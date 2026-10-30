कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती आखिरी मैच में खेलेंगे या नहीं, स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले ने दिया हिंट

स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले ने कहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को शायद खेलने का मौका नहीं मिले। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जब जरूरत होगी तो वो खेलने के लिए तैयार रहेंगे।

भारत के स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले ने कहा है कि अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में टीम का हिस्सा होने के बावजूद उन्हें खेलने का मौका शायद नहीं मिले। क्योंकि टीम प्रबंधन फिलहाल अपने पसंदीदा गेंदबाजी संयोजन के साथ ही उतर रहा है। दोनों स्पिनरों को चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भी प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और न्यूजीलैंड ने सात विकेट पर 259 रन बनाए और फिर भारतीय टीम 87 रन से मुकाबला हार गई। हालांकि भारत पांच मैचों की सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना चुका है और एक मुकाबला बाकी है।

शायद उन्हें खेलने का मौका नहीं मिले बहुतुले ने कहा कि दोनों खिलाड़ी टीम चयन की परिस्थितियों को समझते हैं, पर्दे के पीछे लगातार मेहनत कर रहे हैं और वे मौका मिलने पर खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुतुले ने कहा, ''मेरे हिसाब से सबसे अहम बात यह है कि वे (कुलदीप और वरुण) खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन टीम को जिस तरह के गेंदबाजी संयोजन की जरूरत है, उसे समझना भी जरूरी है। हो सकता है कि उन्हें खेलने का मौका नहीं मिले। वे इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं। ‘’

उन्होंने कहा, ''इसके बावजूद वे लगातार अभ्यासऔर मेहनत कर रहे हैं। जब भी टीम को उनकी जरूरत होगी, वे खेलने के लिए तैयार रहेंगे। मेरा मानना है कि यह सिर्फ उन्हें मौका देने की बात है। '' स्पिन गेंदबाजी कोच ने उम्मीद जताई कि दोनों खिलाड़ियों को अगले टी20 मुकाबले या आगामी एकदिवसीय सीरीज में अवसर मिल सकता है। उन्होंने कहा, ''उम्मीद है कि अगले मैच और आने वाली वनडे सीरीज (वरुण चक्रवर्ती वनडे टीम का हिस्सा नहीं हैं) में उन्हें मौका मिलेगा। ''

टीम की स्पिन गेंदबाजी रणनीति पर बात करते हुए बहुतुले ने कहा कि गेंदबाजों को आक्रामक गेंदबाजी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मैच की परिस्थितियों के अनुसार रक्षात्मक गेंदबाजी करना भी आक्रामक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने पावरप्ले में अक्षर पटेल की गेंदबाजी क्षमता और अलग-अलग ओवरों में जिम्मेदारी निभाने की उनकी काबिलियत की भी सराहना की। साथ ही कहा कि कुलदीप और वरुण पारी के किसी भी चरण में गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं।

कुलदीप-वरुण तैयार रहते हैं बहुतुले ने कहा, ''हम अपने गेंदबाजों को आक्रामक गेंदबाजी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कभी-कभी रक्षात्मक गेंदबाजी करना भी आक्रामक भूमिका निभाने जैसा होता है। हमें मैच की अलग-अलग परिस्थितियों से निपटना होता है। अक्षर पावरप्ले में गेंदबाजी करते हैं और उन्हें जिस भी ओवर में जिम्मेदारी दी जाती है, वह उसे बखूबी निभाते हैं। ‘’