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IPL से ज्यादा पैसे PSL में मिल रहे थे, फिर क्यों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने छोड़ा 'पाकिस्तान' का साथ?

Mar 25, 2026 01:23 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL से ज्यादा पैसे PSL में मिल रहे थे, फिर क्यों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने 'पाकिस्तान' का साथ छोड़ दिया और भारत का दामन थाम लिया। स्पेंसर जॉनसन अब पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं, बल्कि आईपीएल में सीएसके के लिए खेलेंगे। 

IPL से ज्यादा पैसे PSL में मिल रहे थे, फिर क्यों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने छोड़ा 'पाकिस्तान' का साथ?

आधिकारिक तौर पर अभी तक तीन ऐसे खिलाड़ी हैं, जो पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल 2026 को छोड़कर इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 का हिस्सा बन चुके हैं। इनमें से दो खिलाड़ियों की सैलरी पीएसएल में कम थी, लेकिन आईपीएल में उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। इससे साफ कहा जा सकता है कि उन्होंने पैसों की वजह से पीएसएल का साथ छोड़ा, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है, जिसे आईपीएल से ज्यादा पैसे पाकिस्तान सुपर लीग से मिलने वाले थे, लेकिन फिर भी उसने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे का कारण समझ लीजिए।

दरअसल, जिम्बाब्वे के पेसर ब्लेसिंग मुजारबानी, श्रीलंका के ऑलराउंडर दसुन शनाका और ऑस्ट्रेलिया के पेसर स्पेंसर जॉनसन ने पीएसएल को छोड़कर आईपीएल का दामन थामा है। इनमें से दो खिलाड़ियों का केस समझ में आता है कि उन्हें पीएसएल से ज्यादा पैसे आईपीएल में मिल रहे थे तो उन्होंने उस लीग को छोड़ दिया होगा, लेकिन स्पेंसर जॉनसन के साथ ऐसा नहीं है। पीएसएल में उन्हें 2 लाख यूएस डॉलर यानी करीब 1.87 करोड़ रुपये मिलने वाले थे, जबकि आईपीएल में उन्हें 1 लाख 60 हजार डॉलर यानी 1.50 करोड़ रूपये की डील मिली है।

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37 लाख रुपये का सीधा नुकसान स्पेंसर जॉनसन ने आखिर क्यों कराया है? इसको अगर आपको समझना है तो आईपीएल का पूरा खेल समझना पड़ेगा। जॉनसन चेन्नई सुपर किंग्स के साथ नैथन एलिस की जगह जुड़े हैं। पीएसएल छोड़कर आईपीएल में कम पैसों में डील साइन करने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने नुकसान झेला है, बल्कि उन्होंने फ्यूचर में बड़ी डील सीएसके और अन्य फ्रेंचाइजियों से हासिल करने का रास्ता भी खोल लिया है। इसके अलावा सुरक्षा वहां एक बड़ी समस्या बनी हुई है।

पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़ने का प्रमुख कारण इस बार ये भी है कि वहां सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ा हुआ है, जबकि पाकिस्तान के अफगानिस्तान से रिश्ते खराब हैं। यहां तक कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों (भारत द्वारा घोषित) ने विदेशी खिलाड़ियों को धमकी दी है कि उनकी जान को यहां खतरा हो सकता है। इसके अलावा अफगानिस्तान भी बदला लेने की फिराक में होगा। पाकिस्तान में इस समय तेल की भी कमी है, जिसकी वजह से पीसीबी ने इसे बंद दरवाजों के पीछे आयोजित करने का फैसला किया है, लेकिन असली कारण सुरक्षा भी हो सकता है।

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बात अगर दूरदर्शी सोच की करें तो आईपीएल की कई टीमें ऐसी हैं, जिनकी सिस्टर फ्रेंचाइजी अलग-अलग देशों की टी20 लीग में खेलती हैं। उनमें भी स्पेंसर जॉनसन के खेलने के चांस बढ़ जाएंगे। उदाहरण अगर चेन्नई सुपर किंग्स का ही लें तो साउथ अफ्रीका की टी20 लीग एसए20 में जोबर्ग सुपर किंग्स सीएसके का हिस्सा है। इसके अलावा मेजर क्रिकेट लीग अमेरिका में टेक्सास सुपर किंग्स भी सीएसके का पार्ट है। यही कारण है कि उन्हें आईपीएल के अलावा भी अन्य देशों की लीग में मौका मिल सकता है। ये प्रमुख वजह पीएसएल को छोड़ने की हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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