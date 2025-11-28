भारतीय टीम में वापसी के लिए उमरान मलिक कर रहे खास तैयारी, रफ्तार के साथ इन चीजों पर कर रहे काम
भारत के सबसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक अपनी गेंदबाजी में विविधता लाने पर ध्यान दे रहे। वह अब तेज गति के साथ-साथ अपनी गेंदबाजी को और धारदार बनाने के लिए नए कौशल पर भी मेहनत कर रहे हैं।
तेज गेंदबाज उमरान मलिक चोट से वापसी करने के बाद फिर से भारतीय टीम में जगह बनाने का सपना देख रहे हैं और इसके लिए वह 150 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकने की अपनी काबिलियत और धीमी गेंद तथा तेज यॉर्कर जैसी नई खूबियों पर भरोसा कर रहे हैं। भारत के लिए 10 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय और आठ टी20 अंतरराष्ट्रीय में 24 विकेट लेने वाले उमरान कई वजहों से जुलाई 2023 से भारतीय टीम से दूर हैं लेकिन इन झटकों का उनके जोश पर कोई असर नहीं पड़ा है।
उमरान ने शुक्रवार को यहां उत्तर प्रदेश के खिलाफ जम्मू-कश्मीर के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं आपको एक बात बता दूं कि जो 150 किमी की गति से गेंदबाजी करते हैं वे स्ट्राइक गेंदबाज नहीं होते, वे अटैकिंग गेंदबाज होते हैं। वे चार (ओवर) में 30 (रन) खाएंगे लेकिन आपको विकेट भी देंगे। एक तेज गेंदबाज ऐसा ही होता है। उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘जो गेंदबाज 150 किग्रा प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करता है उसे पता होता है कि वह राजा है और उसे खुद पर भरोसा करना होता है। हर कोई 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी नहीं कर सकता। 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने के लिए असली हिम्मत चाहिए और मैं पिछले पांच वर्षों से यह कर रहा हूं।’’ उमरान ने इस बात पर जोर दिया कि इस रफ्तार के साथ गेंदबाजी करना कोई ऐसी चीजी नहीं है जिसे कोई कड़ी मेहनत से हासिल कर सके।
उन्होंने कहा, ‘‘150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करना एक कला है, आप सीधे 137 से 145 पर नहीं जा सकते। ट्रेनिंग करो, जो चाहो करो -- यह प्रकृतिक है, यह सब स्वाभाविक है। आपको खुद को उसी हिसाब से ट्रेन करने, ठीक से खाने, ठीक से आराम करने, अपने शारीर को तरोताजा रखने की जरूरत है ताकि आप कल की प्रक्रिया के लिए तैयार रहें।’’
उमरान ने कहा, ‘‘गति मेरा प्राकृति पहलू है, मैं उससे कैसे समझौता कर सकता हूं? ट्रेनिंग, रनिंग, कार्डियो, आपको इसे बरकरार रखना होता है। कोई विशेष खानपान नहीं है। गति मेरी ताकत है। मुझे अपनी ताकत वापस पानी है।” उमरान ने आईपीएल 2024 में 156.7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की थी लेकिन तब से कई चोटों और बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी काबिलियत या अपने भविष्य पर कभी शक नहीं हुआ।
उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा नहीं है कि मैं मानसिक रूप से खराब महसूस कर रहा था। मुझे पता है कि मैं अब अच्छा करूंगा। मैं भारतीय टीम में वापस आऊंगा। मुझे खुद पर भरोसा है क्योंकि मैं अकेला हूं जो 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करता है।’’ उमरान ने कहा, ‘‘लेकिन अब मैं धीमी गेंद भी डाल रहा हूं जिस पर मैं काम कर रहा हूं और यॉर्कर भी। मैं लाल गेंद के प्रारूप में भी ऐसा कर रहा हूं। मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं।’’