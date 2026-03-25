IPL से ज्यादा पैसे PSL में मिल रहे थे, फिर क्यों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने छोड़ा 'पाकिस्तान' का साथ?
IPL से ज्यादा पैसे PSL में मिल रहे थे, फिर क्यों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने 'पाकिस्तान' का साथ छोड़ दिया और भारत का दामन थाम लिया। स्पेंसर जॉनसन अब पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं, बल्कि आईपीएल में सीएसके के लिए खेलेंगे।
आधिकारिक तौर पर अभी तक तीन ऐसे खिलाड़ी हैं, जो पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल 2026 को छोड़कर इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 का हिस्सा बन चुके हैं। इनमें से दो खिलाड़ियों की सैलरी पीएसएल में कम थी, लेकिन आईपीएल में उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। इससे साफ कहा जा सकता है कि उन्होंने पैसों की वजह से पीएसएल का साथ छोड़ा, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है, जिसे आईपीएल से ज्यादा पैसे पाकिस्तान सुपर लीग से मिलने वाले थे, लेकिन फिर भी उसने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे का कारण समझ लीजिए।
दरअसल, जिम्बाब्वे के पेसर ब्लेसिंग मुजारबानी, श्रीलंका के ऑलराउंडर दसुन शनाका और ऑस्ट्रेलिया के पेसर स्पेंसर जॉनसन ने पीएसएल को छोड़कर आईपीएल का दामन थामा है। इनमें से दो खिलाड़ियों का केस समझ में आता है कि उन्हें पीएसएल से ज्यादा पैसे आईपीएल में मिल रहे थे तो उन्होंने उस लीग को छोड़ दिया होगा, लेकिन स्पेंसर जॉनसन के साथ ऐसा नहीं है। पीएसएल में उन्हें 2 लाख यूएस डॉलर यानी करीब 1.87 करोड़ रुपये मिलने वाले थे, जबकि आईपीएल में उन्हें 1 लाख 60 हजार डॉलर यानी 1.50 करोड़ रूपये की डील मिली है।
37 लाख रुपये का सीधा नुकसान स्पेंसर जॉनसन ने आखिर क्यों कराया है? इसको अगर आपको समझना है तो आईपीएल का पूरा खेल समझना पड़ेगा। जॉनसन चेन्नई सुपर किंग्स के साथ नैथन एलिस की जगह जुड़े हैं। पीएसएल छोड़कर आईपीएल में कम पैसों में डील साइन करने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने नुकसान झेला है, बल्कि उन्होंने फ्यूचर में बड़ी डील सीएसके और अन्य फ्रेंचाइजियों से हासिल करने का रास्ता भी खोल लिया है। इसके अलावा सुरक्षा वहां एक बड़ी समस्या बनी हुई है।
पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़ने का प्रमुख कारण इस बार ये भी है कि वहां सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ा हुआ है, जबकि पाकिस्तान के अफगानिस्तान से रिश्ते खराब हैं। यहां तक कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों (भारत द्वारा घोषित) ने विदेशी खिलाड़ियों को धमकी दी है कि उनकी जान को यहां खतरा हो सकता है। इसके अलावा अफगानिस्तान भी बदला लेने की फिराक में होगा। पाकिस्तान में इस समय तेल की भी कमी है, जिसकी वजह से पीसीबी ने इसे बंद दरवाजों के पीछे आयोजित करने का फैसला किया है, लेकिन असली कारण सुरक्षा भी हो सकता है।
बात अगर दूरदर्शी सोच की करें तो आईपीएल की कई टीमें ऐसी हैं, जिनकी सिस्टर फ्रेंचाइजी अलग-अलग देशों की टी20 लीग में खेलती हैं। उनमें भी स्पेंसर जॉनसन के खेलने के चांस बढ़ जाएंगे। उदाहरण अगर चेन्नई सुपर किंग्स का ही लें तो साउथ अफ्रीका की टी20 लीग एसए20 में जोबर्ग सुपर किंग्स सीएसके का हिस्सा है। इसके अलावा मेजर क्रिकेट लीग अमेरिका में टेक्सास सुपर किंग्स भी सीएसके का पार्ट है। यही कारण है कि उन्हें आईपीएल के अलावा भी अन्य देशों की लीग में मौका मिल सकता है। ये प्रमुख वजह पीएसएल को छोड़ने की हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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