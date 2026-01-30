न्यूजीलैंड ने T20 World Cup स्क्वॉड में किया बदलाव, बेन सीयर्स को ट्रैवलिंग रिजर्व में दी जगह
न्यूजीलैंड क्रिकेट ने टी20 विश्व कप 2026 के लिए अपनी टीम में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। तेज गेंदबाज बेन सीयर्स को टीम में ट्रैवलिंग रिजर्व के रूप में शामिल किया गया है।
न्यूजीलैंड ने आगामी टी20 विश्व कप के लिए अपनी स्क्वॉड में बदलाव किया है। कीवी टीम ने तेज गेंदबाज बेन सीयर्स को टीम के ट्रैवलिंग रिजर्व में शामिल किया गया, जिससे टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड का तेज गेंदबाजी आक्रमण अब और मजबूत हो गया है। न्यूजीलैंड ने इस महीने की शुरुआत में ही टी20 विश्व कप के लिए मजबूत टीम का ऐलान किया था। तेज गेंदबाज बेन सीयर्स भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से होने वाले विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड की टीम से जुड़ेंगे। इससे पहले एडम मिल्ने चोट की वजह से बाहर हो गए थे।
न्यूजीलैंड को विश्व कप में अफगानिस्तान, यूएई, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के साथ ग्रुप डी में रखा गया है। वह विश्व कप से पहले भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज खेल रहा है, जहां टीम ने वनडे सीरीज 2-1 से जीती, जबकि टी20 सीरीज में 1-3 से पीछे है। एडम मिल्ने हैमस्ट्रिंग चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। वह टी20 विश्व कप टीम का हिस्सा थे, जिसके बाद उनकी जगह काइल जैमिसन को मुख्य 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया था। अब जैमिसन की जगह पर सीयर्स को ट्रैवलिंग रिजर्व बनाया गया है।
सीयर्स 5 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ वार्म-अप मैच से पहले न्यूजीलैंड की टीम में शामिल होंगे, यह मैच नवी मुंबई के डॉ. डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा। जबकि न्यूजीलैंड का टी20 विश्व कप में पहला मैच 8 फरवरी को अफगानिस्तान के खिलाफ होगा। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में ये मैच होगा। यह ग्रुप डी का मैच है, जिसमें न्यूजीलैंड के अन्य विरोधी यूएई, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा हैं। टी20 विश्व कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू होगा, और न्यूजीलैंड मजबूत टीम के साथ खिताब की दावेदारी पेश करेगा।
टी20 विश्व कप के लिए न्यूजीलैंड की टीम: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रैसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डैरिल मिशेल, काइल जैमीसन, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी। रिजर्व-बेन सीयर्स