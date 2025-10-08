Spin wizard BS Chandrasekhar and the great Brian Lara receive Lifetime Achievement Awards ceat cricket awards फिरकी के जादूगर बीएस चंद्रशेखर और महान ब्रायन लारा को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार, Cricket Hindi News - Hindustan
फिरकी के जादूगर बीएस चंद्रशेखर और महान ब्रायन लारा को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार

महान लेग स्पिनर बी एस चंद्रशेखर और महान बल्लेबाज ब्रायन लारा को मंगलवार को मुंबई में सीएट क्रिकेट अवॉर्ड्स के दौरान ‘लाइफटाइम अचीवमेंट’ सम्मान दिया गया। संजू सैमसन को टी20 अंतरराष्ट्रीय में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाज का पुरस्कार दिया गया। 

Wed, 8 Oct 2025
महान लेग स्पिनर बी एस चंद्रशेखर और महान बल्लेबाज ब्रायन लारा को मंगलवार को मुंबई में सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कारों के दौरान ‘लाइफटाइम अचीवमेंट’ सम्मान दिया गया। भारत के संजू सैमसन और वरुण चक्रवर्ती ने क्रमश: वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज और गेंदबाज का पुरस्कार हासिल किया।

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को कप्तान के रूप में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए एक विशेष स्मृति चिन्ह दिया गया, जबकि श्रेयस अय्यर को 50 ओवर की प्रतियोगिता में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक रन बनाने के लिए स्मृति चिह्न दिया गया।

अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज इंग्लैंड के जो रूट ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पुरूष क्रिकेटर का पुरस्कार जीता।

हैरी ब्रुक को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरूष टेस्ट बल्लेबाज घोषित किया गया, जबकि श्रीलंका के प्रभात जयसूर्या को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट गेंदबाज चुना गया।

भारत की दीप्ति शर्मा को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला अंतरराष्ट्रीय गेंदबाज चुना गया जबकि स्मृति मंधाना ने सर्वश्रेष्ठ महिला अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज का पुरस्कार जीता।

रणजी ट्रॉफी 2024-25 में 69 विकेट लेकर एक सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाने वाले विदर्भ के हर्ष दुबे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ घरेलू क्रिकेटर चुना गया। मुंबई के अंगकृष रघुवंशी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी चुना गया।

