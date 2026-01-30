Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Speedster Ben Sears Added as Travelling Reserve for New Zealand T20 World Cup Squad
न्यूजीलैंड ने T20 World Cup स्क्वॉड में किया बदलाव, बेन सीयर्स को ट्रैवलिंग रिजर्व में दी जगह

न्यूजीलैंड ने T20 World Cup स्क्वॉड में किया बदलाव, बेन सीयर्स को ट्रैवलिंग रिजर्व में दी जगह

संक्षेप:

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने टी20 विश्व कप 2026 के लिए अपनी टीम में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। तेज गेंदबाज बेन सीयर्स को टीम में ट्रैवलिंग रिजर्व के रूप में शामिल किया गया है।

Jan 30, 2026 10:14 am ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

न्यूजीलैंड ने आगामी टी20 विश्व कप के लिए अपनी स्क्वॉड में बदलाव किया है। कीवी टीम ने तेज गेंदबाज बेन सीयर्स को टीम के ट्रैवलिंग रिजर्व में शामिल किया गया, जिससे टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड का तेज गेंदबाजी आक्रमण अब और मजबूत हो गया है। न्यूजीलैंड ने इस महीने की शुरुआत में ही टी20 विश्व कप के लिए मजबूत टीम का ऐलान किया था। तेज गेंदबाज बेन सीयर्स भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से होने वाले विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड की टीम से जुड़ेंगे। इससे पहले एडम मिल्ने चोट की वजह से बाहर हो गए थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

न्यूजीलैंड को विश्व कप में अफगानिस्तान, यूएई, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के साथ ग्रुप डी में रखा गया है। वह विश्व कप से पहले भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज खेल रहा है, जहां टीम ने वनडे सीरीज 2-1 से जीती, जबकि टी20 सीरीज में 1-3 से पीछे है। एडम मिल्ने हैमस्ट्रिंग चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। वह टी20 विश्व कप टीम का हिस्सा थे, जिसके बाद उनकी जगह काइल जैमिसन को मुख्य 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया था। अब जैमिसन की जगह पर सीयर्स को ट्रैवलिंग रिजर्व बनाया गया है।

ये भी पढ़ें:रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा, IRE के पॉल स्टर्लिंग ने T20I में रचा इतिहास

सीयर्स 5 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ वार्म-अप मैच से पहले न्यूजीलैंड की टीम में शामिल होंगे, यह मैच नवी मुंबई के डॉ. डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा। जबकि न्यूजीलैंड का टी20 विश्व कप में पहला मैच 8 फरवरी को अफगानिस्तान के खिलाफ होगा। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में ये मैच होगा। यह ग्रुप डी का मैच है, जिसमें न्यूजीलैंड के अन्य विरोधी यूएई, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा हैं। टी20 विश्व कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू होगा, और न्यूजीलैंड मजबूत टीम के साथ खिताब की दावेदारी पेश करेगा।

टी20 विश्व कप के लिए न्यूजीलैंड की टीम: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रैसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डैरिल मिशेल, काइल जैमीसन, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी। रिजर्व-बेन सीयर्स

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
New Zealand Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |