृश्य प्रसारण कैमरों में कैद हो गया। श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने और पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज इरफान पठान सहित टीम के साथी और विपक्षी खिलाड़ी उन्हें शांत करने दौड़े। इस विवाद ने आईपीएल के पहले सीज़न को हिलाकर रख दिया था और बाद में क्रिकेट जगत में इसे "थप्पड़-कांड" का नाम दिया गया। हरभजन पर इस हरकत के चलते बैन भी लगा था। हालांकि उन्हें आज भी अपनी गलती का पछतावा है।

