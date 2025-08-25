Spouses of deceased cricketers to get benefit of Rs 1 lakh from BCCI ICA announces दिवंगत क्रिकेटर के जीवनसाथी को BCCI देगा इतने रुपये, ICA ने की घोषणा; शुरुआत में कितने लाभार्थी?, Cricket Hindi News - Hindustan
Spouses of deceased cricketers to get benefit of Rs 1 lakh from BCCI ICA announces

दिवंगत क्रिकेटर के जीवनसाथी को BCCI देगा इतने रुपये, ICA ने की घोषणा; शुरुआत में कितने लाभार्थी?

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) दिवंगत क्रिकेटर के जीवनसाथी को एक लाख रुपये देगा। भारतीय क्रिकेटर्स संघ (ICA) ने इसकी घोषणा की है। शुरुआत में लगभग 50 लाभार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

Bhasha Mon, 25 Aug 2025 07:08 PM
भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) से स्वीकृति मिलने के बाद भारतीय क्रिकेटर्स संघ (आईसीए) दिवंगत सदस्यों के जीवनसाथी के लिए एक लाख रुपये के एकमुश्त लाभ (ओटीबी) शुरू करेगा। इस पहल का उद्देश्य सदस्यों के परिवारों को उनके दुख के समय में वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनके योगदान का सम्मान करना है।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘यह लाभ केवल आईसीए के दिवंगत सदस्यों के जीवनसाथी को ही मिलेगा, अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेटरों को छोड़कर। बोर्ड ने स्वीकृति मिलने पर पात्र जीवनसाथी को 1,00,000 रुपये की एकमुश्त राशि वितरित करने की मंजूरी दी है।’’ यह पहल क्रिकेटरों के परिवारों को उनके सक्रिय करियर से इतर और जरूरत के समय में सहायता प्रदान करने की आईसीए की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

शुरुआत में लगभग 50 लाभार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है जिससे जरूरतमंद परिवारों को तत्काल सहायता सुनिश्चित होगी। इस लाभ की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। बोर्ड के आकलन के आधार पर और यदि बीसीसीआई भविष्य में विधवाओं और विधुरों के लिए पेंशन योजना को मंजूरी देता है तो इसमें समायोजन किया जा सकता है।

