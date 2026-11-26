'दिल से बुरा लगा, मगर फैसला बिल्कुल सही', कुलदीप यादव को टीम से बाहर करने पर ईश सोढ़ी का बयान
न्यूजीलैंड के लेग स्पिनर ईश सोढ़ी का मानना है कि कुलदीप यादव को बाहर रखने का भारत का फैसला सही है। इसके पीछे का कारण भी न्यूजीलैंड के स्पिनर ने बताया है।
भारतीय टीम मैनेजमेंट ने कुलदीप यादव को न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ही स्वदेश भेज दिया था। वे टेस्ट टीम का हिस्सा थे, लेकिन उनकी जगह तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को टीम में शामिल किया गया था। हालांकि, बराड़ को भी पहले टेस्ट मैच में मौका नहीं मिला था, जबकि स्पिनर के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर खेले थे। रविंद्र जडेजा भी बाहर थे। ऐसे में न्यूजीलैंड के लेग स्पिनर ईश सोढ़ी का मानना है कि कुलदीप को टीम से बाहर रखने का फैसला भारतीय टीम मैनेजमेंट का सही था।
उन्होंने कहा है कि क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में पिछले 10 वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में स्पिनरों ने केवल छह विकेट लिए हैं और इसलिए उन्हें कुलदीप यादव को बाहर रखने का भारत का फैसला सही लगता है। स्वयं कलाई के स्पिनर सोढ़ी ने स्वीकार किया कि भावनात्मक दृष्टिकोण से यह निराशाजनक था, लेकिन क्राइस्टचर्च के आंकड़ों को देखते हुए यह फैसला सही लगता है।
ईश सोढ़ी ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, ''मुझे कुलदीप यादव की गेंदबाजी बेहद पसंद है। उन्हें खेलते देखना अद्भुत रहा है। मैंने उनके खिलाफ अंडर-19 विश्व कप में या शायद टूर्नामेंट से पहले की किसी सीरीज में खेला था और हमेशा उनकी प्रगति पर नजर रखी है। वह एक असाधारण स्पिन गेंदबाज हैं।'' हालांकि, इस 30 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि हेगले ओवल स्पिनरों के लिए मुश्किल मैदान रहा है, जिससे कि टीम विशेषज्ञ स्पिनर को अंतिम एकादश में रखने से परहेज करती हैं।
उन्होंने आगे बताया, ''अगर न्यूजीलैंड की दृष्टि से देखें तो पिछले 10 वर्षों में हेगले ओवल में टेस्ट क्रिकेट में स्पिन गेंदबाजों ने केवल छह विकेट लिए गए हैं। इसलिए मैं यह समझ सकता हूं कि चयनकर्ताओं ने फिंगर स्पिनर को चुना जो बल्लेबाजी भी कर सकता हे। मेरा मानना है कि इस तरह की परिस्थितियों में कुलदीप का वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों से मुकाबला हैं, जिनका टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी औसत 40 या उससे भी अधिक है। चयन के नजरिए से तो मैं इसे समझ सकता हूं, लेकिन अगर भावनात्मक नजरिए से देखें तो यह निराशाजनक है।''
सोढ़ी को उम्मीद है कि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में पिच से शुरू में मिलने वाली मदद का पूरा फायदा उठाएंगे। उन्होंने कहा, ''यह एक ऐसा विकेट रहा है जिसमें विशेषकर टेस्ट मैच के शुरू में थोड़ी अधिक सीम और उछाल होती है। इस विकेट पर शुरू में मिल रही मदद का फायदा उठाना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हाल में हमने देखा है कि टेस्ट मैच के अंतिम चरण में यह काफी हद तक सपाट हो जाता है।'' सोढ़ी ने पिछले साल इसी मैदान पर वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच ड्रॉ हुए टेस्ट मैच का जिक्र करते हुए बताया कि खेल आगे बढ़ने के साथ यहां की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल हो जाती है।
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