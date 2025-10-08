फिरकी के जादूगर बीएस चंद्रशेखर और महान ब्रायन लारा को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार

महान लेग स्पिनर बी एस चंद्रशेखर और महान बल्लेबाज ब्रायन लारा को मंगलवार को मुंबई में सीएट क्रिकेट अवॉर्ड्स के दौरान ‘लाइफटाइम अचीवमेंट’ सम्मान दिया गया। संजू सैमसन को टी20 अंतरराष्ट्रीय में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाज का पुरस्कार दिया गया।

महान लेग स्पिनर बी एस चंद्रशेखर और महान बल्लेबाज ब्रायन लारा को मंगलवार को मुंबई में सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कारों के दौरान ‘लाइफटाइम अचीवमेंट’ सम्मान दिया गया। भारत के संजू सैमसन और वरुण चक्रवर्ती ने क्रमश: वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज और गेंदबाज का पुरस्कार हासिल किया।

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को कप्तान के रूप में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए एक विशेष स्मृति चिन्ह दिया गया, जबकि श्रेयस अय्यर को 50 ओवर की प्रतियोगिता में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक रन बनाने के लिए स्मृति चिह्न दिया गया।

अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज इंग्लैंड के जो रूट ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पुरूष क्रिकेटर का पुरस्कार जीता।

हैरी ब्रुक को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरूष टेस्ट बल्लेबाज घोषित किया गया, जबकि श्रीलंका के प्रभात जयसूर्या को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट गेंदबाज चुना गया।

भारत की दीप्ति शर्मा को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला अंतरराष्ट्रीय गेंदबाज चुना गया जबकि स्मृति मंधाना ने सर्वश्रेष्ठ महिला अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज का पुरस्कार जीता।